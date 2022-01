Believe: Half-year financial statement liquidity contract

English French

Half-year financial statement liquidity contract

Paris, January 6, 2022 – Believe, one of the world’s leading digital music companies, appointed Natixis and Oddo BHF SCA to implement a liquidity contract, starting on July 13 2021, for a period of one year tacitly renewable.

Under this liquidity contract, the following resources appeared on the liquidity account on December 31st 2021:

75,876 shares

€ 725,577

As a reminder, the following resources appeared on the liquidity account upon implementation of the liquidity contract:

0 shares

€ 2,000,000

During the period from July 13 2021 to December 31st 2021, the number of execution on the buy side amounted to 1,845, while the number of executions on sell side amounted to 1,266.



During this period, traded volumes were as follows:

Traded volume on buy side on semester: 227,748 shares and € 3,979,606

Traded volumes on sell side on semester: 151,872 shares and € 2,705,182

A propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 401 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints.

Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

