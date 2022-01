NPRM en GeoJunxion kondigen gezamelijk de staking van de biedingsprocedure aan.

English Dutch

Capelle aan den IJssel, Eemnes, 6 januari 2022 – De besturen van GEOJUNXION N.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel en genoteerd aan Euronext Amsterdam (GOJXN.AS), en Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V. (NPRM), gevestigd te Eemnes en genoteerd aan Nxchange te Amsterdam maken in aansluiting op eerdere berichtgeving het volgende bekend:

Bestuurders en commissarissen van GEOJUNXION en NPRM hebben constructief overleg gevoerd naar aanleiding van het recent door NPRM geuite voornemen om een bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen GEOJUNXION. De belangrijkste conclusie was dat er geen overeenstemming kan worden bereikt over de voorwaarden, waardoor NPRM geen vervolg zal geven aan de bieding en deze terugtrekt.

Tijdens het overleg zijn mogelijkheden tot operationele samenwerking tussen (werkmaatschappijen van) GEOJUNXION en NPRM aan de orde geweest. Deze mogelijkheden zullen de komende tijd worden geïnventariseerd en waar mogelijk verder worden uitgewerkt. Partijen hopen op een vruchtbare samenwerking op diverse terreinen zoals de Huisdierenapp en de huisdierentracker, waarin kaarten, geofencing toepassing, andere producten en know-how van GEOJUNXION naadloos geïntegreerd kunnen worden.

Op termijn sluiten beide partijen verdere mogelijkheden tot samenwerking niet uit.

Dit is een openbare aankondiging van GEOJUNXION ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014) en van NPRM ingevolge artikel 4 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft.

Zodra daar aanleiding voor is, zal de markt worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen op bovenstaande gebieden.

Einde

About GeoJunxion

GeoJunxion is the crossroads where fundamental, location-aware content connects with superior, customised intelligence and highly focused innovations to empower exceptional experiences. With an emphasis on safety and sustainability, we are constantly expanding our portfolio to meet the demands of a diverse and fast-evolving market. Building on decades of experience in mapping, the company focuses on high value, dynamic content and building environmentally conscious applications, which enrich safety in everyday life. With location-aware content at our core, we know where our strengths lie and have the know-how and technology needed to offer unrivalled, intelligent products and services.

GeoJunxion NV is listed on the regulated market of Euronext Amsterdam, under the symbol GOJXN.AS.

