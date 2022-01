Zenas BioPharma Menunjuk Dr. John Orloff ke dalam Dewan Direktur

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

BOSTON dan SHANGHAI, Tiongkok, Jan. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, sebuah perusahaan biofarmasi dunia yang berkomitmen menjadi pemimpin dalam pengembangan dan pemberian terapi berbasis imun, hari ini mengumumkan penunjukan John Orloff, MD ke dalam Dewan Direkturnya. Dr. Orloff bergabung dengan Dewan Direktur Zenas berbekal pengalaman lebih dari 25 tahun berhasil memimpin organisasi riset dan pengembangan dunia di berbagai bidang terapeutik, termasuk penyakit autoimun.



“Kami sangat gembira menyambut Dr. Orloff ke dalam Dewan Direktur Zenas,” kata Lonnie Moulder, Pendiri dan Kepala Pelaksana Zenas. “Kepemimpinan dan keahlian meluas John dalam riset, pengembangan, serta urusan medis dan regulasi akan tak ternilai saat kita meluaskan portofolio terapetik berbasis imun kita yang inovatif dan terus meluaskan jangkauan kita lewat pengembangan bisnis.”

“Saya senang bekerja dengan tim kepemimpinan Zenas dan sesama direktur karena jangkauan Perusahaan yang berbasis imun berkembang pesat,” kata Dr. Orloff. “Saya nantikan turut berkontribusi terhadap pengembangan Perusahaan yang terus-menerus karena berupaya mewujudkan misinya menghadirkan obat inovatif kepada pasien yang membutuhkan.”

Dr. Orloff saat ini bertindak sebagai mitra usaha dengan Agent Capital. Dalam jabatan eksekutif terakhirnya, dia menjabat Wakil Presiden Eksekutif dan Kepala Riset dan Pengembangan di Alexion di mana kepemimpinannya dalam meluaskan jangkauan pengembangan menjadi 30 program mendukung akuisisi Alexion senilai $39 miliar oleh AstraZeneca.

Sebelum Alexion, Dr. Orloff menjabat sebagai Kepala Global urusan Riset & Pengembangan dan Kepala Peneliti Utama di Baxalta, dan juga mengemban jabatan pimpinan eksekutif dengan Novelion, Baxter International, Merck Serono, Novartis, dan Merck Research Laboratories. Sebelum memasuki industri biofarmasi, dia adalah anggota fakultas di School of Medicine, Yale University. Dr. Orloff menerima gelar sarjana S1 di bidang kimia dari Dartmouth College, memperoleh gelar dokternya dari College of Medicine, University of Vermont, dan menyelesaikan fellowship di bidang endokrinologi dan metabolisme di School of Medicine, Yale University.

Tentang Zenas BioPharma

Zenas BioPharma adalah perusahaan biofarmasi dunia yang bermarkas di AS dan Tiongkok dan berkomitmen menjadi pemimpin dalam pengembangan dan pemberian terapi berbasis imun bagi pasien di AS, Tiongkok, dan seluruh dunia. Zenas begitu pesat meluaskan jangkauan terapeutik inovatif yang terus berkembang lewat strategi pengembangan bisnis kami yang berhasil. Tim kepemimpinan kami yang berpengalaman dan jaringan mitra bisnis kami mendorong keunggulan operasional untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang mengalami penyakit autoimun dan langka. Untuk informasi selengkapnya tentang Zenas BioPharma, silakan buka www.zenasbio.com dan ikuti kami di Twitter di @ZenasBioPharma dan LinkedIn .

Kontak Investor dan Media:

Joe Farmer

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com