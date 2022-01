Zenas BioPharma Melantik Dr. John Orloff ke Lembaga Pengarah

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

BOSTON dan SHANGHAI, China, Jan. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, sebuah syarikat biofarmaseutikal global yang komited untuk menjadi peneraju dalam pembangunan dan penyampaian terapi berasaskan imun, hari ini mengumumkan pelantikan John Orloff, Pengarah Urusan bagi Lembaga Pengarahnya. Dr. Orloff menyertai Lembaga Zenas yang mempunyai lebih 25 tahun pengalaman yang berjaya menerajui organisasi penyelidikan dan pembangunan global merentas pelbagai bidang terapeutik termasuk penyakit autoimun.



"Kami amat berbesar hati untuk mengalu-alukan Dr. Orloff menyertai Lembaga Pengarah Zenas," kata Lonnie Moulder, Pengasas dan Pengerusi Eksekutif Zenas. "Kepimpinan John dan kepakaran luas dalam penyelidikan, pembangunan dan hal ehwal perubatan dan kawal selia amat bernilai ketika kami memajukan portfolio terapeutik berasaskan imun kami yang inovatif dan terus mengembangkan penyelidikan kami melalui pembangunan perniagaan."

"Saya gembira dapat bekerjasama dengan pasukan kepimpinan Zenas dan rakan pengarah ketika Syarikat memajukan dengan pantas penyelidikan berasaskan imun yang menarik," kata Dr. Orloff. "Saya berharap dapat menyumbang kepada pembangunan berterusan Syarikat seiring dengan usahanya untuk melaksanakan misi untuk membawa ubat-ubatan inovatif kepada pesakit yang memerlukan."

Dr. Orloff kini berkhidmat sebagai rakan teroka bersama Agent Capital. Dalam peranan eksekutif terbarunya, beliau berkhidmat sebagai Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Penyelidikan dan Pembangunan di Alexion yang melalui kepimpinannya dalam mengembangkan penyelidikan pembangunan kepada 30 program telah menyokong pengambilalihan Alexion oleh AstraZeneca yang bernilai $39 bilion baru-baru ini.

Sebelum Alexion, Dr. Orloff berkhidmat sebagai Ketua R&D Global dan Ketua Pegawai Saintifik di Baxalta, selain pernah memegang peranan kepimpinan eksekutif dengan Novelion, Baxter International, Merck Serono, Novartis dan Merck Research Laboratories. Sebelum memasuki industri biofarmaseutikal, beliau ialah ahli fakulti Yale University School of Medicine. Dr. Orloff menerima ijazah sarjana muda dalam bidang kimia dari Dartmouth College, memperoleh ijazah perubatannya dari University of Vermont, College of Medicine, dan menamatkan fellowship dalam bidang endokrinologi dan metabolisme di Yale University School of Medicine.

Perihal Zenas BioPharma

Zenas BioPharma ialah sebuah syarikat biofarmaseutikal global yang berpangkalan di Amerika Syarikat dan China yang komited untuk menjadi peneraju dalam pembangunan dan penyampaian terapi berasaskan imun untuk pesakit di AS, China dan di seluruh dunia. Zenas pesat memajukan penyelidikan mendalam bagi terapeutik inovatif yang terus berkembang melalui strategi pembangunan perniagaan kami yang berjaya. Pasukan kepimpinan kami yang berpengalaman dan rangkaian rakan kongsi perniagaan memacu kecemerlangan operasi untuk menyampaikan terapi yang berpotensi transformatif untuk meningkatkan kehidupan mereka yang menghidap penyakit autoimun dan penyakit yang jarang berlaku. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Zenas BioPharma, sila lawati www.zenasbio.com dan ikuti kami di Twitter di @ZenasBioPharma dan LinkedIn .

