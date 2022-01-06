Zenas BioPharma任命John Orloff博士为董事会成员

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波士顿和中国上海, Jan. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于成为免疫疗法开发和交付领先企业的全球生物制药公司Zenas BioPharma今天宣布任命医学博士John Orloff为董事会成员。加入Zenas董事会的Orloff博士在成功领导全球研发组织方面拥有超过25年的丰富经验，涉及包括自身免疫性疾病在内的众多治疗领域。



Zenas创始人兼执行主席Lonnie Moulder表示：“我们非常高兴欢迎Orloff博士加入Zenas董事会， John在研究、开发以及医疗和监管事务方面拥有领导能力和广泛的专业知识，这对于我们推进创新型免疫治疗产品组合以及继续通过业务开发扩展产品管线而言将极具价值。”



Orloff博士表示：“我很高兴能与Zenas领导团队和公司其他董事合作，助力公司快速推进令人兴奋的免疫治疗产品管线。公司努力履行自身使命，为患者提供所需创新药物，我期待着在这一过程中为公司的持续发展做出贡献。”

Orloff博士目前是Agent Capital的风险合作伙伴。他最近担任的高管职位是Alexion的执行副总裁和研发主管，在他的领导下，该公司将产品开发管道扩大到30个项目，为近期阿斯利康（AstraZeneca）以390亿美元收购Alexion提供了支持。

在加入Alexion之前，Orloff博士曾在Baxalta担任研发全球负责人兼首席科学官，还曾在Novelion、Baxter International、Merck Serono、Novartis和Merck Research Laboratories担任高管职务。在进入生物制药行业之前，他曾任耶鲁大学医学院教员。Orloff博士在达特茅斯学院获得化学学士学位，在佛蒙特大学医学院获得医学学位，并在耶鲁大学医学院完成了内分泌学和代谢研究。

关于Zenas BioPharma

Zenas BioPharma是一家总部位于美国和中国的全球生物制药公司，致力于成为美国、中国乃至世界各地患者免疫疗法开发和交付的领先企业。Zenas的创新治疗药物深度研发管线正在快速推进，并通过我们成功的业务发展战略不断发展。我们经验丰富的领导团队和我们的业务合作伙伴网络将推动卓越运营，以提供潜在的变革性疗法来改善自身免疫性疾病和罕见疾病患者的生活。如需有关Zenas BioPharma的更多信息，请访问www.zenasbio.com，并通过Twitter（@ZenasBioPharma）和LinkedIn关注我们。

投资者和媒体联系人：

Joe Farmer

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com