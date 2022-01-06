Zenas BioPharma 任命 John Orloff 博士為董事會成員

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波士頓和中國上海, Jan. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma 是一家全球生物製藥公司，致力成為免疫治療開發和交付領導者，今天宣佈任命醫學博士 John Orloff 為其董事會成員。Orloff 博士加入 Zenas 董事會時擁有超過 25 年的成功領導全球研發組織經驗，包括自身免疫性疾病等多個治療領域。



Zenas 創始人兼行政主席 Lonnie Moulder 表示：「我們欣然歡迎 Orloff 博士加入 Zenas 董事會。隨著我們推進創新免疫治療組合和繼續透過業務發展擴大我們的管道，John 在研究、開發、醫療和監管事務方面的領導力和廣泛的專業知識將是無價之寶。」

Orloff 博士表示：「我很高興與 Zenas 領導團隊和其他董事一起工作，因為公司正在迅速推進令人興奮的免疫產品管道。公司努力履行為有需要患者提供創新藥物的使命，我期待為公司的持續發展作出貢獻。」

Orloff 博士目前擔任 Agent Capital 的風險合夥人。在他最近執行的職務中，他擔任 Alexion 的執行副總裁兼研發主管，他在擴展開發渠道至 30 個項目方面的領導作用支援了 AstraZeneca 最近以 390 億美元收購 Alexion。

在加入 Alexion 前，Orloff 博士曾擔任 Baxalta 的全球研發主管和科學總監，以及在 Novelion、Baxter International、Merck Serono、Novartis 和 Merck Research Laboratories 擔任執行領導職務。在加入生物製藥行業前，他是耶魯大學醫學院的教員。Orloff 博士在達特茅斯學院獲得化學學士學位，在佛蒙特大學醫學院獲得醫學學位，以及在耶魯大學醫學院完成內分泌和代謝研究。

關於 Zenas BioPharma

Zenas BioPharma 是一家總部位於美國和中國的全球生物製藥公司，致力成為為美國、中國和世界各地患者開發及供給以免疫為本之治療的領導者。Zenas 迅速推進創新療法的多產品線，透過成功的業務發展策略不斷增長。我們經驗豐富的領導團隊和業務合作夥伴網絡推動卓越的營運，提供潛在的變革性治療方法，以改善面臨自動免疫和罕見疾病的人的生活。如欲了解有關 Zenas BioPharma 的更多資訊，請瀏覽 www.zenasbio.com 並在 Twitter @ZenasBioPharma 和 LinkedIn 上關注我們。

投資者和傳媒聯絡人：

Joe Farmer

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com