ABN AMRO CI&TO Christian Bornfeld vertrekt per 1 mei 2022

ABN AMRO Bank N.V. maakt vandaag bekend dat Chief Innovation & Technology Officer (CI&TO) Christian Bornfeld heeft besloten ABN AMRO per 1 mei 2022 te verlaten. Christian heeft een functie buiten de bank aanvaard, dichterbij zijn gezin en familie in Denemarken. De zoektocht naar een nieuwe CI&TO is in gang gezet.

Robert Swaak, CEO van ABN AMRO:

"Ik wil Christian van harte bedanken voor zijn visie, leiderschap en het geweldige werk dat hij in de afgelopen vier jaar voor ABN AMRO heeft gedaan. Het is voor ons een groot verlies, maar ik begrijp volkomen dat hij dichterbij zijn gezin en familie in Denemarken wil werken. Christian blijft zich tot 1 mei volledig inzetten voor ABN AMRO. Hij is de afgelopen jaren een drijvende kracht geweest voor de bank, als een van de architecten van onze huidige strategie en van onze ambitie om voor onze klanten een persoonlijke bank in de digitale tijd te zijn. Christian heeft een sleutelrol gespeeld bij onze inspanningen om ons IT-landschap en onze manier van werken toekomstbestendig te maken, en om de bankbrede KYC-systemen en activiteiten te versterken. We gaan zijn deskundigheid, vaardigheden en zijn gezelschap erg missen. Ik wens Christian veel succes en geluk in zijn nieuwe baan.”

Christian Bornfeld, CI&TO:

“Ik zal over een paar maanden met gemengde gevoelens vertrekken. Ik heb met enorm veel plezier samengewerkt met al mijn collega’s bij ABN AMRO en wil ze daarvoor bedanken. De passie, het professionalisme en de expertise die ABN AMRO in huis heeft, zijn uitzonderlijk. Tegelijkertijd ben ik heel blij met deze kans om dichterbij mijn familie in Denemarken aan de slag te gaan. Toen deze gelegenheid zich voordeed, heb ik samen met mijn gezin besloten om terug te gaan naar Denemarken. Ik heb veel respect voor Robert en voor mijn collega’s in de Executive Board. Ik geloof heel sterk in de huidige strategie en ben ervan overtuigd dat ABN AMRO erin zal slagen een persoonlijke bank in de digitale tijd te zijn. Ik ga de ontwikkelingen bij de bank zeker nog vele jaren op de voet volgen.”

