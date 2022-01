„Telia Lietuva“ investuos 10 mln. eurų į didžiausio duomenų centro Lietuvoje statybas

English Lithuanian

IT ir telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ prie Vilniaus įsigijo 2 ha sklypą, kuriame statys naują duomenų centrą (DC). Planuojama, kad tai bus didžiausias duomenų centras šalyje, o į jo statybas bendrovė investuos 10 mln. eurų.

„Telia Lietuva“ 2022 m. pradžioje jau perėmė įsigyto 2 ha sklypo nuosavybės teises ir netrukus ketina skelbti projektavimo bei statybų rangovų konkursus.

Prie automagistralės Vilnius–Panevėžys esančiose Raisteniškėse statomas DC bus tiesiogiai sujungtas su kitais dviem Vilniuje esančiais „Telia Lietuva“ duomenų centrais, taip sudarant didžiausią Baltijos šalyse duomenų centrų infrastruktūrą. Tokio sprendimo poreikį padiktavo keletą metų iš eilės po daugiau kaip 20 proc. augę „Telia Lietuva“ IT paslaugų pardavimai.

„Per pandemiją stipriai padidėjęs IT paslaugų poreikis verslui ir viešojo sektoriaus organizacijoms tampa naujos, skaitmeninės ekonomikos dalimi. Tai lėmė mūsų apsisprendimą statyti naują, modernų ir tvarų duomenų centrą. Į vieną infrastruktūrą sujungę tris skirtingose Vilniaus apylinkėse esančius duomenų centrus įgysime dar didesnį konkurencinį pranašumą ir klientams galėsime pasiūlyti unikalius IT sprendimus bei dar daugiau saugumo. Be to, Ukmergės plento duomenų centras bus modulinis, taigi ateityje galėsime plėsti jo pajėgumus, taip subalansuodami kitų duomenų centrų veiklą“, – sako „Telia Lietuva“ verslo klientų vadovas Daniel Karpovič.

Jis sako, kad plyno lauko investiciją darančiai bendrovei svarbus privalumas yra tai, jog nereikia taikytis prie esamų sąlygų, taigi ji galės pati nuspręsti, kaip geriausia užtikrinti tiek fizinį duomenų ir įrangos saugumą, teikiamų paslaugų patikimumą, tiek duomenų centro tvarumo aspektus.

Sklypo pasirinkimui įtakos turėjo ir tai, kad jame nėra jokių fizinių kliūčių duomenų centro plėtrai ateityje. Esant poreikiui, modulinio duomenų centro pajėgumus bus galima lengvai padidinti kartais.

Naujasis duomenų centras, kaip ir kiti „Telia Lietuva“ DC, bus apjungtas optinio kabelio žiedu ir prijungtas prie visų pagrindinių magistralinių interneto tinklų dviem nepriklausomais, skirtingais keliais nutiestais, optiniais kabeliais. Tai bendrovei leis siūlyti DC paslaugas, paskirstytas per du sertifikuotus „Uptime Institute Tier III“ ar analogiško lygio, vienas nuo kito nutolusius duomenų centrus.

2021 m. „Telia Lietuva“ už beveik 1 mln. eurų atnaujino Žirmūnų DC, taip pat investavo 2 mln. eurų, išplėsdama ir modernizuodama Naujosios Vilnios DC. Esamų duomenų centrų atnaujinimai bei plėtra numatoma ir 2022 metais.