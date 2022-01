Gentex présentera ses solutions de surveillance du conducteur et de l'habitacle au salon CES 2022

Dutch French German Italian Spanish

LAS VEGAS, 07 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le salon CES en présentiel fait son retour tout comme Gentex Corporation (NASDAQ : GNTX), qui y exposera une nouvelle fois pour présenter l'évolution de ses solutions de surveillance des conducteurs et des habitacles pour l'industrie automobile, sans oublier son portefeuille en constant développement de systèmes de vision, de dispositifs à gradation, de solutions de connectivité et de détection pour une variété de secteurs.

Gentex est une société de technologie et un fournisseur de longue date de produits électro-optiques pour les industries mondiales de l'automobile, de l'aéronautique et de la protection contre les incendies.Gentex est plus connu pour fournir à presque tous les grands constructeurs automobiles des technologies pour voitures connectées et des fonctionnalités électroniques avancées qui optimisent la vision du conducteur et améliorent la sécurité de la conduite.

« À mesure que nous progressons dans l'automatisation de la conduite, la surveillance des conducteurs et des occupants des véhicules devient de plus en plus importante », a déclaré Neil Boehm, vice-président de l'ingénierie et directeur des technologies chez Gentex. « Lors du salon CES de cette année, nous allons faire la démonstration d'un système de surveillance du conducteur et de l'habitacle évolutif et complet, issu non seulement de notre expertise interne en vision artificielle, mais aussi des récentes acquisitions technologiques. »

En septembre dernier, Gentex a annoncé l'acquisition de Guardian Optical Technologies, une société basée en Israël. Cette dernière a élaboré une caméra haute résolution sensible à l'infrarouge qui combine la vision artificielle, la perception de la profondeur et la détection des micro-vibrations. Cette configuration de capteur propriétaire permet au système de surveiller non seulement le conducteur, mais aussi l'ensemble de l'habitacle du véhicule et tous ses objets et occupants, en évaluant leur comportement, leurs gestes et leurs activités.

En janvier 2021, Gentex a annoncé l'acquisition de Vaporsens, qui a développé une technologie de détection chimique à nanofibres capable de surveiller la qualité de l'air de l'intérieur du véhicule et d'identifier d'éventuels polluants aériens.

Les deux technologies seront présentées dans un nouvel outil de démonstration de la surveillance du conducteur et de l'habitacle, bien en évidence sur le stand de Gentex. L'expérience immersive fournie par cet outil permettra aux visiteurs de voir ce que voit la caméra de vision automatisée du système, de comprendre ses processus de prise de décision et de découvrir plus avant les ensembles de fonctionnalités correspondantes.

Le système Gentex de surveillance du conducteur et de l'habitacle suit la position de la tête du conducteur, son regard ainsi que d'autres indicateurs de la vision pour déterminer si le conducteur est distrait ou s'il somnole, et pour préparer le retour au contrôle manuel dans les véhicules semi-autonomes. Il permet également de suivre les passagers et leur comportement, ainsi que les objets et d'autres facteurs environnementaux. Il peut même transformer le véhicule en centre de communication mobile pour passer un appel téléphonique en visio, organiser une réunion ou faire un selfie à l'intérieur.

« Notre objectif est de fournir aux constructeurs automobiles des solutions holistiques de surveillance de l'habitacle, de la simple surveillance des conducteurs jusqu'à la surveillance complète des intérieurs, sans oublier l'olfaction automatique », a poursuivi M. Boehm. « Nous concevons une plateforme complète et évolutive basée sur des techniques de fusion de capteurs robustes qui nous permettront de fournir des fonctionnalités pour les véhicules actuels ainsi que les véhicules transitoires et entièrement autonomes. »



Le stand Digital Vision de Gentex au CES mettra également en évidence son expertise dans le domaine de la vision numérique. La société présentera les nouvelles fonctionnalités de son rétroviseur Full Display Mirror (FDM) dernier cri, un système intelligent de vision arrière qui utilise une caméra personnalisée et un écran vidéo intégré au rétroviseur intérieur pour optimiser la vue arrière du véhicule. Ce système capture la vidéo d'une caméra orientée à l'arrière et la diffuse vers un écran LCD unique intégré au rétroviseur intérieur, qui fournit au conducteur une vue panoramique dégagée derrière le véhicule.

Parmi les nouvelles fonctionnalités du FDM figurent un enregistreur vidéo numérique intégré au rétroviseur intérieur (DVR), un système de caméra de remorquage évolutif, un écran tactile, des superpositions de projection de lignes de voie et une caméra à selfie intégrée au rétroviseur intérieur pour prendre des photos dans l'habitacle du véhicule.

Systèmes de verre à gradation

Gentex est le premier fournisseur mondial de dispositifs à gradation et expédie plus de 40 millions d'unités chaque année. Le portefeuille de produits actuel de la société inclut des rétroviseurs intérieurs et extérieurs anti-éblouissement, et des vitres à gradation électronique destinées à l'industrie aéronautique.

Cette année, au salon CES, Gentex présentera à nouveau des dispositifs à gradation de large surface pour l'éclairage intérieur des véhicules, la protection contre les rayons du soleil et la protection contre les regards indiscrets. Le stand de la société exposera plusieurs véhicules équipés de toits vitrés à gradation entièrement fonctionnels qui s'obscurcissent à la demande ou en conjonction avec l'intelligence du système.

De plus, Gentex présentera un nouveau concept de pare-soleil à gradation. Le pare-soleil Gentex se rabat comme un pare-soleil traditionnel mais comprend un panneau transparent à gradation qui peut s'obscurcir à la demande ou en conjonction avec les capteurs de charge solaire.

Le stand Car Connectivity de Gentex au salon CES 2022 mettra également en valeur les fonctionnalités de connectivité, notamment l'Integrated Toll Module (ITM) (Module de péage intégré), la technologie de télépéage de la société à l'échelle nationale, à intégrer en usine dans les véhicules neufs. Gentex a récemment commencé à expédier l'ITM à un deuxième constructeur automobile européen.

Les clients de l'ITM bénéficieront bientôt du partenariat de Gentex avec PayByCar, un fournisseur innovant de solutions transactionnelles pour véhicules, qui permettra à un nombre croissant de conducteurs de payer leur caburant et d'autres éléments essentiels directement depuis leur véhicule. PayByCar utilise le transpondeur à péage du conducteur pour identifier le véhicule lorsqu'il entre dans une station-service membre du réseau, allume la pompe, enregistre la transaction, prélève la carte de crédit du conducteur et émet un reçu par e-mail.

Pour aider les constructeurs automobiles à accroître l'engagement des clients et la fidélité à la marque, Gentex s'associe également à Simplenight, un fournisseur de services de réservation de voyages et d'e-concierge personnalisables et facilement intégrables dans les applications d'équipementiers pour véhicules, les consoles centrales et les sites web de fidélisation.



Aéronautique

Les produits aéronautiques de Gentex seront également présentés lors du salon CES, notamment les vitres à gradation électronique (EDW) qui permettent aux passagers de choisir d'assombrir leur hublot tout en conservant une vue sur l'extérieur.

Les visiteurs pourront également découvrir d'autres concepts aéronautiques, notamment les systèmes de détection en cabine réglés pour identifier les polluants aériens dangereux, un système d'éclairage intelligent qui optimise l'éclairage de la cabine, et un concept de système de biométrie intégrée aux sièges destiné à identifier les passagers et à fournir une expérience de vol personnalisée.

Innovation Lab

Les récents partenariats, acquisitions et prototypes technologiques de Gentex seront présentés dans un laboratoire d'innovation spécial, sur le stand de Gentex, notamment l'itération la plus récente du système d'éclairage intelligent de la société, destinée aux environnements chirurgicaux et aux services de soins.

Le CES (Consumer Electronics Show) est le lieu de rassemblement mondial de tous les acteurs qui prospèrent dans le secteur des technologies grand public. Détenu et produit par la Consumer Technology Association, ce salon sert de terrain d'essai pour les innovateurs et les technologies révolutionnaires depuis plus de 50 ans. Cette année, le salon se déroulera du 5 au 7 janvier à Las Vegas.

Les technologies Gentex seront exposées au Las Vegas Convention Center, West Hall, stand n°6327.

Fondée en 1974, Gentex Corporation (NASDAQ : GNTX) est un fournisseur de rétroviseurs à gradation automatique et de produits électroniques pour l'industrie automobile, de hublots d'avion à gradation pour les marchés de l'aviation et de produits de protection contre les incendies pour le marché des systèmes de sécurité anti-incendie. Vous pouvez consulter le site Web de la société à l'adresse www.gentex.com.

