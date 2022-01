Gentex presenteert bestuurders- en cabinebewaking op CES 2022

Dutch French German Italian Spanish

LAS VEGAS, Jan. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CES is terug en dat geldt ook voor Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX ). Gentex zal opnieuw het evenement bijwonen om zijn groeiende oplossingen voor bestuurders- en cabinebewaking voor de automotive industrie onder de aandacht te brengen. De onderneming toont verder zijn expanderende portfolio van vision-systemen, dimbare apparatuur en connectiviteits- en detectie-oplossingen voor een verscheidenheid aan industrieën.



Sinds lange tijd levert Gentex als technologiebedrijf elektro-optische producten aan de automotive, luchtvaart- en brandbeveiligingssector wereldwijd. Het bedrijf is vooral bekend om zijn connected-card technologieën en geavanceerde e- functies die het aan nagenoeg alle grote autobouwers levert, om het zicht van de bestuurder te optimaliseren en de rijveiligheid te verhogen.

"De bewaking van de bestuurder en medepassagiers wordt steeds belangrijker naarmate we voortgang boeken in geautomatiseerd rijden", zegt Neil Boehm, Vice President Engineering en Chief Technology Officer bij Gentex. "Op de CES van dit jaar laten wij een schaalbaar en uitgebreid bewakingssysteem voor de bestuurder en de cabine zien. Dit is niet slechts het resultaat van onze expertise op het gebied van machinevisie binnen het bedrijf, maar ook van de technologieën die wij onlangs hebben verworven."

Afgelopen september kondigde Gentex de overname van het in Israël gevestigde Guardian Optical Technologies aan. Dit bedrijf heeft een infraroodgevoelige camera met hoge resolutie ontwikkeld die machinevisie, dieptewaarneming en microtrillingsdetectie combineert. Aan de hand van deze gepatenteerde sensorconfiguratie kan het systeem niet alleen de bestuurder maar ook de volledige voertuigcabine bewaken, met inbegrip van alle objecten en inzittenden, en hun gedrag, gebaren en activiteiten analyseren.

In januari 2021 kondigde Gentex de overname van Vaporsens aan. Dit bedrijf heeft een nanovezeltechnologie voor chemische detectie ontwikkeld waarmee de luchtkwaliteit in de cabine van het voertuig kan worden gevolgd en mogelijke verontreinigende stoffen in de lucht in kaart worden gebracht.

Beide technologieën zullen worden belicht in een nieuwe demonstrator voor bestuurders- en cabinebewaking, die prominent aanwezig zal zijn op de stand van Gentex. De demonstrator zal bezoekers een immersieve ervaring bieden die hen in staat stelt te zien wat de machine vision-camera van het systeem ziet, de besluitvormingsprocessen te begrijpen en meer te weten te komen over de desbetreffende functiesets.

Het Gentex bestuurders- en cabinebewakingssysteem houdt de hoofdhouding, oogopslag en andere op het gezichtsvermogen gebaseerde parameters van de bestuurder bij om te bepalen of de bestuurder afgeleid of slaperig is, en of de bestuurder klaar is om de handmatige bediening weer over te nemen in semi-autonome voertuigen. Het kan ook passagiers en hun gedrag volgen, evenals voorwerpen en andere omgevingsfactoren. Hiermee kan het voertuig zelfs worden omgevormd tot een mobiel communicatiecentrum voor het voeren van een videogesprek, het houden van een vergadering of het maken van een selfie in de cabine.

"Ons doel is om autofabrikanten holistische oplossingen voor cabinebewaking te bieden, van eenvoudige bewaking van de bestuurder tot en met volledige cabinebewaking en geursensorfuncties", vervolgt Boehm. "We ontwikkelen een uitgebreid en schaalbaar platform op basis van robuuste sensorfusietechnieken zodat we niet alleen de huidige voertuigen, maar ook overgangs- en volledig autonome voertuigen hierin kunnen voorzien."



Digitale visie

Gentex' CES-stand zal ook zijn expertise in digitale visie in de verf zetten. Het bedrijf zal nieuwe functies demonstreren voor zijn toonaangevende Full Display Mirror (FDM), een intelligent achteruitkijksysteem dat gebruik maakt van een aangepaste camera en een in de spiegel geïntegreerd videoscherm om het achteruit kijken vanuit een auto te optimaliseren. Het systeem registreert videobeelden van een naar achteren gerichte camera en streamt deze naar een uniek, in de spiegel geïntegreerd lcd-scherm dat de bestuurder een onbelemmerd, panoramisch zicht achter de auto biwedt.

Meer recente aan FDM toegevoegde functies zijn onder meer een in de spiegel geïntegreerde digitale videorecorder (DVR), een schaalbare trailercamera , een touchscreen-display, rijbaanprojectie-overlays en een in de spiegel geïntegreerde selfie-camera voor het maken van foto's in de voertuigcabine.

Dimbare glassystemen

Met de levering van meer dan 40 miljoen units per jaar, is Gentex 's werelds grootste producent van dimbare apparatuur. De huidige productportefeuille van de onderneming bestaat uit verblindingsvrije achteruitkijkspiegels voor binnen en buiten, en elektronisch dimbare ramen voor de luchtvaartindustrie.

Op de CES van dit jaar zal Gentex opnieuw dimbare apparatuur met een groot verduisteringsbereik demonstreren voor verlichting in de auto, zonwering en privacybeheer. Op de stand van het bedrijf zullen meerdere auto's kunnen worden bekeken die zijn uitgerust met volledig functionerende, dimbare zonnedaken, die op verzoek of in combinatie met intelligente systemen verduisteren.

Daarnaast zal Gentex een nieuw dimbaar zonneklepconcept demonstreren. De Gentex-zonneklep kan worden ingeklapt net als een traditionele klep, maar bevat een doorzichtig, dimbaar paneel dat op verzoek of in combinatie met zonnelichtsensoren kan worden verduisterd.

Autoconnectiviteit

De stand van Gentex op de CES 2022 zal ook de focus leggen op connectiviteitskenmerken, waaronder Integrated Toll Module (ITM), de technologie van het bedrijf voor tolheffing in het gehele land en die in de fabriek in nieuwe auto's kan worden geïnstalleerd. Gentex recently began shipping ITM for a second European automaker.

ITM-klanten zullen binnenkort profiteren van de samenwerking van Gentex met PayByCar , een innovatieve leverancier van transactieoplossingen voor auto's, die het voor een groeiend aantal bestuurders mogelijk maakt om vanuit hun auto voor benzine en andere benodigdheden te betalen. PayByCar gebruikt de toltransponder van de bestuurder om de auto bij het binnenrijden van een deelnemend tankstation te identificeren. Vervolgens schakelt het de pomp in, registreert de transactie, rekent het bedrag af van de creditcard van de bestuurder en stuurt een ontvangstbewijs per e-mail.

Om autofabrikanten te helpen hun klantenbinding en merkentrouw te vergroten, werkt Gentex ook samen met Simplenight , een leverancier van e-conciërge- en reisboekingsdiensten die op maat kunnen worden gemaakt en gemakkelijk in OEM-voertuigapps, middenconsoles en websites voor klantenbinding kunnen worden geïntegreerd.



Luchtvaart

Ook de luchtvaartproducten van Gentex zullen op de CES te zien zijn, waaronder elektronisch dimbare ramen (EDW's). Hiermee kunnen passagiers de ramen van het vliegtuig selectief verduisteren terwijl ze nog steeds naar buiten kunnen kijken.

Er zullen ook andere luchtvaartconcepten worden tentoongesteld, waaronder detectiesystemen in de cabine die zijn afgestemd om gevaarlijke verontreinigende stoffen in de lucht te detecteren, een slim verlichtingssysteem dat de cabineverlichting optimaliseert en een conceptbiometriesysteem in de rugleuning van de stoel om passagiers in kaart te brengen en een gepersonaliseerde vluchtervaring te bieden.

Innovatielab

In een speciaal innovatielab op de Gentex-stand worden recente overnames, partnerschappen en prototypes van Gentex-technologie getoond, waaronder de meest recente versie van het slimme verlichtingssysteem van het bedrijf voor chirurgische en patiëntenzorgomgevingen.

CES (the Consumer Electronics Show) is 's werelds ontmoetingsplaats voor iedereen die zich bezighoudt met consumententechnologie. De CES is eigendom van en wordt geproduceerd door de Consumer Technology Association, en zet al meer dan 50 jaar de toon voor vernieuwers en baanbrekende technologieën. De show van dit jaar loopt van 5 tot 7 januari in Las Vegas.

Gentex-technologieën zullen te zien zijn in het Las Vegas Convention Center, West Hall, stand #6327.

Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX) werd in 1974 opgericht en is leverancier van automatische dimmende achteruitkijkspiegels en elektronica voor de auto-industrie, dimbare vliegtuigramen voor de luchtvaartmarkten, en brandbeveiligingsproducten voor de brandbeveiligingsmarkt. Bezoek de website van het bedrijf op www.gentex.com .

Gentex mediacontact

Craig Piersma

(616) 772-1590 x4316

craig.piersma@gentex.com Gentex contact voor beleggers

Josh O’Berski

(616) 772-1800 x5814

josh.oberski@gentex.com

De foto's die bij deze aankondiging horen, zijn beschikbaar op:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7c1eff6f-8b69-4b02-a724-668fd430b9eb/nl

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0202477-dafa-4670-bce6-bd990f7f58f9/nl

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18ca8378-14fa-4842-a4c7-33b4258d8d29/nl