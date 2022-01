Touch & Sell fait évoluer sa plateforme de Sales Enablement

Touch & Sell, éditeur français de référence sur les marchés du Sales et du Growth Enablement, continue d’innover en intégrant dans sa solution des fonctionnalités orientées coaching, développement personnel et formation.

Depuis quelques mois, Touch & Sell a complété sa plateforme de Growth Enablement avec un outil d’apprentissage en ligne. Cette plateforme e-learning permet aux entreprises de créer directement des cours dans la solution ou de venir y déposer des modules SCORM. De plus, la solution intègre une approche de gamification qui permet d’accéder aux statistiques nécessaires pour consolider un reporting de qualité.

La formation est souvent éphémère et oubliée à court terme (80 % du contenu dispensé est en général oublié dans les 30 jours). La brique Touch & Sell « Développement personnel » permet de réaliser un coaching dédié et personnalisé. Les collaborateurs des équipes commerciales peuvent même aller jusqu'à s'entraîner à pitcher en vidéo pour obtenir le feedback de leur manager. De fait, le temps d'onboarding d’un collaborateur qui est en général de 7 mois pour un commercial passe à 3 mois grâce au module coaching de Touch & Sell.

Guillaume LEGENDRE, CEO de Touch & Sell « La brique développement personnel de la solution Touch & Sell est un outil essentiel pour accroitre la performance des équipes commerciales et plus généralement la croissance des entreprises. Touch & Sell accompagne toujours ses collaborateurs dans un esprit de les faire grandir et progresser. Et c’est avec cette même démarche qu’ils travaillent avec leurs clients en faisant progresser leurs collaborateurs. Avec cet ADN, proposer un service autour de la formation et du coaching était une évidence. »