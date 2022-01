Le groupe RAS va ouvrir 15 postes sur l’année à venir

Le groupe RAS, expert des sujets liés à la cybersécurité, recrute de nouveaux talents dans toutes ses entités et sociétés pour soutenir sa très forte croissance. À travers cette annonce stratégique, le groupe ambitionne de passer un nouveau cap et de se positionner comme un partenaire stratégique des entreprises et organisations qui souhaitent s’appuyer sur des solutions souveraines et de confiance pour sécuriser leur Système d’Information.

Concrètement, le groupe RAS réunit de nombreuses expertises complémentaires (kub Kleaner, Suricate, RAS) et travaille pour près de 300 sociétés, dont les organisations les plus sensibles comme les OIV, par exemple. C’est dans ce contexte que le groupe doit se développer chaque année toujours plus et lance de nombreuses innovations notamment en matière de stations blanches de décontamination de supports amovibles ou encore en termes de gestion des correctifs de sécurité (Patch Management) avec le récent lancement de Suricate.

Au regard de ces éléments, le groupe a récemment investi de nouveaux locaux en région parisienne et souhaite étoffer ses équipes en lançant une campagne de recrutement qui s’étalera sur les douze prochains mois. Ce faisant, le groupe RAS désire s’entourer d’experts des sujets de la cybersécurité pour continuer à développer ses nouvelles offres et en assurer la commercialisation à large échelle. Pour attirer et conserver ses talents, le groupe RAS propose des conditions de travail de qualité à ses équipes et leur permet de monter en compétence en continu.

Quelques exemples de postes ouverts au sein du groupe :

- ingénieur Cyber

-Technicien support

-chef de projets

- commerciaux

Pour postuler, rendez-vous sur http://www.ras-itgroup.com/recrutement/ - https://www.kub-cleaner.com/ - https://www.suricate.pm

Jean GATIGNOL, Président du groupe RAS « Nous sommes heureux de lancer cette campagne de recrutement qui va nous permettre de compléter nos équipes et de mener à bien notre nouveau plan de développement à l’échelle nationale. Nous proposons des missions passionnantes à des talents cherchant à intégrer une organisation dynamique et experte qui occupe une place de choix dans le secteur de la cybersécurité. En nous rejoignant, nos collaborateurs pourront participer à un projet passionnant et stratégique qui monopolise à ce jour une équipe de 70 talents. »