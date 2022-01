English Finnish Swedish

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

7.1.2022 klo 15.30

Muutos Aktia Pankki Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrässä



Aktia Pankki Oyj on tänään luovuttanut yhtiön hallituksen päätöksen nojalla 30 874 yhtiön hallussa olevaa omaa osakettaan osakepalkkio-ohjelman ansaintajaksojen 2018–2019 ja 2019–2020 sekä muiden palkitsemisohjelmien ehtojen mukaisesti viivästettyjen erien maksamiseksi yhteensä 30 henkilölle. Omien osakkeiden luovutus perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2021 antamaan valtuutukseen.



Yhtiölle on eri palkitsemisohjelmien ehtojen mukaisesti palautunut 99 595 osaketta, joihin on kohdistunut luovutusrajoituksia. Edellä mainittujen luovutusten ja palautusten jälkeen yhtiön hallussa on yhteensä 295 667 osaketta.

