ASi Tallinna Sadam 2021. aasta ja IV kvartali tegevusmahud

English Estonian

2021.aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid kokku 22,4 miljonit tonni kaupa ning 3,5 miljonit reisijat. Aasta kokkuvõttes kasvas kaubamaht eelmise aastaga võrreldes 5%. Kasvu vedas ro-ro ja puistlasti mahtude kasv. Reisijate arv vähenes pandeemia mõjul 18%, samas laevakülastuste arv kasvas 4% tänu kaubaveo jätkumisele rahvusvahelistel reisiliinidel. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv ja sõidukite arv taastus eelmise aasta pandeemia liikumispiirangutest saartele kasvades vastavalt 12% ja 14%. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv vähenes 5% seoses Kanada projekti lühema prahiperioodiga IV kvartalis.

IV kvartalis oli Tallinna Sadama kaubamaht 4,7 miljonit tonni ja sadamaid läbis 1,2 mln reisijat. Võrreldes eelmise aasta IV kvartaliga kasvas reisijate arv 93% Helsingi ja Stockholmi liinide toel, samas kaubamaht langes 19%. Laevakülastuste arv kasvas 2% 1809 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate ja sõidukite arv kasvas 7% ja jäämurdja Botnica kasutusmäär oli 33%.

IV kvartali kaubamaht langes eelkõige vedellasti ja puistlasti vähenemise tõttu. Puitlasti langus tulenes peamiselt teravilja ja väetiste mahtude vähenemisest. „Vedellasti langus IV kvartalis oli tingitud üldisest nõudluse langustrendist vedellasti terminalide teenuste osas, kuna kauba tulevikuhind on odavam tänasest hinnast. Samuti mõjutas terminalioperaatoreid energiahindade järsk kasv,“ ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. „Aasta kokkuvõttes kasvatasime kaubamahtu 5%, seda toetas ro-ro kaupade rekordiline maht,“ selgitas Kalm.

Reisijate arv kasvas IV kvartalis hüppeliselt 93%, kuid aasta kokkuvõttes oli langus siiski 18% tulenevalt COVID-19 pandeemiaga seotud liikumispiirangutest ning ebastabiilsest olukorrast tingitud inimeste kindlustunde ja reisimise vähenemisest. „Pandeemia-aegses ehk II-IV kvartali kokkuvõttes oli meil tänavu reisijaid siiski 14% enam kui eelmisel aastal aprillist detsembrini, seega võib öelda, et paindlikumad piirangud ja inimeste olukorraga kohanemine on aidanud reisijate mahtu tublisti taastada, kuid see on toimunud oodatust aeglasemas tempos. Märgilise panuse taastumisse andis Tallinn-Stockholmi liini taasavamine juulis ning kruiisireisijate naasmine Tallinna,“ märkis Kalm.

Reisiparvlaevadega reisiti Eesti suursaartele rohkem kui eelmisel aastal. Jäämurdja Botnica jätkas eelmise aastaga samal kursil, kuid naasis suvetöölt Kanadast Baffini saare lähedalt pisut varem kui eelmisel aastal.

Tallinna Sadama grupi 2021. aasta IV kvartali ja aasta kokku tegevusmahud on esitatud järgnevas tabelis:

IV kvartal IV kvartal muutus 2021 2020 muutus 2021 2020 % %



Kaubavood lastiliikide lõikes

(tuh tonni) 4 688 5 790 -19,0% 22 397 21 327 5,0% Vedellast 1 441 2 484 -42,0% 8 837 9 111 -3,0% Ro-ro kaubad 1 671 1 465 14,0% 6 488 5 563 16,6% Puistlast 956 1 286 -25,6% 4 693 4 417 6,3% Kaup konteinerites 502 458 9,4% 1 893 1 808 4,7% Konteinerid TEU 60 536 56 031 8,0% 226 689 213 928 6,0% Segalast 118 92 28,8% 485 410 18,2% Mitte-mereline 0 5 - 1 17 - Reisijate arv liinide lõikes

(tuh inimest) 1 215 630 93,0% 3 542 4 333 -18,2% Tallinn-Helsingi 1 059 586 80,8% 3 012 3 987 -24,4% Tallinn-Stockholm 103 2 - 208 140 48,8% Muuga-Vuosaari 31 30 2,7% 130 118 9,6% Tallinn-Peterburi 0 0 - 0 0 - Kruiisireisijad (traditsiooniline) 9 0 100,0% 63 0 100,0% Muud 13 12 9,4% 129 88 47,3% Laevakülastuste arv 1 809 1 768 2,3% 7 333 7 088 3,5% Kaubalaevad 367 394 -6,9% 1 654 1 637 1,0% Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 436 1 374 4,5% 5 634 5 451 3,4% Kruiisilaevad (traditsioonilised) 6 0 - 45 0 - Reisiparvlaevad*

(Saaremaa ja Hiiumaa liinid) Reisijate arv (tuh inimest) 445 416 7,1% 2 204 1 976 11,6% Sõidukite arv (tuh sõidukit) 238 223 6,8% 1 100 963 14,2% Jäämurdja Botnica Prahipäevade arv 30 42 -28,6% 236 249 -5,2% Kasutusmäär (%) 33% 46% 0 65% 68% -3,4%

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveoteenuse lepingus on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika . Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel

Investorsuhete juht

Tel. +372 53 42 6591

E-post: m.zirel@ts.ee

Manus