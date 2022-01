Bilan semestriel du contrat de liquidité entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Paris, le 7 janvier 2022 (17h45) - Au titre du contrat de liquidité confié par DÉKUPLE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2021 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

2.292 titres

128.012,6 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

6.542 titres

60.966,5 euros

Sur la période du 01/07/2021 au 31/12/2021 ont été exécutées :

349 Transactions à l'achat

468 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

16.385 titres et 313.755,1 euros à l'achat

23.058 titres et 428.939,4 euros à la vente

ANNEXE

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de 01/07/2021 4 136 2167,85 9 146 2357,85 02/07/2021 2 51 800,95 1 1 15,95 05/07/2021 1 1 15,9 1 1 15,9 06/07/2021 2 101 1606 4 151 2416 07/07/2021 1 1 15,7 1 1 15,7 08/07/2021 6 301 4665,85 2 2 31,7 09/07/2021 1 1 15,7 2 21 330,7 12/07/2021 5 301 4565,35 1 1 15,35 13/07/2021 1 1 15,5 1 1 15,5 14/07/2021 1 1 15,75 2 2 31,5 15/07/2021 1 1 15,3 7 892 13624,1 16/07/2021 0 0 0 6 219 3363,7 19/07/2021 3 241 3654,35 0 0 0 20/07/2021 1 80 1200 2 200 3040 21/07/2021 1 1 15,55 3 50 777,5 22/07/2021 2 20 310,1 5 380 5978,15 23/07/2021 4 182 2802,8 1 1 15,4 26/07/2021 1 18 275,4 12 1195 18750,25 27/07/2021 5 200 3140 1 5 79,75 28/07/2021 3 27 426,65 1 1 15,85 29/07/2021 0 0 0 5 14 222,1 30/07/2021 4 71 1126,9 4 38 606,1 02/08/2021 1 1 15,9 4 68 1081,2 03/08/2021 3 6 94,8 4 159 2535,9 04/08/2021 2 5 79,2 1 1 16 05/08/2021 3 92 1453,65 1 1 15,85 06/08/2021 2 101 1605,95 1 1 15,95 09/08/2021 2 101 1590,8 1 1 15,8 10/08/2021 3 201 3171 2 83 1328 11/08/2021 1 1 16 3 102 1632 12/08/2021 2 101 1596 4 237 3802,8 13/08/2021 2 54 847,95 2 19 302,05 16/08/2021 1 1 15,65 5 401 6434,65 17/08/2021 1 1 15,75 1 1 15,75 18/08/2021 3 101 1575,7 3 71 1118,2 19/08/2021 2 70 1078,15 1 1 15,55 20/08/2021 1 1 15,5 2 70 1085 23/08/2021 1 1 15,55 1 1 15,55 24/08/2021 1 1 15,55 1 1 15,55 25/08/2021 1 1 15,55 4 151 2368,05 26/08/2021 1 50 787,5 0 0 0 27/08/2021 1 1 15,95 1 1 15,95 30/08/2021 1 1 16,2 8 833 13534,6 31/08/2021 1 1 16,55 4 301 4986,55 01/09/2021 1 1 16,5 4 151 2491,5 02/09/2021 1 1 16,75 2 151 2559,3 03/09/2021 3 4 67,4 3 69 1179,9 06/09/2021 1 1 17,2 7 151 2597,2 07/09/2021 2 101 1717 1 1 17 08/09/2021 10 649 10843,2 1 1 16,9 09/09/2021 2 141 2347,9 1 1 16,9 10/09/2021 2 11 183,4 2 7 118,3 13/09/2021 1 1 16,7 21 895 15252,8 14/09/2021 1 1 17,35 2 151 2627,35 15/09/2021 1 1 17,05 3 151 2582,05 16/09/2021 1 1 17 5 300 5167,5 17/09/2021 1 1 17,3 4 206 3613,05 20/09/2021 10 451 7817,15 1 1 17,15 21/09/2021 2 51 869,8 1 1 17,3 22/09/2021 1 1 17,4 1 1 17,4 23/09/2021 3 301 5147,1 4 179 3143,8 24/09/2021 1 1 17,6 2 29 511,8 27/09/2021 1 1 18 9 490 8790 28/09/2021 1 1 18,2 2 151 2748,2 29/09/2021 12 751 13083 1 1 18 30/09/2021 4 420 7291,85 1 1 17,55 01/10/2021 4 182 3145,5 1 1 17,3 04/10/2021 2 101 1722,2 1 1 17,2 05/10/2021 1 1 17,2 8 208 3627,55 06/10/2021 1 1 17,5 1 1 17,5 07/10/2021 0 0 0 5 196 3436 08/10/2021 3 51 882,3 11 424 7438,5 11/10/2021 0 0 0 11 670 12082 12/10/2021 0 0 0 4 220 4004 13/10/2021 0 0 0 3 440 8074 14/10/2021 7 147 2704,9 8 661 12426,5 15/10/2021 2 75 1380,25 1 1 18,65 18/10/2021 1 1 18,75 7 109 2113,95 19/10/2021 1 1 19,3 22 391 7652,5 20/10/2021 1 1 19,8 3 163 3227,4 21/10/2021 1 1 19,35 14 601 11779,35 22/10/2021 5 661 13043,8 8 401 8099,8 25/10/2021 1 1 20,1 5 421 8532,1 26/10/2021 1 1 20,2 17 511 10464,2 27/10/2021 1 1 20,7 9 201 4260,7 28/10/2021 2 220 4598 0 0 0 29/10/2021 7 570 11769 3 200 4200 01/11/2021 6 620 12811 6 440 9174 02/11/2021 8 571 11551,5 3 22 449 03/11/2021 1 1 20,4 2 200 4099,9 04/11/2021 12 1012 20313,8 14 1446 29579,9 05/11/2021 7 441 8996,4 3 221 4530,4 08/11/2021 11 702 14045,6 1 1 20,2 09/11/2021 5 369 7292,3 3 46 933,8 10/11/2021 3 321 6323,7 2 221 4419,7 11/11/2021 3 11 218,9 1 1 19,9 12/11/2021 1 1 20,3 3 222 4506,6 15/11/2021 1 1 20,1 3 395 8062,3 16/11/2021 3 441 8886,6 1 1 20,6 17/11/2021 1 1 20,1 5 277 5716,9 18/11/2021 1 1 20,5 1 1 20,5 19/11/2021 6 221 4464,2 2 31 632,2 22/11/2021 1 1 20,4 2 191 3896,4 23/11/2021 2 221 4464,4 1 1 20,4 24/11/2021 0 0 0 4 782 15834,6 25/11/2021 0 0 0 8 730 15097,1 26/11/2021 6 440 8910 1 237 4882,2 29/11/2021 2 220 4246 4 481 9562,2 30/11/2021 1 1 19,75 6 222 4417,95 01/12/2021 1 1 20,2 3 179 3615,8 02/12/2021 1 1 20,5 3 221 4530,5 03/12/2021 1 1 20,2 2 221 4508,2 06/12/2021 1 1 20,4 5 413 8606,4 07/12/2021 9 240 4986,3 3 224 4703,8 08/12/2021 2 101 2171,5 1 1 21,5 09/12/2021 4 108 2354,9 1 1 22,3 10/12/2021 3 221 4839,9 1 1 21,9 13/12/2021 5 116 2513 1 1 21,7 14/12/2021 1 1 21,8 1 1 21,8 15/12/2021 1 1 22,4 1 1 22,4 16/12/2021 7 276 6083,1 2 101 2322,1 17/12/2021 0 0 0 5 101 2256,4 20/12/2021 12 490 10710,2 3 201 4441,9 21/12/2021 1 1 22,2 2 23 515 22/12/2021 1 1 22,3 2 8 179,1 23/12/2021 1 1 22,5 1 1 22,5 24/12/2021 3 151 3397,7 1 1 22,7 27/12/2021 11 661 14645,3 1 1 22,3 28/12/2021 4 203 4445,9 2 101 2242,1 29/12/2021 3 220 4884 3 300 6710 30/12/2021 1 12 265,2 2 50 1110 31/12/2021 7 443 9699,5 1 1 22,1 Total 349 16385 313755,1 468 23058 428939,4

