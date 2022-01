ALSTOM SA : Alstom fournira de nouveaux trains Coradia Stream à DB Regio

English French

Alstom fournira de nouveaux trains Coradia Stream à DB Regio

Ces trains Coradia Stream de grande capacité augmenteront la capacité de transport de passagers sur la ligne très fréquentée Main-Weser Express, en Allemagne

Les nouvelles rames offriront 15 % d’espace en plus, davantage de confort, une meilleure accessibilité et le Wi-Fi gratuit

7 janvier 2022 – Alstom vient de décrocher une nouvelle commande pour fournir à DB Regio 17 trains Coradia Stream de type EMU modernes de grande capacité, destinés au réseau Main-Weser en Allemagne1. Les 13 rames de quatre voitures et les 4 rames de cinq voitures seront exploitées sur le réseau secondaire de Main-Weser, qui relie les villes de Francfort, Giessen, Marburg et Kassel. La mise en service est prévue le 15 décembre 2024. Outre une capacité accrue aux heures de pointe, les nouveaux trains Coradia Stream offriront également une meilleure expérience passagers en proposant des sièges supplémentaires, davantage d’espace et le Wi-Fi gratuit.

« Nous sommes très heureux que DB Regio ait choisi notre Coradia Stream, un train moderne et de grande capacité, pour sa ligne RE 30 qui relie Francfort et Kassel vers l’Est. Ces trains confortables offriront une expérience supérieure et davantage d’espace aux voyageurs de la ligne Main-Weser Express » déclare Müslüm Yakisan, Président d’Alstom Allemagne, Autriche et Suisse. « La décision de DB Regio est une preuve supplémentaire qu’Alstom dispose du produit idéal pour répondre aux besoins de nos clients qui souhaitent augmenter leur capacité de transport ».

« Nous sommes très fiers et heureux que le réseau de transport RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund) ait choisi DB Regio dans le cadre de la procédure d’appel d'offres « Main-Weser ». Avec ces nouvelles rames modernes à deux étages, nous envoyons un signal fort pour la protection de l’environnement et le renforcement du réseau ferroviaire » affirme Maik Dreser, Président de la Direction régionale DB Regio Mitte.

Dans sa version « grande capacité », le train Coradia Stream offre aux passagers de la ligne Main-Weser Express (une ligne très fréquentée) jusqu’à 15 % d’espace supplémentaire par rapport aux rames actuellement en circulation. La rame de quatre voitures est composée de deux voitures-pilote à deux étages et de deux voitures centrales à un étage, pour une capacité totale de 420 sièges. La rame de cinq voitures dispose d'une voiture centrale supplémentaire à deux étages et de 540 sièges au total. Lorsque les rames de quatre et cinq voitures sont combinées, la capacité totale peut atteindre 960 sièges, soit plus que n’importe quel autre train régional précédemment exploité sur cette ligne.

La conception modulaire du Coradia Stream permet également aux clients de configurer individuellement leurs trains avec un nombre de sièges variable, des compartiments à vélo extensibles ou de grands espaces polyvalents. Les espaces de quatre places dotés de grandes tables fixées aux parois en première classe et de tables compactes en deuxième classe, le Wi-Fi gratuit et des prises électriques disponibles à chaque siège garantissent un confort et une connexion totale aux passagers tout au long de leur voyage, quelle que soit la classe choisie.

Les nouveaux trains de DB Regio offriront également aux passagers une meilleure accessibilité. La hauteur d’accès de 600 millimètres au niveau de chaque entrée garantira un accès rapide et facile dans pratiquement toutes les gares et, alors que d’autres rames à deux étages proposent des rampes pour l’embarquement, les voitures centrales du Coradia Stream offriront un accès pratique de plain-pied aux voyageurs à mobilité réduite. De plus, le train propose 30 espaces de rangement pour les vélos.

Alstom assemblera les trains destinés au réseau Main-Weser sur son site de Salzgitter, en Allemagne. La gestion du projet et du contrat, la validation et la mise en service du produit, la documentation, la formation et la garantie seront exécutées en Allemagne.

1 commande enregistrée au T4 2021/22

Alstom™, Coradia™ et Coradia Stream™ sont des marques déposées du Groupe Alstom.

