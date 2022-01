Maisons du Monde: Update on the liquidity contract - Half-year liquidity contract statement

English French

Under the liquidity contract entered between Maisons du Monde and Exane BNP Paribas, the following resources appeared on the liquidity account on December 31st, 2021:

57,870 Maisons du Monde shares

1,221,052 €

Over the second half of 2021, executions were as follows:

On the buy side, 479,603 shares, representing 8,917,698 € (1,844 transactions).

On the sell side, 472,978 shares, representing 8,833,966 € (2,028 transactions).

As a reminder:

the following resources appeared on the last half year statement on June 30th, 2021 on

the liquidity account:

51,245 Maisons du Monde shares

1,308,119 €

73 022 Maisons du Monde shares

825,100 €

This declaration is available on the Maisons du Monde website www.corporate.maisonsdumonde.com , Finance « Regulatory information ».





Bilan quotidien du contrat de liquidité de MDUMONDE.LY pour la période du 01/07/2021 au 31/12/2021 établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 Client Date Buy Sell Quantité Nombre de transactions Capitaux Quantité Nombre de transactions Capitaux MDUMONDE.LY 01/07/2021 1,750 10 36,930 1,750 8 37,160 MDUMONDE.LY 02/07/2021 8,029 39 169,088 9,500 39 200,830 MDUMONDE.LY 05/07/2021 2,275 16 47,241 5,250 13 110,430 MDUMONDE.LY 06/07/2021 10,000 48 208,770 9,020 49 189,452 MDUMONDE.LY 07/07/2021 5,250 10 106,575 2,000 11 40,720 MDUMONDE.LY 08/07/2021 9,000 14 176,585 MDUMONDE.LY 09/07/2021 1,500 7 28,888 3,750 6 72,475 MDUMONDE.LY 12/07/2021 3,750 5 71,562 MDUMONDE.LY 13/07/2021 6,500 16 121,085 6,300 34 118,094 MDUMONDE.LY 14/07/2021 5,200 20 96,292 5,200 23 96,753 MDUMONDE.LY 15/07/2021 8,000 31 147,380 8,000 30 147,850 MDUMONDE.LY 16/07/2021 4,850 44 89,713 4,850 13 90,310 MDUMONDE.LY 19/07/2021 6,000 27 109,895 6,000 44 110,177 MDUMONDE.LY 20/07/2021 6,231 20 112,981 6,393 35 116,454 MDUMONDE.LY 21/07/2021 5,280 3 97,152 7,000 22 129,200 MDUMONDE.LY 22/07/2021 3,750 14 71,125 MDUMONDE.LY 23/07/2021 7,500 26 142,070 4,000 17 76,050 MDUMONDE.LY 26/07/2021 3,665 11 68,997 7,750 21 147,203 MDUMONDE.LY 27/07/2021 5,250 19 100,925 2,500 20 48,250 MDUMONDE.LY 28/07/2021 9,500 33 180,200 5,500 28 105,037 MDUMONDE.LY 29/07/2021 5,250 14 101,275 MDUMONDE.LY 30/07/2021 8,000 30 153,440 7,000 38 134,670 MDUMONDE.LY 02/08/2021 2,945 17 57,026 9,500 34 185,625 MDUMONDE.LY 03/08/2021 9,250 30 186,775 5,250 57 106,884 MDUMONDE.LY 04/08/2021 2,021 21 40,942 3,100 18 62,992 MDUMONDE.LY 05/08/2021 7,000 16 140,835 7,000 29 141,175 MDUMONDE.LY 06/08/2021 6,000 32 120,940 7,000 28 141,385 MDUMONDE.LY 09/08/2021 5,250 36 106,338 5,250 13 106,560 MDUMONDE.LY 10/08/2021 6,500 31 132,698 6,500 40 133,316 MDUMONDE.LY 11/08/2021 6,500 19 133,815 6,500 38 134,275 MDUMONDE.LY 12/08/2021 6,500 36 132,375 5,661 30 115,546 MDUMONDE.LY 13/08/2021 342 2 6,956 5,250 17 107,595 MDUMONDE.LY 16/08/2021 6,750 17 137,640 1,437 11 29,586 MDUMONDE.LY 17/08/2021 5,250 19 105,570 MDUMONDE.LY 18/08/2021 7,572 19 153,738 MDUMONDE.LY 19/08/2021 6,750 29 135,210 MDUMONDE.LY 20/08/2021 6,750 24 131,757 17 1 332 MDUMONDE.LY 23/08/2021 5,250 24 103,615 MDUMONDE.LY 24/08/2021 1,000 3 19,940 6,750 11 135,745 MDUMONDE.LY 25/08/2021 2,250 7 44,757 6,750 21 135,870 MDUMONDE.LY 26/08/2021 7,750 27 154,335 1,095 6 22,015 MDUMONDE.LY 27/08/2021 6,750 16 131,150 1,000 3 19,480 MDUMONDE.LY 30/08/2021 135 1 2,620 5,575 33 109,114 MDUMONDE.LY 31/08/2021 2,389 20 46,659 3,189 5 62,770 MDUMONDE.LY 01/09/2021 1,613 5 31,433 2,250 9 44,298 MDUMONDE.LY 02/09/2021 2,250 6 43,655 3,750 12 73,525 MDUMONDE.LY 03/09/2021 5,250 13 100,610 2,250 18 43,200 MDUMONDE.LY 06/09/2021 2,196 16 42,054 5,250 14 101,200 MDUMONDE.LY 07/09/2021 5,600 22 108,265 4,032 24 78,252 MDUMONDE.LY 08/09/2021 10,000 46 191,340 10,000 38 191,817 MDUMONDE.LY 09/09/2021 6,750 16 127,003 7,247 53 136,867 MDUMONDE.LY 10/09/2021 336 6 6,465 7,000 24 135,111 MDUMONDE.LY 13/09/2021 14,250 47 272,295 9,000 29 173,505 MDUMONDE.LY 14/09/2021 9,000 75 175,160 9,000 29 175,417 MDUMONDE.LY 15/09/2021 14,000 45 269,620 6,750 38 131,638 MDUMONDE.LY 16/09/2021 6,750 19 123,657 2,418 8 44,455 MDUMONDE.LY 17/09/2021 2,750 14 50,175 5,250 14 96,895 MDUMONDE.LY 20/09/2021 10,000 51 176,368 10,000 78 177,180 MDUMONDE.LY 21/09/2021 8,750 29 159,513 MDUMONDE.LY 22/09/2021 6,500 24 119,594 3,000 15 55,530 MDUMONDE.LY 23/09/2021 5,750 14 105,503 5,750 10 106,775 MDUMONDE.LY 24/09/2021 3,750 6 67,925 2,250 6 40,990 MDUMONDE.LY 27/09/2021 4,700 13 84,287 4,700 27 84,447 MDUMONDE.LY 28/09/2021 8,000 20 143,613 8,000 36 144,662 MDUMONDE.LY 29/09/2021 6,555 15 117,500 6,555 34 117,948 MDUMONDE.LY 30/09/2021 9,250 37 165,000 5,250 22 94,158 MDUMONDE.LY 01/10/2021 7,500 25 128,412 7,500 41 128,735 MDUMONDE.LY 04/10/2021 7,250 49 124,021 7,250 30 124,222 MDUMONDE.LY 05/10/2021 6,750 18 113,590 MDUMONDE.LY 06/10/2021 8,500 24 138,845 8,500 42 139,331 MDUMONDE.LY 07/10/2021 8,500 35 139,015 10,000 31 164,050 MDUMONDE.LY 08/10/2021 8,472 39 141,887 6,250 19 105,138 MDUMONDE.LY 11/10/2021 8,000 35 130,513 8,000 52 130,677 MDUMONDE.LY 12/10/2021 9,000 43 147,056 9,000 48 147,325 MDUMONDE.LY 13/10/2021 3,750 25 62,000 8,000 18 132,967 MDUMONDE.LY 14/10/2021 6,000 31 103,281 6,000 16 103,433 MDUMONDE.LY 15/10/2021 8,500 26 145,629 8,500 55 146,103 MDUMONDE.LY 18/10/2021 3,250 19 56,210 3,250 12 56,300 MDUMONDE.LY 19/10/2021 10,000 32 174,763 10,000 31 175,643 MDUMONDE.LY 20/10/2021 10,000 28 171,955 8,000 29 138,935 MDUMONDE.LY 21/10/2021 6,500 17 108,785 6,193 28 103,736 MDUMONDE.LY 22/10/2021 8,250 22 136,400 5,925 25 98,471 MDUMONDE.LY 25/10/2021 8,519 34 139,709 10,249 42 168,634 MDUMONDE.LY 26/10/2021 11,500 25 211,750 TOTAL 479,603 1,844 8,917,698 472,978 2,028 8,833,966 Achat: 479,603

