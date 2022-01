Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 7 janvier 2022 à 18h00

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

AU 31 DÉCEMBRE 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ORAPI à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 5 787

Solde en espèces : 9 610,51 €

Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 70 614 titres 469 800,58 € 828 transactions VENTE 69 514 titres 461 916,55 € 777 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 4 687

Solde en espèces : 17 494,54 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 5 386

Solde en espèces : 15 000,00 €

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle.

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directrice Administrative et Financière

Annelise Rousset

+33 (0)4 74 40 20 82

annelise.rousset@orapi.com



Communication Financière

Valentine Boivin

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

ANNEXE

S2 2021

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 828 70 614 469 800,58 777 69 514 461 916,55 01/07/2021 9 613 4291,67 15 727 5147,45 02/07/2021 7 411 2865,12 10 755 5308,25 05/07/2021 2 144 1001,79 11 297 2083,69 06/07/2021 4 202 1401,68 5 534 3728,98 07/07/2021 5 481 3348,24 3 206 1441,94 08/07/2021 13 614 4244,15 1 38 262,2 09/07/2021 4 216 1474,18 2 170 1167,49 12/07/2021 8 329 2254,04 6 321 2211,37 13/07/2021 11 415 2770,54 4 257 1743,15 14/07/2021 0 0 0 16 796 5385,1 15/07/2021 1 50 340 17 630 4306,49 16/07/2021 15 820 5510,24 14 1615 10952,61 19/07/2021 9 687 4616,5 2 199 1361,16 20/07/2021 6 458 3041,53 6 450 3008,52 21/07/2021 19 935 6219,06 7 229 1538,26 22/07/2021 4 250 1643,5 9 616 4089,75 23/07/2021 12 1191 7668,02 19 1976 12568,55 26/07/2021 3 211 1350,4 8 492 3264,72 27/07/2021 0 0 0 2 50 336 28/07/2021 1 200 1346 5 150 1015,5 29/07/2021 1 150 1017 1 110 746,9 30/07/2021 18 1053 7040,57 2 50 333 02/08/2021 5 1027 6778,2 0 0 0 03/08/2021 2 244 1622,55 13 1161 7737,6 04/08/2021 3 152 1013,03 3 222 1478,52 05/08/2021 5 220 1466,81 2 205 1376,6 06/08/2021 3 502 3313,2 5 300 2040 09/08/2021 1 100 680 6 275 1901,05 10/08/2021 5 401 2791,96 2 176 1229,01 11/08/2021 8 353 2437,47 3 170 1187,6 12/08/2021 3 90 623,7 1 200 1388 13/08/2021 2 304 2121,83 5 336 2378,88 16/08/2021 0 537 3722,43 0 44 308 17/08/2021 12 356 2448,78 2 259 1807,54 18/08/2021 0 0 0 2 333 2271,06 19/08/2021 9 586 4007,36 1 27 183,33 20/08/2021 8 1016 6808,83 17 1132 7603,19 23/08/2021 0 0 0 10 314 2159,97 24/08/2021 2 51 351,9 3 738 5119,65 25/08/2021 5 200 1386,76 0 0 0 26/08/2021 4 152 1051,52 4 200 1388 27/08/2021 11 644 4422,61 3 200 1384 30/08/2021 4 344 2358,57 0 0 0 31/08/2021 8 407 2762,35 5 511 3502,96 01/09/2021 9 1038 6947,02 0 0 0 02/09/2021 0 0 0 0 1084 7302,69 03/09/2021 4 470 3193,98 1 15 102,6 06/09/2021 3 267 1813,57 5 477 3258,2 07/09/2021 0 134 913,6 0 66 452,32 08/09/2021 8 502 3392,77 0 0 0 09/09/2021 7 550 3627,2 7 220 1470,19 10/09/2021 0 0 0 4 500 3411,35 13/09/2021 4 171 1145,7 7 371 2519,91 14/09/2021 4 175 1194,39 18 1851 12802,07 15/09/2021 4 348 2551,01 21 1293 9523,98 16/09/2021 5 400 2949 1 22 165,88 17/09/2021 22 1643 11897,29 2 376 2637,15 20/09/2021 5 191 1295,84 2 100 683 21/09/2021 3 118 816,98 16 1371 9440,29 22/09/2021 1 78 540,54 10 787 5497,9 23/09/2021 10 1850 12738,55 1 50 349 24/09/2021 6 321 2197,85 0 0 0 27/09/2021 6 471 3205,86 4 483 3300,92 28/09/2021 6 264 1783,27 2 199 1351,19 29/09/2021 5 1012 6695,39 9 1622 10849,88 30/09/2021 5 1158 7733,47 2 573 3862,02 01/10/2021 1 34 227,12 3 159 1065,3 04/10/2021 2 50 336 9 458 3132,4 05/10/2021 8 469 3346,13 9 1084 7512,45 06/10/2021 8 390 2757,69 4 138 982,56 07/10/2021 4 898 6204,1 6 251 1751,73 08/10/2021 2 218 1520,77 3 855 5983,03 11/10/2021 7 1114 7762,69 5 700 4906,51 12/10/2021 0 111 761,46 0 1344 9400,07 13/10/2021 10 540 3714,34 2 100 690 14/10/2021 3 135 927,69 0 0 0 15/10/2021 25 1097 7520,37 3 190 1292,1 18/10/2021 9 714 4818,57 0 0 0 19/10/2021 11 373 2434,57 2 73 478,88 20/10/2021 10 445 2817,65 14 889 5621,59 21/10/2021 8 716 4584,62 4 348 2251 22/10/2021 21 1099 6844,13 4 677 4173,84 25/10/2021 2 100 606 10 577 3524,66 26/10/2021 3 210 1276,59 2 102 622,18 27/10/2021 7 394 2373,81 17 620 3784,48 28/10/2021 0 155 914,5 0 588 3522,41 29/10/2021 0 250 1514 0 591 3599,19 01/11/2021 13 1685 10160,38 6 124 764,48 02/11/2021 4 170 1011,9 3 343 2057,18 03/11/2021 2 244 1454,92 5 322 1927,3 04/11/2021 4 87 529,13 3 200 1208,5 05/11/2021 9 443 2694,06 1 3 18,09 08/11/2021 0 0 0 12 411 2465,1 09/11/2021 9 495 2966,29 4 290 1748,79 10/11/2021 4 194 1150,42 2 245 1460,2 11/11/2021 0 0 0 0 682 4085,25 12/11/2021 4 450 2696,27 6 568 3439,07 15/11/2021 6 254 1538,44 3 93 567,3 16/11/2021 5 1748 11680,14 17 2656 17076,22 17/11/2021 8 675 4488,62 11 814 5442,4 18/11/2021 13 928 6163,78 7 354 2378,38 19/11/2021 0 1715 11193,81 0 2067 13418,76 22/11/2021 5 40 258,8 2 85 552,7 23/11/2021 5 180 1155,91 4 168 1083,47 24/11/2021 6 1031 6447,05 6 586 3704,87 25/11/2021 7 588 3691,35 4 160 1014,4 26/11/2021 0 0 0 24 1763 11389,16 29/11/2021 18 3049 22807,13 9 2081 15712,38 30/11/2021 12 2432 17385,88 11 1047 7733,77 01/12/2021 9 559 3713,49 10 871 5737,54 02/12/2021 19 854 5595,66 3 402 2663,21 03/12/2021 15 1031 6624,69 13 1119 7268,35 06/12/2021 18 1757 10979,49 22 2415 15254,35 07/12/2021 15 805 5044,94 15 1400 8827,7 08/12/2021 13 949 5962,38 11 707 4483,16 09/12/2021 12 675 4255 11 535 3390,78 10/12/2021 20 1186 7440,02 10 741 4712,09 13/12/2021 3 145 893,3 6 80 494,82 14/12/2021 5 463 2832,96 11 428 2638,45 15/12/2021 7 411 2497,15 2 200 1220 16/12/2021 1 100 610 2 270 1649,4 17/12/2021 0 369 2234,92 0 384 2351,73 20/12/2021 2 40 240 8 575 3505,03 21/12/2021 0 401 2441,93 0 57 344,12 22/12/2021 9 737 4470,42 1 300 1800 23/12/2021 1 32 199,68 20 1139 7139,48 24/12/2021 3 318 2088,47 8 707 4663,8 27/12/2021 4 342 2253,23 10 694 4607,54 28/12/2021 1 200 1344 7 558 3754,11 29/12/2021 9 1214 8109,03 4 346 2313,29 30/12/2021 0 2188 14178,24 0 1761 11555,33 31/12/2021 18 1641 10807,13 2 88 573,54

Pièce jointe