Euro Manganese schließt Aktienemissionen an EIT InnoEnergy ab

VANCOUVER, British Columbia, Jan. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) vermeldet, dass gemäß der am 22. Februar 2021 bekannt gegebenen Projektunterstützungsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und EIT InnoEnergy und dem Erhalt von zwei Investitionstranchen in Höhe von insgesamt 187.500 € (278.012 CAD$), das Unternehmen 478.027 Stammaktien („Aktien“) an EIT InnoEnergy ausgegeben hat.



Die erste Investitionstranche von EIT InnoEnergy in Höhe von 62.500 € (92.850 CAD$) wurde dem Unternehmen am 24. März 2021 vorgestreckt, wofür sich das Unternehmen bereit erklärte, 147.380 Aktien zum Preis von 0,63 CAD$ pro Aktie auszugeben (siehe EMN-Pressemitteilung vom 30. März 2021). Die zweite Investitionstranche in Höhe von 125.000 € (185.162 CAD$) wurde dem Unternehmen am 26. Juli 2021 vorgestreckt, wofür sich das Unternehmen bereit erklärte, 330.647 Aktien zum Preis von 0,56 CAD$ pro Aktie auszugeben (siehe EMN-Pressemitteilung vom 27. Juli 2021). Die Ausgabepreise der Aktien, die im Rahmen der einzelnen Investitionstranchen ausgegeben wurden, wurden anhand des volumengewichteten 10-Tage-Durchschnittskurses an der TSX Venture Exchange („TSXV“) vor dem Eingang der jeweiligen Investitionstranche ermittelt. Die Aktienemissionen wurden von der TSXV mit Wirkung zum 7. April 2021 und 9. August 2021 genehmigt.

EIT InnoEnergy wird vom Europäischen Institut für Innovation und Technologie (EIT), einer Einrichtung der Europäischen Union, unterstützt. Es steht an der Spitze des wirtschaftlichen Zweiges der European Battery Alliance, einer Initiative, die von der Europäischen Kommission im Oktober 2017 mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, eine starke und wettbewerbsfähige Batterieindustrie in Europa aufzubauen. Die Unterstützung von EIT InnoEnergy, die auch Hilfe bei der Sicherung von Finanzierungs- und Abnahmevereinbarungen umfasst, soll dazu beitragen, die erfolgreiche Integration des Manganprojekts Chvaletice (das „Projekt“) in die europäische Wertschöpfungskette für Batterien für Elektrofahrzeuge zu beschleunigen.

Die Mittel aus den ersten beiden Investitionstranchen wurden zur Unterstützung der laufenden Arbeiten an der endgültigen Machbarkeitsstudie des Projekts und der Demonstrationsanlage des Projekts verwendet, mit der umfangreiche Proben von hochreinem Mangan für die Qualifizierung der Lieferkette durch potenzielle Kunden, darunter europäische Elektrofahrzeug- und Batteriehersteller, hergestellt werden sollen. Die dritte und letzte Investitionstranche in Höhe von 62 500 € von EIT InnoEnergy im Rahmen der Projektunterstützungsvereinbarung wird für das erste Quartal 2022 erwartet.

Nach der Ausgabe der 478.027 Aktien an EIT InnoEnergy hat das Unternehmen 377.961.442 Aktien ausgegeben und im Umlauf. In Übereinstimmung mit den kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSXV unterliegen die an EIT InnoEnergy ausgegebenen Aktien einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 7. Mai 2022 abläuft.

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein Unternehmen für Batteriematerialien, dessen Fokus auf der Entwicklung des Manganprojekts Chvaletice liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das geplante Projekt umfasst die Wiederaufbereitung eines bedeutenden Manganvorkommens, das sich im Abraum einer stillgelegten Mine befindet, die strategisch günstig in der Tschechischen Republik gelegen ist. Das Ziel des Unternehmens ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Primärproduzent von ultrahochreinen Manganprodukten im Herzen Europas zu werden, der die Lithium-Ionen-Batterieindustrie sowie andere Hochtechnologieanwendungen beliefert.

