Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont



Bezons, le 7 janvier 2022 – 19h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 145 282

Solde en espèces: 221 101,77 €

Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 258 946 titres 393 984,47 € 1 140 transactions VENTE 250 516 titres 384 311,24 € 1 105 transactions

Suite aux évolutions de la règlementation afférente aux contrats de liquidité et afin notamment de se conformer à la décision AMF n° 2018-01 du 26 juin 2021 la société RIBER est amenée à modifier son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, il a été procédé à un retrait de 34 850 titres RIBER et 65 000 € en date du 06 janvier 2022.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 136 852

Solde en espèces: 230 774,98 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 208 516

Solde en espèces: 83 358,40 €



A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER

Stéphane Berterretche



tél. : +33 (0)1 39 96 65 00

invest@riber.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 140 258 946 393 984,47 1 105 250 516 384 311,24 01/07/2021 24 4229 6725,38 2 596 954,2 02/07/2021 7 1257 1992,72 11 1559 2481,93 05/07/2021 2 110 172,48 8 515 808,81 06/07/2021 20 1790 2802,78 0 0 0 07/07/2021 12 1742 2694,35 4 300 469,2 08/07/2021 47 11471 16991,99 12 2001 3083,34 09/07/2021 1 1200 1668 4 770 1095,79 12/07/2021 29 3536 4977,63 4 1033 1475,23 13/07/2021 5 810 1120,64 10 965 1358,82 14/07/2021 22 4500 6273,9 3 90 126,72 15/07/2021 19 3889 5336,1 4 1054 1470,54 16/07/2021 0 0 0 4 746 1024,78 19/07/2021 4 1150 1602,41 39 8247 11682,7 20/07/2021 0 0 0 10 1741 2440,53 21/07/2021 3 1294 1789,08 5 1121 1598,43 22/07/2021 0 0 0 20 4234 5985,61 23/07/2021 8 1770 2492,34 5 1065 1511,66 26/07/2021 4 400 562,72 8 2258 3206,59 27/07/2021 18 2786 3913,49 5 1120 1605,3 28/07/2021 6 960 1338,43 1 1 1,4 29/07/2021 5 645 895,26 38 7337 10628,38 30/07/2021 11 3737 5448,17 3 900 1342,98 02/08/2021 7 825 1197,74 9 2091 3074,61 03/08/2021 9 1085 1601,89 12 2075 3095,9 04/08/2021 0 0 0 2 257 390,64 05/08/2021 11 2595 3878,23 5 1523 2295,92 06/08/2021 6 1220 1817,19 1 777 1165,5 09/08/2021 4 320 478,56 6 1510 2280,1 10/08/2021 16 3577 5338,31 3 355 535,91 11/08/2021 16 3208 4705,82 13 4812 7147,74 12/08/2021 11 2309 3447,8 5 2754 4115,85 13/08/2021 6 2175 3223,57 6 1487 2213,25 16/08/2021 0 3640 5312,22 0 124 184,76 17/08/2021 13 3805 5363,15 3 893 1282,17 18/08/2021 1 693 1000,69 12 6664 9929,36 19/08/2021 18 5599 8014,41 4 2432 3513,51 20/08/2021 10 6329 8826,42 12 2758 3928,22 23/08/2021 4 518 739,45 4 147 206,05 24/08/2021 9 3726 5308,43 5 2375 3396,25 25/08/2021 6 2308 3295,13 7 2429 3474,2 26/08/2021 4 551 786,5 7 1230 1758,53 27/08/2021 16 2485 3544,85 14 6748 9715,1 30/08/2021 11 4285 6080,84 6 713 1045,97 31/08/2021 1 150 218,7 14 2329 3424,1 01/09/2021 0 0 0 3 620 918,1 02/09/2021 0 1530 2270,21 0 6032 9143,31 03/09/2021 6 2486 3741,68 6 79 119,5 06/09/2021 4 426 638,11 5 185 279,35 07/09/2021 0 1349 2017,56 0 500 751,6 08/09/2021 7 1556 2311,13 3 490 733,87 09/09/2021 12 1196 1781,44 0 0 0 10/09/2021 12 4368 6367,23 1 1 1,49 13/09/2021 5 2205 3204,31 4 2075 3041,33 14/09/2021 6 1532 2207,61 2 100 145,4 15/09/2021 2 116 165,87 1 650 942,5 16/09/2021 1 24 34,56 8 1330 1936,08 17/09/2021 6 611 879,84 4 1006 1468,06 20/09/2021 16 3441 4896,54 1 160 230,72 21/09/2021 4 833 1171,61 1 350 496,3 22/09/2021 11 2441 3426,68 8 1765 2503,12 23/09/2021 0 0 0 31 7404 10915,72 24/09/2021 8 1832 2743,42 7 1335 2038,01 27/09/2021 2 201 303,11 10 1322 1997,81 28/09/2021 13 2025 3002,67 0 0 0 29/09/2021 1 100 147 6 1100 1628,66 30/09/2021 5 1548 2281,91 15 3656 5472,67 01/10/2021 13 1314 1945,77 10 2107 3197,58 04/10/2021 23 2586 3921,41 5 1397 2148,17 05/10/2021 7 1364 2065,23 0 0 0 06/10/2021 20 3515 5166 27 7421 11312,57 07/10/2021 8 3682 5528,52 2 303 458,74 08/10/2021 10 2163 3221,79 6 2007 2982,4 11/10/2021 1 150 222,6 7 1093 1625,84 12/10/2021 0 583 863,54 0 1363 2029,92 13/10/2021 2 67 100,1 4 166 248,93 14/10/2021 5 1043 1559,49 9 1299 1947,2 15/10/2021 2 100 151,06 10 2398 3626,26 18/10/2021 16 4505 6791,74 11 3725 5978,63 19/10/2021 0 0 0 12 1966 2970,04 20/10/2021 1 200 303,6 10 1245 1899,99 21/10/2021 11 2574 3882,36 16 2728 4139,19 22/10/2021 4 1279 1961,6 11 2049 3135,79 25/10/2021 11 1500 2307,9 32 5348 8445,03 26/10/2021 4 875 1460,99 13 2930 4944,67 27/10/2021 24 4089 6756,66 10 1115 1859,93 28/10/2021 0 4203 6806,34 0 1565 2585,85 29/10/2021 0 6471 10440,96 0 6010 9963,98 01/11/2021 11 604 986,57 3 838 1389,66 02/11/2021 33 4667 7483,1 5 446 714,8 03/11/2021 33 3328 5273,55 14 1364 2172,31 04/11/2021 19 1625 2551,58 7 342 540,43 05/11/2021 23 6435 9655,72 5 683 1038,3 08/11/2021 9 940 1421,19 12 3709 5664,01 09/11/2021 4 712 1090,36 11 2577 3967,81 10/11/2021 16 1893 2893,64 22 4515 7036,18 11/11/2021 0 1241 1958,55 0 1769 2800,33 12/11/2021 15 2375 3778,86 7 549 882,57 15/11/2021 15 2333 3742,02 19 1182 1905,98 16/11/2021 0 0 0 10 3098 5090,94 17/11/2021 8 1598 2589,08 3 325 533,16 18/11/2021 31 4098 6566,64 15 2538 4108,77 19/11/2021 0 3180 5089,59 0 905 1452,34 22/11/2021 18 3530 5531,86 7 624 983,24 23/11/2021 14 1958 2969,89 28 4531 7068,81 24/11/2021 11 1440 2273,76 13 1624 2594,18 25/11/2021 10 1121 1762,32 11 1786 2834,38 26/11/2021 25 4380 6726,8 16 2507 3883,84 29/11/2021 5 2313 3356,63 5 215 320,37 30/11/2021 9 1614 2281,39 2 351 504,04 01/12/2021 6 2122 3014,09 28 6671 9781,02 02/12/2021 0 0 0 3 645 952,47 03/12/2021 11 3413 5097,66 19 4143 6289,49 06/12/2021 0 0 0 21 4863 7679,16 07/12/2021 0 0 0 4 497 787,15 08/12/2021 10 702 1110,7 5 948 1505,04 09/12/2021 6 880 1389,08 3 436 689,19 10/12/2021 10 1501 2360,47 3 340 535,7 13/12/2021 8 1036 1621,44 14 2777 4384,88 14/12/2021 0 0 0 11 3337 5305,83 15/12/2021 9 1726 2718,8 12 1458 2309,62 16/12/2021 0 0 0 11 2197 3559,14 17/12/2021 0 2416 3929,87 0 1145 1873,68 20/12/2021 6 1165 1882,29 9 1383 2242,26 21/12/2021 0 1200 1932 0 1202 1949,16 22/12/2021 0 0 0 29 5299 8790,51 23/12/2021 0 0 0 27 4818 8363,08 24/12/2021 5 2945 5371,09 7 2565 4702,93 27/12/2021 14 4158 7543,03 11 4037 7397,4 28/12/2021 12 3034 5499,13 4 706 1285,2 29/12/2021 15 3372 6030,48 8 1353 2434,59 30/12/2021 0 3904 6834,73 0 687 1216,4 31/12/2021 10 3225 5638,59 0 0 0

