全球公認的投資者顧問公司 ROSEN 鼓勵眾多蒙受損失的 Sleep Number Corporation 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期之前尋求法律意見 —— SNBR

紐約, Jan. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 2 月 18 日至 2021 年 7 月 20 日（包括首尾兩天）期間（下稱「集體訴訟期間」）購買 Sleep Number Corporation（納斯達克股票代碼：SNBR）證券的人士，首席原告的截止日期為 2022 年 2 月 14 日。



這代表什麼：在集體訴訟期間購買了 Sleep Number 公司證券的人士，可以透過風險代理費安排，有機會無需支付任何自付費和花費而獲得賠償。

下一步：如要加入 Sleep Number 集體訴訟，请瀏覽 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2225.html 、致電免費電話：866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 聯絡 Phillip Kim 律師，了解有關集體訴訟的詳情。律師事務所已經提出集體訴訟。如果您希望擔任首席原告，則必須在 2022 年 2 月 14 日之前向法院提出申请。首席原告是代表其他集體成員主導訴訟的代表方。

為什麼選擇 ROSEN：我們鼓勵投資者選擇有經驗且在擔任領導職務方面取得成功的律師。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何嚴謹的同行認可。其中許多此類公司實際上並沒有提出證券集體訴訟。選擇法律顧問時務必作出明智決定。Rosen Law Firm 在全球為投資者提供服務，專注證券集體訴訟和股東訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟和解數量，於 2017 年被 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排名榜前四強，而且為投資者追回數億美元的資金。律師事務所僅在 2019 年便為投資者追回超過 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評選為「最佳原告律師」（Titan of Plaintiffs’ Bar）。律師事務所的眾多律師都得到《勞德龍》（Lawdragon）和《超級律師》（Super Lawyers）的表彰。

案件詳情：本訴訟認為，被告在整個集體訴訟期間作出虛假及／或誤導聲明，及／或未能披露：(1) Sleep Number 因冬季風暴尤里 (Uri) 的影響，其泡棉供應鏈被嚴重中斷；(2) Sleep Number 的供應鏈不靈活、冗餘且欠缺故障，正如投資者所述，不足以抵抗冬季風暴 Uri 造成的泡棉供應中斷；(3) 由於泡棉是 Sleep Number 生產其主要床墊產品的必要組成部分，Sleep Number 及時滿足客戶訂單的能力受到嚴重損害；(4) 繼而，Sleep Number 無法滿足客戶對其產品不斷增長的需求；(5) 因此，Sleep Number 被迫延遲對最終消費者的床墊發貨，將價值數百萬美元的銷售額推遲至隨後的幾個季度，為 Sleep Number 的財務業績造成負面影響。訴訟稱，當市場了解真實訊息之後，投資者便蒙受損失。

如要加入 Sleep Number 集體訴訟，请瀏覽 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2225.html 、致電免費電話：866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 聯絡 Phillip Kim 律師，了解有關集體訴訟的詳情。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除受聘外，律師將不會為個人提供法律服務。個人可自行選擇聘請律師，也可以作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分配金額大小與其是否作為首席原告無關。

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