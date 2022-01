Jobindex opjusterer forventningerne for 2021

Jobindex sluttede året virkeligt stærkt. Den sidste uge før jul blev den største uge i firmaets 25-årige historie. Og Dansk Jobindex, der måler det samlede antal nye jobannoncer på den danske del af internettet, satte ny rekord i december måned.

For 4. kvartal 2021 forventes en nettoomsætning i niveauet 115 mio. kr. mod 105 mio. kr. i 3. kvartal 2021 og 86 mio. kr. i 4. kvartal 2020, og et driftsoverskud før renter og skat på over 45 mio. kr. mod 51 mio. kr. i 3. kvartal 2021 og 26 mio. kr. i 4. kvartal 2020.

Jobindex opjusterer derfor forventningerne for hele regnskabsåret 2021 til en nettoomsætning i niveauet 420 mio. kr. mod tidligere forventet 410 mio. kr., og et driftsoverskud før renter og skat i niveauet 175 mio. kr. mod tidligere forventet 170 mio. kr.

De opdaterede forventninger udgør intern viden og er baseret på præliminære og ikke-reviderede regnskabstal for 4. kvartal 2021. Den endelige kvartalsrapport for 4. kvartal 2021 med forventninger for 2022 forventes at blive offentliggjort den 22. februar 2022.

Yderligere oplysninger

Direktør Kaare Danielsen, telefon 20735010, email kd@jobindex.dk

Certified Adviser Jakob Tolstrup Kristensen, email jakob.tolstrup@cwicf.com