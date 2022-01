CGG : Point sur le quatrième trimestre et l’année 2021

English French

Point sur le quatrième trimestre et l’année 2021

Chiffre d’affaires des activités du Groupe de 301 millions$ au T4 en hausse de 15% en séquentiel et de 12% sur un an

Cash-flow net 2021 autour de 15 millions$ avant coûts cash de refinancement de 40 millions$

Paris, France – le 10 janvier 2022

Point sur l’activité au quatrième trimestre 2021

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe CGG au T4 2021 devrait s’établir autour de 301 millions$ en hausse de 15% proforma (hors GeoSoftware) en séquentiel proforma (hors GeoSoftware) et de 12% sur un an proforma (hors GeoSoftware).

Le chiffre d’affaires du segment Géosciences devrait s’établir autour de 93 millions$, en hausse de 37% en séquentiel proforma (hors GeoSoftware) et de 50% sur un an proforma (hors GeoSoftware).

Les ventes du segment Multi-Clients devraient s’établir autour de 114 millions$, en hausse de 24% en séquentiel et de 12% sur un an. Les après-ventes multi-clients sont estimées autour de 55 millions$.

Les ventes du segment Equipement devraient s’établir autour de 94 millions$, en baisse de (7)% en séquentiel et de (11)% sur un an.

Chiffre d’affaires de l’année 2021

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe CGG de l’année 2021 devrait s’établir autour de 941 millions$.

Cash-flow net 2021 et dette nette fin 2021

CGG prévoit un cash-flow net 2021 positif d’environ 15 millions$ hors coûts cash de refinancement de la dette de (40) millions$. L’opération de vente et cession-bail de l’immeuble Galileo le siège social de CGG, a été décalée sur 2022 et est prévue d’être finalisée au premier semestre.

CGG prévoit à fin décembre 2021 une dette nette, avant IFRS 16, de l’ordre de 865 millions$ et des liquidités de l’ordre de 320 millions$, non compris la ligne de crédit renouvelable (RCF) de 100 millions$.

Résultats de l’année 2021

CGG annoncera ses résultats du quatrième trimestre et de l’année 2021 le 3 mars 2022, après fermeture de la bourse.

Déclaration Prospective :

La Société fournit ces informations sur la base d’une revue préliminaire de son chiffre d’affaires. La Société n’a pas achevé ses procédures de production des états financiers, de consolidation, d’examen et de contrôle, y compris la revue des ventes par rapport aux critères de reconnaissance du chiffre d’affaires et de cut-off. Les informations fournies dans cette communication pourraient ainsi s’en trouver modifiées et les états financiers finaux du T4 2021, approuvés et publiés par la Société, pourraient s'écarter sensiblement des informations fournies dans le présent communiqué.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

