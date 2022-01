Atos annonce des chiffres financiers préliminaires pour 2021 inférieurs à ses objectifs

English French

Paris, le 10 janvier 2022 - En application du règlement (UE) n°596/2014, qui prévoit que les émetteurs doivent rendre publiques dès que possible les informations privilégiées qui les concernent directement, Atos annonce aujourd’hui que les objectifs communiqués au marché le 12 juillet 2021 ne seront pas atteints en raison de plusieurs effets significatifs décrits ci-dessous.

Tous les chiffres du présent communiqué de presse, y compris l’évolution du chiffre d’affaires à taux de change constants, le taux de marge opérationnelle et le flux de trésorerie disponible ne sont à ce stade pas finalisés et n’ont pas été audités. Les chiffres détaillés 2021, incluant d’éventuelles dépréciations d’actifs après évaluation de leur valeur recouvrable, seront publiés comme prévu le 28 février 2022 (après clôture du marché).

Rodolphe Belmer, Directeur Général d’Atos, a déclaré : « J’ai rejoint le Groupe la semaine dernière au moment où les chiffres financiers étaient collectés et consolidés. Ces chiffres nous conduisent à l’obligation d’émettre aujourd’hui un avertissement sur résultats dû aux écarts significatifs par rapport aux objectifs. Cependant, la plupart des éléments constituant ces écarts importants sont non-récurrents. En particulier, l’écart majeur portant sur le flux de trésorerie disponible résulte essentiellement du besoin en fonds de roulement.

Je suis convaincu que le Groupe possède les atouts nécessaires et tous les talents pour se redresser et se transformer rapidement. Dans ce contexte, je présenterai fin février au conseil d’administration une nouvelle organisation, et au deuxième trimestre un plan qui détaillera les moteurs de ce redressement, ainsi que nos priorités que sont la croissance profitable et la création de valeur. »

Evolution du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires a été de l’ordre 10,8 milliards d’euros en 2021, en décroissance d’environ -2,4% à taux de change constants.

L’écart avec l’objectif annuel « stable » provient essentiellement des éléments suivants :

Une réévaluation non prévue des coûts restant nécessaires pour la transformation, la création d’une nouvelle plateforme et la gestion dans le cadre d’un contrat de services financiers. Ce contrat dans le domaine du BPO (externalisation des processus), qui avait été signé en 2018 pour une durée de 15 ans avec une grande institution financière britannique, a conduit fin décembre 2021 à une révision majeure du taux d’avancement du projet se traduisant dès lors par un impact négatif sur le chiffre d’affaires de 2021.

Impact sur l’évolution du chiffre d’affaires 2021 : de l’ordre de 70 points de base ;

Des décalages de projets de fin 2021 à 2022 en Big Data/HPCs et Unified Communications & Collaboration compte tenu de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, ainsi que des reports par des clients dans le Secteur Public & Défense aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Impact sur l’évolution du chiffre d’affaires 2021 : de l’ordre de 90 points de base ;

Des reports sur 2022 d’accords finaux prévus avec plusieurs grands clients pour être compensé des travaux additionnels produits en 2021. Ces avenants, anticipés pour une signature en décembre, devaient générer un chiffre d’affaires additionel sur 2021.

Impact sur l’évolution du chiffre d’affaires 2021 : de l’ordre de 30 points de base ; et

La réduction des activités à faible marge de revente de matériels et de logiciels en décembre 2021.

Impact sur l’évolution du chiffre d’affaires 2021 : de l’ordre de 50 points de base

Taux de Marge Opérationnelle

Le taux de marge opérationnelle ressort à environ 4% du chiffre d’affaires en 2021. L’écart avec l’objectif annuel de l’ordre de 6% provient essentiellement de :

La reduction du chiffre d’affaires déjà enregistré sur le grand contrat de BPO au Royaume-Uni mentionné ci-dessus et des coûts additionnels en 2021.

Impact sur le taux de marge opérationnelle : de l’ordre de 90 points de base ;

En outre, la phase d’exploitation du contrat BPO pour les 12 années restantes requiert désormais une charge exceptionnelle de 65 millions d’euros pour pertes futures qui sera enregistrée en « Autres produits et charges opérationnels ».

Les reports sur 2022 dans l’execution de contrats dûs aux perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et à des signatures clients qui avaient été décalées.

Impact sur le taux de marge opérationnelle : de l’ordre de 30 points de base ;

Le report sur 2022 d’accords finaux avec plusieurs grands clients comme mentionné ci-dessus pour obtenir la compensation des travaux additionnels produits en 2021.

Impact sur le taux de marge opérationnelle de l’ordre de 30 points de base ; et

En 2021, des coûts plus élevés qu’anticipés sur des règlements pour clôturer des litiges avec plusieurs clients en fin d’année.

Impact sur le taux de marge opérationnelle de l’ordre de 40 points de base.

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible est de l’ordre de -420 millions d’euros. L’écart avec l’objectif annuel de « positif » est essentiellement dû à la variation du besoin en fond de roulement et plus particulièrement à :

200 millions d’euros provenant d’une accelération des paiements fournisseurs fin 2021, conséquence de pressions non anticipées de la part de fournisseurs critiques et de sous-traitants dans les toutes dernières semaines de 2021 ;





150 millions d’euros de recrouvrement de créances clients décalés de fin 2021 à 2022, conséquence d’acceptations de projets trop tardives par plusieurs clients qui se sont finalement traduites par l’impossibilité de recouvrer les créances correspondantes avant la fin de l’année ;





60 millions d’euros, dont 30 millions d’euros d’avances clients et 30 millions d’euros d’impact du contrat BPO au Royaume-Uni mentionné ci-dessus ; et





30 millions d’euros provenant d’un niveau de créances clients cédées inférieur à celui du 31 décembre 2020.





Pour mémoire, le montant du flux de trésorerie disponible de -420 millions d’euros pour 2021 comprend également l’impact du plan de redressement en Allemagne pour -180 millions d’euros et une réduction de la contribution des avances clients pour -200 millions d’euros, comme communiqué le 12 juillet 2021.

La Dette Nette à fin décembre 2021 est estimée de l’ordre de -1,2 milliards d’euros conduisant à un ratio Dette Nette sur Excédent Brut Opérationnel (EBO), en norme IFRS, de l’ordre de 1,1. En tenant compte des actions Worldline détenues pour couvrir l’Obligation Echangeable en Actions, le ratio Dette Nette sur EBO est estimé à environ 0,8.

Les objectifs pour 2022 seront communiqués le 28 février 2022 à l’occasion de la publication annuelle des résultats de l’exercice 2021.

Annexes

Objectifs 2021 Résultats 2021 provisoires Evolution du chiffre d’affaires à taux de change constants « Stable » c. -2,4% % de Marge Opérationnelle par rapport au chiffre d’affaires c. 6% c. 4% Flux de Trésorerie Disponible « Positif » c. -420 millions d’euros

Conférence téléphonique

La Direction Générale d’Atos vous invite à une conférence téléphonique en anglais, le lundi 10 janvier 2021 à 8h00 (CET - Paris) présidée par Rodolphe Belmer, Directeur Général.

La conférence téléphonique sera accessible par webcast :

via le lien suivant: https://edge.media-server.com/mmc/p/no379pbs

par téléphone, 10 minutes avant l’horaire de début. Si vous souhaitez participer à la conférence téléphonique par téléphone, vous devez vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant : http://emea.directeventreg.com/registration/7025829

Lors de l'inscription, vous recevrez les numéros d'appel, le code d'accès direct à l'événement et un identifiant unique de participant. 10 minutes avant le début de l'appel, vous devrez utiliser les informations d'accès à la conférence fournies dans l'e-mail reçu au moment de l'inscription.

Après la conférence, la ré-écoute du webcast sera disponible sur atos.net, rubrique Investisseurs.

Prochains événements

28 février 2022 (Après Clôture du Marché) Résultats annuels 2021

27 avril 2022 (Avant Ouverture du Marché) Chiffre d’affaires du premier trimestre 2022

18 mai 2022 Assemblée générale annuelle

27 juillet 2022 (Avant Ouverture du Marché) Résultats du premier semestre 2022

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Avertissements

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations factuelles à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2020 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 7 avril 2021 sous le numéro d’enregistrement D.21-0269 et l’Amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 juillet 2021 sous le numéro d’enregistrement D.21-0269-A01. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays.

La croissance organique du chiffre d’affaires est présentée à périmètre et taux de change constants.

Les Secteurs sont Industries (aérospatiale, automobile, produits chimiques, produits de consommation emballés (aliments & boissons), l’industrie manufacturière, les industries de transformation, les services et Siemens), Services Financiers & Assurance (assurances, services bancaires & financiers et services de transformation des activités), Secteur Public & Défense (défense, éducation, organisations extraterritoriales, administration publique, services communautaires publics et Major Events), Télécommunications, Médias & Technologies (haute technologie & ingénierie, médias et télécommunications), Ressources & Services (énergie, commerce de détail, transport & hôtellerie et services publics) et Santé & Sciences de la Vie (santé et industrie pharmaceutique).

Les Entités Opérationnelles Régionales sont composées de l’Amérique du Nord (États-Unis, Guatemala, Canada et Mexique), l’Europe du Nord (Royaume-Uni et Irlande, Belgique, Danemark, Estonie, Biélorussie, Finlande, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Russie et Suède), l’Europe du Sud (France, Andorre, Espagne, Portugal et Italie), l’Europe Centrale (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Bosnie Croatie, République tchèque, Grèce, Hongrie, Israël, Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie et Suisse) et des Marchés de Croissance, y compris l’Asie-Pacifique (Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Taïwan et Thaïlande), l’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Uruguay et Pérou), le Moyen-Orient et l’Afrique (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Égypte, Gabon, Côte d’Ivoire, Royaume d’Arabie saoudite, Liban, Madagascar, Mali, Maurice, Maroc, Qatar, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie, Turquie et EAU), Major Events, Global Cloud Hub, et Global Delivery Centers.

