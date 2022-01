Yara avvikler innkjøp av kalium fra Hviterussland, men opprettholder støtten til arbeiderne og de uavhengige fagforeningene

English Norwegian

Oslo, 10. januar 2022: Yara har et sterkt engasjement for universelle menneskerettigheter og fordømmer alle former for undertrykkelse og menneskerettighetsbrudd. Med støtte fra menneskerettighetsorganisasjoner og fagforeninger har Yara brukt sin markedskraft i Hviterussland til å fremme menneskerettigheter og forbedringer innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) for de ansatte i leverandørbedriften Belaruskali. Imidlertid har sanksjonene mot Hviterussland en negativ effekt på leverandørkjeden, som fører til at Yara er tvunget til å gradvis avvikle innkjøp av kalium fra Hviterussland. Kalium er en vesentlig bestanddel i mineralgjødsel og dermed viktig for produksjon av mat.



“Konsekvensene av sanksjonene mot Hviterussland er at Yaras mulighet til å positivt påvirke sikkerheten og arbeidsforholdene til Belaruskalis arbeidere reduseres. Vi har engasjert oss sterkt i dette arbeidet og derfor er denne utviklingen skuffende. Yara opprettholder imidlertid ambisjonen om å fortsette samarbeidet med Belaruskali innen HMS som ble etablert i 2021, i tett samarbeid med den uavhengige fagforeningen i Belaruskali og i full overenstemmelse med gjeldende sanksjoner» sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara International.

Yara har lagt grunnlaget for varige forbedringer for arbeidere i Belaruskali. Dette har blitt gjort gjennom jevnlig dialog med både ledelsen i Belaruskali og fagforeninger, innføringen av et langsiktig program for styrking av HMS i Belaruskali, midlertidig utplassering av en HMS-ekspert fra Yara i Soligorsk, samt førstehånds observasjoner. Det er en langvarig prosess å forbedre sikkerhetskulturen i et stort selskap, men Yara har allerede sett klare forbedringer på viktige områder i løpet av 2021. Dette gjelder blant annet innen retningslinjer for bruk av personlig verneutstyr, tekniske sikkerhetsmekanismer for produksjonsutstyr, involvering av fagforeninger, og vurderinger av risiko og arbeidssikkerhet. Yaras ambisjon er å videreføre dette arbeidet til tross for avviklingen av innkjøpene av kalium. Se vedlagte engelske rapport https://www.yara.com/siteassets/suppliers/reports/background-and-progress-report-on-yara-belaruskali-relations-9-january-2022.pdf/

Yara overholder gjeldende lover og reguleringer, inkludert sanksjoner. Selv om Yaras innkjøp av kalium fra Hviterussland er i full overensstemmelse med gjeldende sanksjoner, har vi begynt avviklingen av våre innkjøp som et resultat av at andre deler av verdikjeden trekker tilbake avgjørende tjenester for kaliumeksport fra Hviterussland. Avviklingen er forventet fullført innen 1. april 2022. Yara fortsetter å følge med på endringer i situasjonen, også knyttet til sanksjoner, som et ledd i sin innkjøpsvirksomhet.



Kontakt:

Kristin Nordal

Kommunikasjonsdirektør

Mobil: +47 900 15 550

E-post: kristin.nordal@yara.com



Josiane Kremer

Mediekontakt

Mobil: 481 80 451

E-post: josiane.kremer@yara.com



Silje Nygaard

Direktør Investorrelasjoner, Yara

Mobil: +49 957 04 843

E-post: silje.nygaard@yara.com





