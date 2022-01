English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.1.2022 KLO 9.00

Huhtamäki Kiina ottaa ensimmäisen askeleensa kohti Huhtamäen konsernitavoitetta käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä vuoteen 2030 mennessä ottamalla käyttöön aurinkopaneeleja

Huhtamäki on ottanut Kiinassa merkittävän ensimmäisen askeleen kohti maailmanlaajuisia vastuullisuuspäämääriään ottamalla käyttöön ensimmäiset aurinkopaneelijärjestelmänsä Guangzhoun ja Shanghain tehtaillaan ja yhdistämällä ne sähköverkkoon 1.1.2022.

Aurinkopaneeleita on asennettu yhteensä 47 000 neliömetriä ja niiden odotetaan tuottavan vuodessa sähköä yhteensä 3 miljoonaa kilowattituntia. Tämä kattaa arviolta 10 prosenttia tehtaiden vuotuisesta energiatarpeesta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 2 374 tonnilla vuodessa. Aurinkopaneeleissa on käytetty uusinta yksikiteistä piikennoteknologiaa. Projekti toteutettiin yhteistyössä ZSEN New Energy:n kanssa.

Maailmanlaajuisesti johtavana vastuullisten pakkausratkaisujen toimittajana Huhtamäen tavoitteena on käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä ja saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2030 mennessä.

”Science Based Targets -aloite on hyväksynyt Huhtamäen ilmastotavoitteet. Aurinkopaneelien asennus Kiinassa on merkittävä askel kohti vastuullisuuspäämääriämme vuodelle 2030. Vuoden 2021 lopussa kerroimme Euroopan toimintomme kattavasta virtuaalisesta sähkönostosopimuksesta (VPPA). Projektimme Kiinassa on jatkoa tälle työlle. Uskomme saavuttavamme konsernitason tavoitteemme toteuttamalla paikalliseen toimintaympäristöön soveltuvia ratkaisuja. Ensimmäisten aurinkopaneelien käyttöönotto kahdessa neljästä Kiinan tehtaastamme on esimerkki siitä, kuinka paikalliset aloitteet vievät meitä kohti konsernitavoitteitamme. Tällä hankkeella on merkittävä rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja tuotannon hiilineutraaliuden saavuttamisessa”, sanoo vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Thomasine Kamerling.

Kiinan tavoitteena on kääntää hiilidioksidipäästöt laskuun ennen vuotta 2030 ja saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2060 mennessä. Katoille asennettavilla aurinkopaneeleilla on tärkeä rooli fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa uusiutuvalla energialla ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä Kiinassa.

“Huhtamäki tukee Kiinan tavoitetta siirtyä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Vaihtamalla uusiutuvaan sähköön vahvistamme entisestään sitoumustamme toimia Kiinassa tarjoten vastuullisia elintarvikepakkausratkaisuja, jotka suojelevat ruokaa, kiinalaisia ja ympäristöä”, sanoo Daniel Chen, johtaja, Greater China, Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentistä.

Lisätietoja:

Arto Gröndahl, lehdistösuhteet, puh. 010 686 7107

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets -aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 84 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 19 400 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.