Calibre Scientific fait l'acquisition de Medline Scientific, un distributeur de consommables et d'équipements de laboratoire basé au Royaume-Uni

LOS ANGELES, 10 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Medline Scientific, un distributeur de consommables et d'équipements de laboratoire dont le siège social se trouve à Oxfordshire, au Royaume-Uni. Medline Scientific renforce davantage la présence croissante de Calibre Scientific dans le domaine de la distribution au Royaume-Uni.



Medline Scientific est un distributeur de premier plan de produits de laboratoire auprès d'un large éventail d'institutions et d'organisations nationales et internationales. La clientèle diversifiée de la société couvre une variété de marchés finaux, notamment les domaines cliniques, des sciences de la vie, industriels et de la recherche. L'offre de produits de Medline Scientific, ainsi que ses 30 années d'expérience dans la fourniture d'assistance et de services exceptionnels, ont positionné la société comme l'un des principaux distributeurs indépendants de consommables et d'équipements de laboratoire au Royaume-Uni.

Avec cette acquisition, Calibre Scientific améliore davantage son offre globale de produits sur le marché des fournitures de laboratoire et ajoute une autre opération de distribution évolutive au portefeuille de la société. « Nous sommes ravis d'ajouter Medline Scientific au sein de la famille Calibre Scientific », a déclaré Mike Brownleader, directeur des recettes de Calibre Scientific. « Medline Scientific était notre troisième acquisition d'un distributeur britannique en 2021 et, avec nos quatre sociétés de fabrication existantes, Calibre Scientific dispose désormais de sept entreprises d'outils et de diagnostics de sciences de la vie opérant uniquement au Royaume-Uni. »

« Depuis trois décennies, Medline Scientific s'efforce de soutenir l'innovation scientifique en fournissant une assistance commerciale exceptionnelle, un choix complet de produits et une expertise technique », a commenté Mark Duffy, fondateur de Medline Scientific. « Je suis ravi de m'associer à Calibre Scientific : sa vision s'aligne parfaitement avec la nôtre, tout comme sa stratégie de croissance globale sur le marché de la distribution au Royaume-Uni et au-delà. Calibre Scientific est une excellente plateforme avec les ressources nécessaires pour faire passer Medline au niveau supérieur, et je suis très heureux de voir ce que l'avenir apportera à Medline, dans le cadre de Calibre Scientific. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de 25 sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 100 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.calibrescientific.com ou contacter Brice Geoffrion, directeur du développement commercial, à l'adresse bgeoffrion@calibrescientific.com ou au numéro +1 (310) 651-8285.