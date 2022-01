Finnish English

Talenom Oyj, Pörssitiedote 10.1.2022 klo 12.00

Talenom organisoi johtoryhmäänsä uudelleen vahvistaakseen kansainvälistä kasvuansa

Talenom jatkaa kansainvälistymistä strategiansa mukaisesti. Tällä hetkellä yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa. Vahvistaaksemme orgaanista kasvua pyrimme luomaan liiketoiminnastamme kansainvälisesti skaalautuvampaa. Strategian toteuttamisen tukemiseksi olemme organisoineet johtoryhmän vastuita uudelleen sekä nimittäneet uuden talousjohtajan.

Yhtiössä aikaisemmin talous- ja henkilöstöjohtajana toiminut Antti Aho on nimitetty varatoimitusjohtajaksi, ja hän vastaa tuotekonseptien kehittämisestä. Uudeksi talousjohtajaksi on nimitetty Matti Eilonen. Hän on toiminut pitkään Talenomissa eri johtotehtävissä vastaten viimeksi Group Controller -toiminnasta. Juho Ahosola jatkaa liiketoiminnan operatiivisena johtajana. Lisäksi hän toimii jatkossa henkilöstöjohtajana. Tuomas Iivanainen on nimitetty markkinointijohtajaksi, ja hän vastaa myös datapohjaisesta liiketoiminnasta. Juha Jutila jatkaa liiketoiminnan kehitysjohtajana vastaten ohjelmistojen kehittämisestä ja IT-järjestelmistä.

Johtoryhmän kokoonpano ja vastuualueet 10.1.2022 alkaen:

Otto-Pekka Huhtala, toimitusjohtaja

Antti Aho, varatoimitusjohtaja

Matti Eilonen, talousjohtaja

Juho Ahosola, operatiivinen johtaja ja henkilöstöjohtaja

Tuomas Iivanainen, markkinointijohtaja

Juha Jutila, liiketoiminnan kehitysjohtaja

Uudelleenorganisoinnin taustat

Uudelleenorganisoinnilla pyrimme vastaamaan entistä paremmin kansainvälistymisen, digitalisaation sekä reaaliaikaisen talousdatan hyödyntämisen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Uskomme tilitoimistoalan digitalisaatiokehityksen etenevän Euroopassa ja koskettavan myös pieniä yrityksiä, vaikka kehitys on vielä alkutekijöissään monessa maassa. Kehitystä ajavat useat seikat, kuten koronan myötä kiihtynyt yleinen digitaalinen asiointi, EU:n vihreä siirtymä, julkisen sektorin verkkolaskuvaatimukset, PSD2-direktiivin muutos pankkitilien käyttöön kolmansilla osapuolilla ja lisääntynyt rahoitussääntely.

Olemme pienyrittäjille suunnatusta TiliJaska-palvelusta saatujen asiakaskokemusten perusteella havainneet pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon tarpeiden olevan pääosin samankaltaiset. Tämän johdosta olemme yhtenäistäneet alustamme järjestelmäarkkitehtuuria mahdollistaen samalla sekä eri asiakassegmenttien palvelemisen että korkean automaatiotason hyödyntämisen. Yhden alustan kautta uskomme digitaalisten työkalujen kansainvälisen skaalautumisen olevan nopeampaa. TiliJaska-palvelu on avannut meille myös digitaalisen myyntikanavan pienten ja keskisuurten yritysten asiakassegmenttiin.

Talenom Oyj

Hallitus

