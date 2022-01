TELUS Santé lance le service Pharmacie Virtuelle au Canada

English French

TORONTO, 10 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS Santé lance son service Pharmacie Virtuelle, qui vise à améliorer l’observance thérapeutique en offrant aux Canadiens la possibilité de configurer des rappels automatiques de renouvellement d'ordonnances et la livraison de médicaments à domicile. Il est important de noter que ce service permet aux utilisateurs de bénéficier de consultations vidéo et téléphoniques individuelles illimitées avec des pharmaciens, et ce, sans quitter le confort de leur foyer. Il leur fournit également les outils pour assurer le suivi des médicaments de leur famille grâce à un tableau de bord en ligne.



« Comme les gens sont de plus en plus occupés, nous devons privilégier des solutions simples et pratiques qui leur permettent de mieux gérer leur santé et celle de leur famille. Le non-respect des instructions concernant les médicaments peut avoir un effet néfaste sur la santé du patient. De plus, cela peut coûter des milliards de dollars aux systèmes de santé en soins intensifs inutiles, déclare Sonya Lockyer, vice-présidente, Solutions en pharmacie à TELUS Santé. Notre nouveau service de pharmacie virtuelle est conçu pour faciliter l’observance thérapeutique, en particulier chez les personnes vivant avec des maladies aiguës ou chroniques qui doivent prendre plusieurs médicaments. »

Selon une étude récente, le nombre de patients qui ne se conforment pas aux modalités associées au traitement prescrit – l’inobservance thérapeutique – est en hausse au Canada. Un sondage réalisé par la firme Léger pour le compte de TELUS Santé a révélé ce qui suit :

Un tiers des Canadiens n’ont pas été en mesure d’aller chercher leurs médicaments d’ordonnance à temps à la pharmacie au cours de la dernière année. La plupart d’entre eux expliquent cela par un rythme de vie effréné ;

n’ont pas été en mesure d’aller chercher leurs médicaments d’ordonnance à temps à la pharmacie au cours de la dernière année. La plupart d’entre eux expliquent cela par un rythme de vie effréné ; Parmi les répondants, près de 60 pour cent de tous ceux dont les médicaments sont couverts, en tout ou en partie, par un régime d’avantages sociaux disent que c’est parce que cela leur est sorti de la tête. Presque la moitié d’entre eux prétendent que c’est à cause d’engagements professionnels ou familiaux.

Pharmacie Virtuelle TELUS Santé permet aux utilisateurs de prendre facilement des rendez-vous pour des services pharmaceutiques, y compris des consultations vidéo ou téléphoniques avec un pharmacien autorisé. Ainsi, ils peuvent mieux gérer un aspect clé de leur santé grâce à un ensemble de technologies éprouvées et de services personnels offerts par des pharmaciens attentionnés et bien informés. Pharmacie Virtuelle permet aux utilisateurs de gagner du temps tout en réduisant le stress associé au déplacement en pharmacie pour aller chercher un médicament ou obtenir un conseil professionnel dans un endroit bondé, en particulier dans un contexte de restrictions sanitaires. C’est également l’outil idéal pour les aidants qui gèrent les médicaments d’un proche.

« Comme nous passons à un monde de plus en plus numérique où les services de santé virtuels deviennent plus accessibles, nous devons réitérer l’importance des soins, de la compassion et de l’expertise. Nous devons offrir l’expérience personnalisée que recherchent les Canadiens en matière de santé, explique Jason Kennedy, pharmacien autorisé, directeur exécutif, Pharmacie Virtuelle TELUS Santé. Étant moi-même pharmacien, je comprends l’importance de pouvoir parler à un expert pour les questions de santé, qu’il s’agisse de médicaments ou d’autre chose. L’évolution du rôle du pharmacien au pays entraîne celle des outils utilisés pour accéder aux services de santé. »

Pharmacie Virtuelle TELUS Santé est offert en anglais dans toutes les provinces sauf au Québec, au moyen d’une application mobile pour appareils iOS et Android. La version en français du service sera disponible au Québec dans les prochains mois. Les employeurs canadiens peuvent également ajouter Pharmacie Virtuelle à leurs régimes d’avantages sociaux, offrant à leurs employés des options pratiques pour accéder plus facilement aux médicaments d’ordonnance, tout en favorisant l’observance thérapeutique, qui semble contribuer à réduire l’absentéisme . Pour en savoir plus, visitez : www.pharmacietelus.com

Les employeurs peuvent en apprendre plus sur l'ajout de la solution Pharmacie Virtuelle à leur régime d'avantages sociaux en milieu de travail ici

À propos de TELUS Santé



TELUS Santé est un chef de file des technologies numériques de la santé. Elle fournit des solutions de soins virtuels, de pharmacie virtuelle, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages sociaux et d’officine ainsi que des services d’intervention en cas d’urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner à chacun les moyens de vivre plus sainement.

Les équipes de professionnels de la santé renommés et engagés des Cliniques TELUS Santé offrent des soins de premier ordre centrés sur le patient à des milliers d’employeurs, de professionnels et de familles du Canada dans des cliniques de la prochaine génération situées aux quatre coins du pays.

Pour en savoir plus, visitez www.telussante.com .

Méthodologie du sondage :

Sondage effectué en ligne auprès de 876 Canadiens qui ont fait exécuter une ordonnance, pour eux-mêmes ou pour un proche, au cours de la dernière année ET qui détiennent une assurance couvrant, en partie ou en totalité, les médicaments d’ordonnance. Le sondage a été réalisé entre le 24 et le 26 septembre 2021 au moyen du panel en ligne de Léger. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon sans probabilité (dans ce cas, un panel web). À titre de comparaison, un échantillon de probabilité de 876 répondants génère une marge d’erreur de plus ou moins 3,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

