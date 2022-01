English Swedish

Press release (MAR)

Malmö, 10 januari, 2022

Acarix utser USA-baserade Helen Ljungdahl Round till ny VD

Styrelsen för Acarix AB (publ) har idag utsett Helen Ljungdahl Round till ny verkställande direktör, med omedelbar verkan. Helen är för närvarande chef för Acarix amerikanska dotterbolag Acarix USA Inc. och kommer fortsätta att vara baserad i USA i egenskap av ny koncernchef för Acarix.

Helen Ljungdahl Round utsågs till President för Acarix nyetablerade USA verksamhet i september 2021 och har sedan dess lett bolagets inledande kommersiella lansering i USA. Helen har mer än 25 års erfarenhet av ledarskap inom strategi, produktinnovation, företagsledning samt marknadsföring och försäljning inom både läkemedels- och medicinteknikindustrin. Helen har haft många internationella chefs- och ledande roller inom Merck & Co, Inc., arbetat i Nordamerika, EU, Mellanöstern/Afrika, Latinamerika och Asien. Hennes karriär inkluderar också roller som VD för AMNICELL, en biotech start-up baserad i New York, och som Senior Vice President för Global Marketing & Business Development för GN Hearing Denmark.

"Det är med stor entusiasm som styrelsen idag utser Helen Ljungdahl Round som ny VD för Acarix. USA är vår viktigaste marknad och Helen har nu i uppdrag att accelerera den kommersiella expansionen genom att vara baserad på plats i USA. Helen kommer också leda bolagets europeiska marknadspenetration, driva fortsatt innovation och expandera kliniska claims. Helen tillträder i en spännande fas där finansiering och nyckelförutsättningar är på plats för att hjälpa till att förverkliga vår vision att bli världsledande inom AI-baserad diagnostik av kranskärlssjukdom” säger Philip Siberg, styrelseordförande i Acarix.

"Kranskärlssjukdom fortsätter att vara en de främsta orsakerna till dödsfall och sjuklighet i världen. Vårt AI-baserade CADScor-system har visat betydande potential för att kunna transformera och effektivisera kardiovaskulär vård genom snabba patientutredningar. Jag är mycket inspirerad av vår unika teknologi, att bygga vidare organisationen för att uppnå en accelererad tillväxt och skapa aktieägarvärden genom att påtagligt förbättra diagnostiken av de miljontals patienter som årligen drabbas av misstänkt kranskärlssjukdom”, kommenterar Helen Ljungdahl Round.

Styrelsen vill tacka Per Persson för hans ledarskap och prestationer som VD för Acarix sedan 2018. Under Pers ledning har Acarix erhållit FDA 510k De Novo-godkännande, CPT III-ersättningskod i USA, initierat kommersialisering på den amerikanska marknaden och rest tillväxtkapital för att möjliggöra ytterligare marknadsexpansion.

Philip Siberg, Chairman of the Board, tel +46 70 7906734, philip.siberg@acarix.com

Denna information är sådan information som Acarix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Acarix nyhetsdistributör GlobeNewswire vid publicering av detta pressmeddelande.

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad uteslutning av kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått DeNovo-godkännande från FDA, är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska miljontals fall av onödig, invasiv och kostsam diagnostisk. Med hjälp av en icke-invasiv metod beräknar CADScor-systemet på mindre än 10 minuter en patientspecifik s.k.CAD-score som med 97 procents säkerhet kan utesluta kranskärlssjukdom. Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.acarix.com.

