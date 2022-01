Converge Technology Solutions Corp. fait l'acquisition de Paragon Development Systems, Inc.

TORONTO et GATINEAU, Québec, 10 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques et cloud compatibles avec les logiciels, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de PDS Holding Company, une société du Delaware et de ses filiales en propriété exclusive, y compris Paragon Development Systems, Inc. (PDS), une organisation basée dans le Wisconsin axée sur le développement de la transformation numérique. Converge a fait l'acquisition de PDS auprès de Mason Wells, une société de capital-investissement basée à Milwaukee, dans le Wisconsin.



Avec une expertise incroyable prenant en charge les solutions d'entreprise, les services gérés et les véritables plateformes numériques sur le lieu de travail, Paragon Development Systems travaille de manière synergique pour tirer parti de la force de ses architectes de solutions et de ses équipes d'ingénierie afin de concevoir les bonnes solutions pour générer des résultats stratégiques fructueux. PDS offre des solutions allant du cloud et de la sécurité aux serveurs et infrastructures en passant par les environnements de travail virtualisés et le travail à distance. PDS sert des clients dans trois marchés distincts (soins de santé, secteur public et entreprises), conseillant et aidant à répondre aux besoins technologiques uniques en matière d'amélioration et de modernisation de l'infrastructure technologique principale de l'entreprise sur le parcours continu de l'innovation et de la transformation numérique.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'ajout de Paragon Development Systems, avec son expertise en transformation numérique, au portefeuille d'entreprises de Converge », a déclaré Shaun Maine, PDG de Converge. « Les connaissances et les compétences de PDS dans le domaine des soins de santé amélioreront la capacité de Converge à fournir des solutions d'entreprise et des services gérés à nos clients de ce secteur en Amérique du Nord. En outre, la présence de PDS dans la région centrale nous donnera une plus grande envergure dans le Wisconsin, l'Illinois et le Minnesota pour nous aider à continuer à répondre aux exigences de nos clients dans ces domaines. »

« Converge est impatiente de travailler avec Paragon Development Systems pour continuer à générer de la valeur et offrir un niveau de satisfaction amélioré sur lequel les clients de PDS ont pu compter au cours des dernières décennies », a commenté Greg Berard, président en Amérique du Nord de Converge. « Les synergies entre Converge et PDS nous permettront d'offrir des avantages accrus et un portefeuille de solutions élargi pour nos clients communs en Amérique du Nord. »

Paragon Development Systems, Inc. a généré un chiffre d'affaires d'environ 239 millions de dollars canadiens avec un BAIIA ajusté de 11,4 millions de dollars canadiens pour la période de douze mois close au 30 novembre 2021. La contrepartie de l'achat était de 52 millions USD en espèces versées à la clôture. Un fonds de roulement net positif a également été versé à la clôture. Le multiple d'achat serait environ 5,8 fois le BAIIA ajusté pour la période de douze mois close au 30 novembre 2021. La partie en espèces du prix d'achat a été financée par les capitaux propres récents de Converge. L'acquisition devrait être immédiatement relative à la faveur de Convergence, ce qui se traduira par une augmentation du chiffre d'affaires et un BAIIA ajusté.

Paragon Development Systems, Inc. marque la 26e acquisition réalisée par Converge ou ses filiales depuis octobre 2017. La famille d'entreprises de Converge comprend également Corus Group, LLC ; Northern Micro, Inc. ; 10084182 Canada Inc. opérant en tant que Becker-Carroll ; Key Information Systems, Inc. ; BlueChip Tek, Inc. ; Lighthouse Computer Systems, Inc. ; Software Information Systems LLC. ; Nordisk Systems, Inc. ; Essex Technology Group, Inc. ; Datatrend Technologies, Inc. ; VSS, LLC ; Solutions PCD, Inc. ; Unique Digital, Inc. ; Workgroup Connections, Inc. ; Vivvo Application Studios LTD. ; Vicom Computer Services, Inc. ; CarpeDatum LLC ; Accudata Systems, Inc. ; Dasher Technologies, Inc. ; ExactlyIT, Inc. ; REDNET AG ; Vicom Infinity, Inc. ; Infinity Systems Software, Inc. ; LPA Software Solutions, LLC ; et OPIN Digital, Inc.

martinwolf, une société de conseil en F&A de premier plan au service de l'industrie informatique du marché intermédiaire, a agi en tant que conseiller de Converge dans cette transaction. Converge a été conseillée par le cabinet d'avocats Holland & Knight, dirigé par son partenaire Jordan Taylor. Canaccord Genuity Group a été le conseiller financier exclusif de Paragon Development Systems Inc. et Mason Wells.

À propos de Paragon Development Systems

PDS est un partenaire stratégique qui aide les clients dans les secteurs de la santé, de l'entreprise et public en s'engageant dans des stratégies en phase initiale, en tirant parti de l'expertise technique pour mettre en œuvre une variété de solutions et en fournissant un soutien et des services continus. En tant que conseiller de confiance possédant une expertise spéciale en matière d'espace de travail numérique, de solutions d'entreprise, de services professionnels et de services gérés, PDS fournit des solutions innovantes, spécifiques aux clients et de premier ordre pour aider les clients à stimuler leur transformation numérique.

À propos de Mason Wells

Mason Wells est une société de capital-investissement de premier plan basée dans le Midwest, avec environ 1,5 milliard de dollars d'actifs sous gestion dans l'ensemble de ses fonds de capital-investissement actuels. Depuis la création de Mason Wells en 1998, ses fonds de rachat ont investi dans quatre secteurs d'activité spécifiques : les services commerciaux externalisés, les biens de consommation emballés, les produits et services de conception et les matériaux d'emballage et de conversion.Pour tout complément d'information sur Mason Wells, veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse www.masonwells.com .

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques et cloud compatibles avec les logiciels, axé sur la fourniture de solutions et de services à la pointe de l'industrie. Les organisations de services et de ventes régionales de Converge fournissent des analyses avancées, du cloud et des offres de cybersécurité à des clients dans divers secteurs. La Société prend en charge ces solutions grâce à des offres de services gérés, d'infrastructure numérique et d'expertise en talents à travers tous les principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche multi-facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : convergetp.com .