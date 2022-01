Les Métaux NioBay annonce une entente avec Tribal Logistics/Expedition Helicopter et une mise à jour de l’entente avec la communauté de Moose Cree First Nation

English French

MONTRÉAL, 10 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF), une société axée sur l’exploration, le développement et l’utilisation de métaux critiques « verts »’ et ayant une priorité sur l’environnement, le développement durable, la gouvernance et la participation des autochtones (ESGI), est heureuse d’annoncer la signature d’un contrat de services et location pour un camp avec Tribal Logistics/Expedition Helicopter, camp qui sera utilisé pour son projet James Bay Niobium (le « projet »). Le campement sera situé sur un site existant appartenant à l’Ontario Northland Railway (« ONR ») et sera utilisé par le personnel de NioBay et les entrepreneurs travaillant sur le projet. NioBay utilisera également les services de transport de l'ONR pendant les périodes d'exploration et d'étude de préfaisabilité.



Entente de protection de l’environnement

Le 7 décembre dernier, NioBay et la communauté de Moose Cree First Nation ont signé une mise à jour de l’entente de protection afin que celle-ci puisse couvrir l’ensemble des travaux de la campagne de forage de 2022.

Campagne de forage

L'équipe revient des vacances de Noël et travaille à l'aménagement du nouveau campement sur le site de l'ONR. L'équipe de forage arrivera lorsque le camp sera prêt. La première foreuse a été déplacée en décembre et nous prévoyons d'en obtenir une deuxième d'ici la fin janvier.

« Cela a été une période très difficile avec la logistique, les cas COVID et la disponibilité des ressources, mais je suis maintenant heureux de dire que nous sommes en bonne position pour réussir ce nouveau programme de forage avec les deux ententes signées. Comme nous sommes en retard sur le calendrier, nous avons été extrêmement heureux d'avoir une deuxième foreuse. Je suis sûr que beaucoup de nos actionnaires attendent des résultats avec impatience, tout comme moi », déclare Jean-Sébastien David, PDG de NioBay.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay sera un chef de file en matière d'environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone en soutenant le développement de mines intelligentes à faible consommation de carbone et de pratiques de gestion responsable de l'eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès.

La Société détient une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 48 % dans certains titres miniers situés dans la région de Chibougamau, au Québec, aux termes d’une convention de coentreprise avec SOQUEM.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d'origine naturelle. C'est un métal mou, fiable, facilement disponible, ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu'il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d'applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l'énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu'il est ajouté à des matériaux tels que l'acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus intelligents et réduit leur impact sur l'environnement, tout en offrant d'autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

