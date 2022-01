Muudatus ASi Tallinna Sadam juhatuses

English Estonian

ASi Tallinna Sadam nõukogu otsusega saab ettevõtte uueks juhatuse liikmeks ja finantsjuhiks Andrus Ait, kes asub ametisse alates 21.veebruarist ja tema volituste tähtaeg on viis aastat.

Nõukogu esimees Aare Tark ütles, et Tallinna Sadam saab omale ambitsioonika ja mitmekesise finantskogemusega juhatuse liikme. “Andrus Aida kasuks rääkis ka tema pikaajaline kogemus kinnisvarasektoris Riigi Kinnisvara ASis, sest just kinnisvara valdkonnas on Tallinna Sadamal lähiaastatel ees suuremad arengud ja võimalused tulude kasvatamisel. Andruse kogemused arendusprojektide juhtimisel ja ärianalüüside läbiviimisel ning kokkupuude suurklientidega läbirääkimistel ja suhtlemisel on väärikas täiendus Tallinna Sadamale.”

Andrus Ait on töötanud alates 2005. aastast Riigi Kinnisvara ASis erinevatel finantsvaldkonna positsioonidel, 2016. aastal sai Andrus ettevõtte finantsjuhiks ning 2019. aastast on ta olnud Riigi Kinnisvara ASi juhatuse liige. Aastatel 2011–2016 oli Andrus ühtlasi SA Kärdla Sadam nõukogu liige. Andrus Aidal on majandusalane magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Andrus Ait omab 1513 ASi Tallinna Sadam aktsiat.

Tallinna Sadama juhatus on kolmeliikmeline, peale finantsjuhi kuuluvad sinna juhatuse esimees Valdo Kalm ja kommertsjuht Margus Vihman. Tallinna Sadama endine finantsjuht Marko Raid suundus finantsjuhiks-juhatuse liikmeks ettevõtetesse Graanul Assets ja Graanul Tehnoloogia.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

