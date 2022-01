Investeringsforeningen Multi Manager Invest - estimerede udlodninger for 2021

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2021 har Investeringsforeningen Multi Manager Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2021 således:

ISIN Afdeling Pr. andel kr. DK0060254043 Nye Obligationsmarkeder 0,00 kr. DK0060316685 Nye Aktiemarkeder 14,30 kr. DK0060447274 Globale Aktier 30,40 kr. DK0060918498 Globale Value Aktier 14,50 kr.

Det bemærkes, at der alene er tale om estimerede udlodninger, hvorfor der vil kunne ske ændringer.

Endelige estimerede udlodninger vil blive offentliggjort på Nasdaq Copenhagen A/S den 19. januar 2022 med sidste handelsdag inkl. udlodning den 25. januar 2022 og første dag ex udlodning den 26. januar 2022.

Der forventes udbetaling til investorerne med valør fredag, den 28. januar 2022.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Tage Fabrin-Brasted

Direktør

Vedhæftet fil