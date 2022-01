Dassault Systèmes : Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA au 31 décembre 2021

English French

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 10 janvier 2022

Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2021 :

213 485 actions* Dassault Systèmes, et

25 406 525,43 € en espèces.

Il est rappelé :

qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titre Dassault Systèmes, et

10 000 000 d’euros en espèces ;



que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 € .



que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;



qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



62 557 titres Dassault Systèmes, et

17 496 140,38 € en espèces ;





Sur la période du 01/07/2021 au 31/12/2021 ont été exécutées :

7 702 transactions à l’achat ;

9 352 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

1 269 161 titres* et 60 907 216,2 € à l’achat ;

1 416 504 titres* et 68 611 389,5 € à la vente.

* Il est rappelé que la valeur nominale de l’action Dassault Systèmes a été divisée par 5, et le nombre total d’actions Dassault Systèmes multiplié par 5, le 7 juillet 2021.

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 7 702 1 269 161 60 907 216,21 9 352 1 416 504 68 611 389,5 01/07/2021 90 5 500 1 116 550 38 2 023 417 696,6 02/07/2021 0 0 0 42 2 800 577 600 05/07/2021 22 2 000 412 400 0 0 0 06/07/2021 9 1 000 206 000 108 6 500 1 354 350 07/07/2021 0 0 0 56 9 000 382 920 08/07/2021 191 29 328 1 239 648 0 0 0 09/07/2021 134 25 653 1 089 284,03 126 20 000 852 467,1 12/07/2021 0 0 0 159 46 714 2 010 059 13/07/2021 56 16 866 725 676,4 74 20 000 867 000 14/07/2021 44 11 518 500 756,2 56 17 500 767 000 15/07/2021 119 27 000 1 174 445 42 15 000 660 000 16/07/2021 15 5 000 217 000 52 15 000 654 000 19/07/2021 88 25 000 1 084 887,5 84 27 000 1 176 073,75 20/07/2021 116 37 500 1 623 750 133 17 997 781 185,2 21/07/2021 40 10 000 432 500 164 20 000 870 483,7 22/07/2021 0 0 0 130 50 000 2 193 500 23/07/2021 53 10 395 460 883,25 62 18 000 801 600 26/07/2021 75 15 000 665 700 47 12 000 535 485 27/07/2021 45 13 000 577 400 150 46 500 2 097 980 28/07/2021 65 10 000 452 730 61 15 000 689 633,5 29/07/2021 16 1 500 69 000 6 1 500 69 900 30/07/2021 7 2 130 97 117,5 41 8 130 376 293 02/08/2021 145 20 000 922 880 0 0 0 03/08/2021 139 22 000 1 033 080 195 28 000 1 326 975 04/08/2021 0 0 0 20 5 000 238 200 05/08/2021 0 0 0 24 10 000 481 100 06/08/2021 29 5 000 239 700 0 0 0 09/08/2021 143 20 000 960 080 0 0 0 10/08/2021 22 5 000 241 000 108 15 000 727 500 11/08/2021 126 20 000 962 600 0 0 0 12/08/2021 161 30 000 1 430 000 0 0 0 13/08/2021 96 18 000 863 520 0 0 0 16/08/2021 98 22 850 1 085 386 0 0 0 17/08/2021 7 600 28 578 197 25 000 1 196 590,525 18/08/2021 85 15 000 716 547,68 41 7 000 335 580 19/08/2021 236 30 000 1 412 150 109 29 201 1 393 123,315 20/08/2021 66 18 000 856 100 229 36 000 1 727 715,35 23/08/2021 0 0 0 175 20 000 968 300 24/08/2021 95 20 000 968 350 43 5 000 244 375 25/08/2021 33 8 970 434 551,65 71 17 000 827 345,47 26/08/2021 180 30 000 1 452 550 43 20 000 971 000 27/08/2021 18 8 000 386 480 278 25 000 1 214 440 30/08/2021 126 10 200 496 881,855 65 10 000 488 329,94 31/08/2021 347 44 935 2 179 136,35 37 9 227 450 842,51 01/09/2021 2 2 867 138 189,4 175 30 000 1 464 890,92 02/09/2021 90 20 000 981 000 68 10 000 492 250 03/09/2021 194 40 000 1 943 000 119 20 000 975 310,665 06/09/2021 0 0 0 170 20 000 981 050 07/09/2021 128 30 000 1 471 500 127 20 000 984 165 08/09/2021 210 40 000 1 944 400 0 0 0 04/10/2021 323 30 000 1 326 740,625 0 0 0 05/10/2021 2 4 849 213 259,02 459 40 400 1 786 410,145 06/10/2021 232 37 000 1 632 213 274 32 000 1 419 791,06 07/10/2021 327 38 000 1 682 083,31 368 58 000 2 594 613,865 08/10/2021 307 35 000 1 553 936,855 0 0 0 11/10/2021 193 30 000 1 299 325 141 20 000 871 300 12/10/2021 67 10 000 432 496,65 146 10 000 439 187,765 13/10/2021 0 0 0 464 50 000 2 234 192,985 14/10/2021 0 0 0 122 10 000 458 475 15/10/2021 108 20 000 914 000 152 31 000 1 425 249,07 18/10/2021 116 20 000 913 400 209 30 000 1 380 675,82 19/10/2021 55 10 000 462 550 79 15 000 697 825 20/10/2021 43 12 500 578 250 35 7 500 352 187,5 21/10/2021 162 20 000 929 400 283 29 611 1 385 257,185 22/10/2021 148 25 000 1 168 725 42 5 000 235 250 25/10/2021 124 20 000 931 925 105 25 000 1 169 285,91 26/10/2021 100 20 000 938 161,5 155 20 000 942 125 27/10/2021 244 25 000 1 175 612,755 101 10 000 472 250 28/10/2021 0 0 0 165 30 000 1 445 950 29/10/2021 80 20 000 993 550 187 10 000 502 100 01/11/2021 89 18 000 906 735,8 233 19 309 978 089,39 02/11/2021 0 0 0 271 35 000 1 796 250 03/11/2021 0 0 0 359 25 000 1 314 359,5 04/11/2021 0 0 0 242 45 000 2 416 500 03/12/2021 396 50 000 2 607 420 333 30 000 1 586 040 06/12/2021 287 40 000 2 071 950 202 40 000 2 091 300 07/12/2021 0 0 0 211 40 000 2 094 000 08/12/2021 115 20 000 1 069 500 0 0 0 09/12/2021 138 16 500 885 242,88 89 16 592 898 413,76 10/12/2021 85 17 500 927 350 0 0 0

