IGE+XAO : Résiliation du contrat de liquidité contracté avec PORTZAMPARC Société de Bourse

English French

IGE+XAO

Société Anonyme au capital de 5 021 866,85 euros

Siège social : 16 Boulevard Déodat de Séverac

31770 COLOMIERS

338 514 987 RCS Toulouse

SIRET : 338 514 987 000 76 – N° TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87

Information réglementée

Résiliation du contrat de liquidité contracté avec PORTZAMPARC Société de Bourse

Toulouse, le 10 janvier 2022

La société IGE+XAO annonce avoir mis fin au contrat de liquidité confié à PORTZAMPARC Société de Bourse (suspendu depuis le 31 juillet 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021), avec effet au 1er janvier 2022.

A la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 366 titres IGE+XAO,

Espèces : 140 277,95 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 500 titres IGE+XAO

49 250 euros

(Apport complémentaire de 50 000,00 euros le 14 octobre 2008)

(Apport complémentaire de 50 000,00 euros le 22 janvier 2016)

Lors du dernier bilan semestriel de ce contrat de liquidité, le 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 366 titres IGE+XAO,

Espèces : 140 277,95 euros

Par ailleurs, aucune transaction n’a été effectuée entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le contrat de liquidité étant suspendu.

À propos du Groupe IGE+XAO

Depuis plus de 35 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé « CAO/PLM/Simulation Électrique ». IGE+XAO représente plus de 370 personnes dans le monde réparties sur 30 sites et dans 20 pays ainsi que plus de 96 455 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine.

Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com . Suivez-nous sur Twitter @igexao_corpo.

Contacts IGE+XAO

IGE+XAO, 16 boulevard Déodat de Séverac – CS 90 312 – 31 773 COLOMIERS CEDEX

Téléphone : +33 (0)5 62 74 36 36 – Fax : +33 (0)5 62 74 36 37

Site Web : www.ige-xao.com

Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris – Compartiment B – Indice CAC All shares® – ISIN FR 0000030827

Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36

Contact presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0) 5 62 74 36 02

Pièce jointe