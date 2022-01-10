Mohawk Industries, Inc.邀请您参加2021年第四季度收益电话会议

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佐治亚洲卡尔霍恩, Jan. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.（纽约证券交易所股票代码：MHK）将于2022年2月10日（星期四）发布2021年第四季度收益报告，欢迎您收听该公司将于美国东部时间2022年2月11日（星期五）上午11:00直播的电话会议。



What: Mohawk Industries, Inc. 4th Quarter 2021 Earnings Call When: February 11, 2022

11:00 am ET Where: www.mohawkind.com

Select Investor Information How: Live over the Internet - Simply log on to the web at the address above or Live Conference Call: Dial 1-800-603-9255 (US/Canada)

Dial 1-706-634-2294 (Int’l)

Dial 1-253-237-1879 (Int’l)

Conference ID: 6194374

Mohawk Industries是全球领先的地材制造商，致力于创造可提升全球住宅和商业空间的优质产品。Mohawk采用垂直整合式生产和分销流程，为其地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材和乙烯基地材生产提供了竞争优势。我们依托行业领先的创新推出多种产品和技术，使我们的品牌在市场上脱颖而出，满足所有改建和新建要求。我们提供业内最广受认可的众多品牌，包括American Olean、Daltile、Durkan、IVC、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step和Unilin。过去十年里，Mohawk已从一家美国地毯生产商成功转型为全球最大的地材公司，业务遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、马来西亚、墨西哥、新西兰、俄罗斯和美国等地。

如果在指定时间无法收听，您可在2022年3月11日通过Mohawk Industries，Inc.投资者关系网站收听电话会议重播，也可拨打1-855-859-2056（美国/加拿大）或1-404-537-3406（国际/本地），并输入会议编号6194374收听。

联系人：

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk，首席财务官

706-624-2239