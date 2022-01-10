Mohawk Industries, Inc. 邀請您參加 2022 年第四季度網絡電話會議

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佐治亞州卡爾霍恩, Jan. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隨著 Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 將於 2022 年 2 月 10 日（星期四）發佈 2021 年第四季度收益，我們誠邀您收聽將於 2022 年 2 月 11 日（星期五）上午 11:00 時（美國東部時間）直播的電話會議。



What: Mohawk Industries, Inc. 4th Quarter 2021 Earnings Call When: February 11, 2022

11:00 am ET Where: www.mohawkind.com

Select Investor Information How: Live over the Internet - Simply log on to the web at the address above or Live Conference Call: Dial 1-800-603-9255 (US/Canada)

Dial 1-706-634-2294 (Int’l)

Dial 1-253-237-1879 (Int’l)

Conference ID: 6194374

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，致力於創造產品來提升全球住宅及商業空間。Mohawk 垂直整合的製造和分銷流程在地毯、小毛毯、瓷磚、層壓板、木材、石材和乙烯基地板的生產方面擁有競爭優勢。我們行業領先的創新產品和技術使我們的品牌在市場上脫穎而出，並滿足所有改造和新建工程要求。我們的品牌是業內最受認可的品牌之一，包括 American Olean﹑Daltile﹑Durkan﹑Karastan﹑IVC﹑Marazzi﹑Mohawk﹑Pergo﹑Quick-Step 和 Unilin。在過去的十年中，Mohawk 已經將其業務從一家美國地毯製造商轉變為世界上最大的地板公司，在澳洲、巴西、加拿大、歐洲、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、俄羅斯及美國開展業務。

對於無法在指定時間收聽的使用者，該電話將於 2022 年 3 月 11 日或之前透過 Mohawk Industries, Inc. 投資者關係公司網站或致電 1-855-859-2056（美國／加拿大）或 1-404-537-3406（國際／本地）並輸入會議識別碼 6194374 進行重播。

聯絡人：

Mohawk Industries, Inc.

財務總監 James Brunk

｜電話：706-624-2239