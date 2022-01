Global Bioenergies - Bilan annuel du contrat de liquidité au 31/12/2021

Bilan annuel du contrat de liquidité au 31/12/2021

Evry, le 10 janvier 2022 – Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) présente le bilan annuel du contrat de liquidité confié à la société de bourse Gilbert Dupont. Au 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 8.430 actions Global Bioenergies et

- 27.802,13 euros.

Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achat 192.454 titres 1.053.709,43 € 1.649 transactions Vente 190.773 titres 1.048.387,24 € 1.594 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 6.749 actions Global Bioenergies et

- 33.124,32 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 0

Solde en espèces du contrat de liquidité : 100.000,00 €

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille d’ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en laboratoire, où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui en pilote et en démonstrateur, à une capacité suffisante pour permettre à la Société d’accéder au marché en créant, dans un premier temps, une marque de produits cosmétiques en propre. La Société travaille à l’augmentation progressive de ses capacités de production, et porte l’ambition d’améliorer l’empreinte environnementale non seulement du domaine de la cosmétique, mais aussi d’autres domaines tels que les transports ou les matériaux. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)

Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Samuel Dubruque

Directeur Administratif et Financier

Téléphone : 01 64 98 20 50

Courriel : invest@global-bioenergies.com

