Communiqué de presse – lundi 10 janvier 2022 – 17h45

ARGAN inaugure Aut0nom® sa nouvelle marque d’entrepôts à bilan carbone neutre

Nouvelle année, nouveaux standards. C’est à Marne-la-Vallée (77) qu’ARGAN a inauguré, le 3 janvier, Aut0nom®, son entrepôt à bilan carbone neutre en phase exploitation.

Pour atteindre cette performance, Aut0nom® accueille en toiture une centrale photovoltaïque couplée à des batteries de stockage, remplace le chauffage au gaz par des pompes à chaleur air/air électrique et généralise l’éclairage LEDs intelligent.

Aut0nom® produit sur site plus d’énergie verte qu’il n’en consomme pour son chauffage-rafraichissement et son éclairage et présente un bilan carbone neutre.

Un système de batteries de stockage de l’énergie verte, une première pour un entrepôt en France

Dédié en partie au stockage de produits sous température dirigée, Aut0nom® Marne-la-Vallée accueille les activités logistiques de deux grands groupes internationaux qui occupent chacun une cellule de ce bâtiment de 12 000 m² idéalement situé en bordure d’autoroute A4.

Comme sur l’ensemble des nouveaux sites développés par ARGAN, la toiture accueille une centrale photovoltaïque destinée à l’autoconsommation des occupants. Celle de Marne-la-Vallée développe ainsi une puissance de 500 kWc.

La nouveauté de ce projet réside dans la mise en place d’un système de batteries de stockage de l’énergie de type Lithium-Ion d’une capacité de 300 kWh, une première en France pour un entrepôt logistique. Grâce à cet équipement, le bâtiment est alimenté par de l’énergie verte produite localement et couvrant sur une année les besoins des locataires en termes de chauffage et d’éclairage.

Satisfaire aux objectifs 2050 de neutralité CO 2 …dès 2022

Aut0nom® c’est également la fin du chauffage au gaz. Banni de l’ensemble des nouveaux développements, il sera remplacé par des pompes à chaleur air/air, réversibles chauffage-rafraichissement, au rendement 4 fois supérieur, et aux émissions CO 2 divisées par 20. Côté éclairage, la généralisation des LEDs asservis à la luminosité naturelle et à la présence humaine permet également de diviser par 8 la consommation d’énergie et les émissions de CO 2 en comparaison à des lampes à iodure.

Le bilan carbone « chauffage-éclairage » est neutre. Les économies d’émissions de CO 2 résultant de l’autoconsommation d’électricité délivrée par la centrale photovoltaïque et ses batteries compensent les faibles émissions des pompes à chaleur et des LEDs.



Un contrat gagnant-gagnant pour les exploitants du site

Aut0nom® est loué avec ses équipements de production et de stockage d’énergie destinée exclusivement à l’autoconsommation des exploitants. Ces équipements ont pour conséquence d’augmenter légèrement le montant du loyer du fait d’un coût d’investissement supplémentaire. En contrepartie, Aut0nom® génère des économies de consommation d’énergie supérieures à ce coût. Economies qui vont croître à l’avenir du fait de l’augmentation des prix de l’énergie et notamment du gaz.

De plus, ce nouveau standard d’entrepôt, outil de travail et de production vertueux, bénéficiera également aux bilans RSE-ESG des exploitants.

Enfin, le confort des collaborateurs travaillant dans Aut0nom® est également sensiblement amélioré.

L’entrepôt est chauffé en hiver et refroidi en été, ce qui est un élément de confort que l’on ne retrouve pas dans les entrepôts chauffés au gaz. Sa montée en température est très rapide, ce qui permet une modulation du chauffage plus réactive.

Des résultats suivis et mesurés

Promettre c’est bien, mesurer et démontrer c’est mieux. Aut0nom® comporte des équipements permettant de mesurer et d’afficher la consommation électrique en temps réel. Le pourcentage d’autonomie en électricité est affiché à chaque heure de la journée. L’exploitant bénéficie de cette information et peut ainsi décider d’utiliser au mieux cette énergie verte.

Une démarche vertueuse pour l’environnement mais également pour nos clients

Jean-Claude Le Lan, Président-Fondateur d’ARGAN : « Avec cette nouvelle marque, Aut0nom®, ARGAN poursuit son engagement pour un immobilier logistique plus vertueux. Il s’agit d’une nouvelle étape à notre Plan Climat lancé début 2020. Il s’agissait pour nous de développer un produit standardisable, neutre du point de vue des émissions carbones pour le chauffage et l’éclairage. De plus, le coût des équipements de nos entrepôts Aut0nom® est plus que compensé par la baisse de la facture d’énergie. Ce gain sur la facture deviendra de plus en plus important dans un contexte de hausse généralisée et durable des prix de l’énergie. Aut0nom® est un contrat gagnant-gagnant, destiné à devenir notre nouveau standard d’entrepôt. »

Calendrier financier 2022 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

19 janvier : Résultats annuels 20 21 (en webcast vidéo)

24 mars : Assemblée Générale

4 avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2022

trimestre 2022 4 juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2022

trimestre 2022 20 juillet : Résultats semestriels 2022

3 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2021, son patrimoine représente 3,3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,75 Mds€ et générant 162 M€ de revenus locatifs annualisés. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

