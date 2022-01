VGP NV: Plaatst met Succes € 1,0 Miljard Senior Unsecured Groene Obligaties in Twee Tranches van 5 Jaar en 8 Jaar  

English Dutch

Persbericht

Gereguleerde informatie

10 januari 2022, 6:00 pm, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt vandaag de succesvolle uitgifte aan van groene obligaties voor een totaal nominaal bedrag van € 1,0 miljard, in twee tranches, met een obligatie van € 500 miljoen op 5 jaar die een coupon van 1,625 procent p.a. betaalt en vervalt op 17 januari 2027 en een obligatie van € 500 miljoen op 8 jaar die een coupon van 2,250 procent p.a. betaalt en vervalt op 17 januari 2030.



De nieuwe emissie werd goed ontvangen door de markt: de totale vraag bedroeg tegen 2.5x keer het gecombineerde volume van het aanbod. Met deze transactie treedt VGP toe tot de zeer kleine groep van Belgische emittenten die € 1.000 miljoen hebben uitgegeven in één enkele transactie en het is zelfs de eerste Belgische vastgoedspeler die dit ooit heeft gedaan. De opbrengsten van deze uitgifte zullen worden gebruikt voor de financiering en/of herfinanciering van een portefeuille van in aanmerking komende activa in overeenstemming met het ‘VGP Green Finance Framework’ van maart 2021.

De obligaties zullen genoteerd worden op de beurs van Luxemburg (EuroMTF). De afwikkeling en toelating tot de handel van de notes zijn gepland voor 17 januari 2022.

"Ik ben zeer verheugd over de goede ontvangst door de markt van onze tweede emissie van groene obligaties. Wij hebben een enorm groeijaar achter en voor ons en zijn al deze middag gealloceerd." zei Jan Van Geet, CEO van VGP. "De financiële markt heeft een cruciale rol te spelen in het ondersteunen van duurzame ontwikkelingen, waaronder de overgang naar een koolstofarme economie. In dit opzicht is het zeer bemoedigend om zoveel interesse van investeerders te mogen vaststellen om ons te helpen te voorzien in de behoeften van onze klanten naar hernieuwbare energie en de ontwikkeling van nieuwe groene logistieke en semi-industriële parken die voldoen aan hoge normen van energie-efficiëntie, en onze klimaatambities waar te maken."

De banken die als bookrunner optreden bij de transactie zijn Belfius Bank, BNP Paribas, J.P. Morgan AG en KBC Bank NV.

CONTACT GEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Martijn Vlutters

(VP – Business Development & Investor Relations) Tel: +32 (0)3 289 1433 Karen Huybrechts

(Hoofd Marketing) Tel: +32 (0)3 289 1432 Anette Nachbar

Brunswick Group Tel: +49 152 288 10363

OVER VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of gecommitteerd) van 10,94 miljoen m2. De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een Belgisch familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 350 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 4,48 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van € 1.51 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957)

Voor meer informatie, ga naar: http://www.vgpparks.eu

