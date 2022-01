Zoom se convierte en el primer cliente de comunicación por vídeo en obtener la Certificación Common Criteria

Emitida por la Oficina Federal de Seguridad de Información de Alemania, la certificación reafirma el compromiso de Zoom con la seguridad

January 10, 2022 13:00 ET | Source: Zoom Video Communications, Inc. Zoom Video Communications, Inc.

San Jose, California, UNITED STATES