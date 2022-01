Zoom、ビデオ通信クラアイントとして初めてコモンクライテリア認証を取得

ドイツ情報セキュリティ庁発行の同認証はZoomのセキュリティに対するコミットメントを強化する

January 10, 2022 13:00 ET | Source: Zoom Video Communications, Inc. Zoom Video Communications, Inc.

San Jose, California, UNITED STATES