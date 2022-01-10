Zoom成为首个获得共同准则认证的视频通信客户端

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加利福尼亚州圣荷西, Jan. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom视像通讯公司（Zoom Video Communications, Inc.， 纳斯达克股票代码：ZM）今日宣布，Zoom Meeting Client 5.6.6版本已成为首个获得共同准则评估保障2级（v3.1修订版本5）认证的视频通信客户端。此项认证由德国 联邦信息安全办公室 （BSI）颁发。



共同准则是一项国际标准，用于客观评估信息技术产品是否符合一套明确的安全要求。该评估涉及对一套特定安全目标的分析，包括指导文件、架构设计、生命周期方面、测试及脆弱性评估。Zoom Meeting Client v5.6.6已由BSI根据共同准则进行评估，并且有明确的证据链表明，规范、实施和评估的整个过程均以严格的标准方式开展。

共同准则被视为信息技术产品安全认证的主要基准，在包括英国、美国、加拿大和德国在内的25多个国家和地区中得到广泛互认。越来越多的用户期望IT供应商针对其产品的网络安全能力提供值得信赖的可靠认证。

Zoom首席信息安全官Jason Lee表示：“获得这项共同准则认证是Zoom的一个重要里程碑。我们是首个获得这项重要认证的视频通信客户端，这强化了我们对客户的承诺。安全和隐私是我们开展一切工作的基石，我们不断为我们平台的所有用户创新各种安全型解决方案。”

目前，BSI已经对Windows、macOS、iOS和Android系统的Zoom 5.6.6版本进行了认证。虽然5.6.6版本是在进行此项认证时可供选择的Zoom客户端版本，但我们始终建议客户安装使用最新版本的客户端，以充分利用Zoom最新的安全更新及功能。

BSI标准化/认证/电信网络安全部门总监Sandro Amendola表示：“共同准则认证是网络安全领域的一项全球性基准。 Zoom客户端在其产品层面表现出高安全标准，成功完成了一家公司能够实施的其中一项最严苛的评估程序。”

如需了解有关Zoom共同准则认证的更多信息，请访问 BSI网站 和 Zoom信任中心 。

关于Zoom

Zoom以用户为本。我们帮助用户阐述构想，建立沟通，并针对用户的想象蓝图打造明媚未来。我们的流畅通信平台是唯一一款以视频为基础发展而来的平台，而且我们自创立之初就已明确设定创新标准。有鉴于此，我们才能够成为个人用户、小型公司和大型企业直观且可扩展的安全首选。Zoom成立于2011年，是一家总部位于加利福尼亚州圣荷西的上市公司（纳斯达克股票代码：ZM）。访问 zoom.com 并关注 @zoom 。