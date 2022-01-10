Zoom 成為第一個獲得通用標準認證的視像通訊用戶端

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加州聖荷西, Jan. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 今天宣佈 Zoom 會議用戶端 5.6.6 版本已成為第一個獲得通用標準評估保證級別 2 (v3.1 Rev. 5)，由德國 聯聯邦資訊安全辦公室 (BSI) 所頒授。



通用標準是是一種國際標準，用於客觀評估 IT (資訊科技) 產品是否滿足一組已定義的安全要求。該評估涉及分析一組特定的安全目標，包括指引文件、架構設計、生命週期方面、測試及漏洞評估。BSI 根據通用標準標準對 Zoom 會議用戶端 5.6.6 版本進行了評估，並且發現其展示了清晰的證據鏈，表明規範、實施和評估的過程是以嚴格和標準的方式進行的。

資訊技術安全評估共同準則 (Common Criteria) 在英國、美國、加拿大和德國等超過 25 個國家/地區相互認可，被視為 IT 產品安全認證的領先標準。越來越多的用戶期望 IT 供應商能夠為其產品的網絡安全功能提供值得信賴和可靠的證據。

Zoom 資訊安全總監 Jason Lee 表示：「這項通用標準認證成為了 Zoom 一個重要的里程碑。我們是第一個獲得這項重要認證的視像通訊用戶端，加強了我們對客戶的承諾。安全和私隱是我們所做一切的基石，我們不斷為平台所有用戶創新保安解決方案。」

目前， BSI 為 Windows、macOS、iOS 及 Android 提供已認證的 Zoom 5.6.6 版本。雖然 5.6.6 版本是在認證時提供的 Zoom 用戶端版本，但我們一直建議客戶利用最新的用戶端版本，以利用 Zoom 的最新保安更新和功能。

BSI 標準化/認證/電訊網絡安全部門主管 Sandro Amendola 說：「通用標準認證是網絡安全的全球標準。Zoom 客戶在其產品中展示了高度保安標準，成功完成了公司可承擔的最苛刻的評估程序之一。」

如欲了解有關 Zoom 常見標準認證的更多資訊，請瀏覽 BSI 網站 及 Zoom Trust Center 。

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