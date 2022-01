Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2021

English French

10 janvier 2022

Orange : Information relative au nombre total d’actions et de droits de vote prévue par l’article L. 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

En application de l’article L. 22-10-46 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016, un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d’un même actionnaire.

Date Nombre d’actions composant le capital Nombre d’actions auto-détenues privées de droit de vote Nombre de droits de vote théoriques [1] Nombre de droits de vote exerçables 31/01/2021 2 660 056 599 1 350 099 3 101 508 888 3 100 158 789 28/02/2021 2 660 056 599 1 095 099 3 101 518 140 3 100 423 041 31/03/2021 2 660 056 599 642 915 3 101 486 597 3 100 843 682 30/04/2021 2 660 056 599 642 915 3 102 574 652 3 101 931 737 31/05/2021 2 660 056 599 682 915 3 106 817 509 3 106 134 594 30/06/2021 2 660 056 599 1 162 915 3 104 604 913 3 103 441 998 31/07/2021 2 660 056 599 792 915 3 104 603 132 3 103 810 217 31/08/2021 2 660 056 599 722 915 3 104 584 122 3 103 861 207 30/09/2021 2 660 056 599 722 915 3 104 239 957 3 103 517 042 31/10/2021 2 660 056 599 642 915 3 104 103 470 3 103 460 555 30/11/2021 2 660 056 599 28 085 474 3 103 907 720 3 075 822 246 31/12/2021 2 660 056 599 2 009 500 3 104 162 507 3 102 153 007

[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.

