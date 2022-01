Cellebrite remporte un important contrat client portant sur des solutions d'Open Source Intelligence

French Portuguese Spanish

PETAH TIKVA, Israël et TYSONS CORNER, Virginie, États-Unis, 10 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (Nasdaq : CLBT), un leader mondial des solutions d'intelligence numérique (DI) pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui avoir remporté un contrat client important portant sur des solutions d'Open Source Intelligence (« OSINT ») suite à l'acquisition de Digital Clues par la société en novembre 2021. Ce nouveau contrat client est un contrat pluriannuel d'une valeur initiale de 1,5 million USD pour la première année et représente le contrat SaaS le plus notable pour Cellebrite à ce jour.



La solution OSINT de Cellebrite fait partie de la plateforme DI d'investigation de l'entreprise à la pointe du secteur. Elle vise à soutenir les premières étapes des enquêtes en matière d'application de la loi, que les équipes d'investigation aient une piste ou non, en permettant rapidement à ces équipes de collecter et de connecter de grandes quantités de preuves numériques fragmentées à partir de nombreuses sources dynamiques, incluant le web de surface, le web profond et le dark web. La solution OSINT est de plus en plus utilisée par les forces de l'ordre qui intensifient leurs efforts pour mettre un terme aux crimes contre les enfants, au trafic de drogue et à la traite d'êtres humains, au crime organisé et au terrorisme. Le nouveau client a choisi les solutions OSINT de Cellebrite pour remplacer son système existant en raison des capacités inégalées des solutions OSINT, de leur capacité à s'adapter rapidement aux référentiels open source en rapide évolution, et de leur facilité d'utilisation.

« Nous nous réjouissons du succès précoce que reflète cet important contrat pluriannuel. Il démontre notre capacité à fournir des solutions de flux de travail d'investigation de bout en bout aux forces de l'ordre qui aident à rendre nos communautés plus sûres », a déclaré Alon Klomek, directeur commercial de Cellebrite. « Grâce à nos offres cloud innovantes et évolutives, Cellebrite peut établir des partenariats avec des agences de maintien de l'ordre pour répondre à leur demande croissante de solutions leur permettant de commencer leur travail d'enquête en recueillant de manière légale et éthique des données open source dans le cadre d'enquêtes criminelles. »

À propos de Cellebrite

La mission de Cellebrite (Nasdaq : CLBT) est de permettre à ses clients de protéger et de sauver des vies, d'accélérer la justice et de préserver la confidentialité dans les communautés du monde entier. Nous sommes un leader mondial des solutions d'intelligence numérique pour les secteurs public et privé, permettant aux organisations de maîtriser les complexités des enquêtes numériques avalisées par la loi en rationalisant les processus d'intelligence. La plateforme et les solutions d'intelligence numérique de Cellebrite, qui ont gagné la confiance de milliers d'agences et d'entreprises de premier plan dans le monde entier, transforment la façon dont les clients collectent, examinent, analysent et gèrent les données dans le cadre d'enquêtes légalement approuvées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com et https://investors.cellebrite.com.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Le présent document contient des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions « Safe Harbor » (« règles refuges ») de la loi américaine Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « prévoir », « avoir l'intention de », « chercher à », « viser », « anticiper », « croire », « pourrait », « continuer », « s'attendre à ce que », « estimer », « peut », « planifier », « perspective », « futur » et « projeter » ainsi que des expressions similaires qui prédisent, projettent ou indiquent des événements ou des tendances futurs, ou qui ne sont pas des déclarations de questions historiques. Ces énoncés prospectifs comprennent des informations financières estimées. Ces énoncés prospectifs concernant les revenus, les bénéfices, les performances, les stratégies, les perspectives et d'autres aspects de l'activité de Cellebrite sont basés sur des attentes actuelles qui sont assujetties à des risques et incertitudes. Un certain nombre de facteurs pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter : la capacité de Cellebrite à développer des solutions technologiquement avancées et à les intégrer avec succès aux solutions logicielles utilisées par les clients ; l'acceptation des solutions par les clients ; les erreurs, défaillances, défauts ou bogues dans les solutions ; un échec à maintenir la productivité du personnel de vente et de marketing ou à embaucher, intégrer et retenir du personnel de vente et de marketing supplémentaire ; l'impact de la pandémie mondiale de COVID-19 ; l'impact de la concurrence sur les prix et sur la part de marché de Cellebrite ; le caractère sous-optimal des résultats obtenus pour les produits en raison d'une mauvaise utilisation par les clients ; l'échec de Cellebrite à entretenir et à renforcer sa réputation et sa marque ; l'inexactitude des estimations quant aux opportunités de marché de Cellebrite et des prévisions de croissance du marché ; des modifications apportées aux modèles d'emballage et de licence affectant négativement la capacité à attirer ou à fidéliser les clients ; l'échec en termes d'efficacité de la gestion de la croissance future ; l'échec de l'introduction de nouvelles solutions et de nouveaux modules complémentaires ; des problèmes d’utilisation de l’intelligence artificielle entraînant des atteintes à la réputation ou une responsabilité ; la nécessité d'un capital supplémentaire pour soutenir la croissance des activités de Cellebrite ; l’incapacité à assurer la sécurité des opérations et l’intégrité des solutions logicielles ; l’impact des cycles et crédits budgétaires gouvernementaux, la résiliation anticipée, les audits, les enquêtes, les sanctions et les amendes ; une diminution des budgets gouvernementaux, une modification des dépenses ou des priorités budgétaires, ou des retards dans l'attribution des contrats ; un échec quant au fait d'obtenir, d'entretenir, de protéger et de faire respecter de manière adéquate la propriété intellectuelle de Cellebrite ou une violation des droits de propriété intellectuelle d'autrui ; la perception ou des décisions judiciaires ou réglementaires selon lesquelles les solutions de Cellebrite violent des droits de confidentialité ; l'utilisation de solutions par des clients d'une manière qui est, ou qui est perçue comme étant, incompatible avec les droits de l'homme ; le non-respect des lois relatives à la vie privée, à la protection et à la sécurité des données, à la protection des technologies, aux sanctions, au contrôle des exportations et à d'autres questions ; et d'autres facteurs, risques et incertitudes énoncés dans les sections intitulées « Facteurs de risque » et « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » de la déclaration finale de procuration/du prospectus final concernant le regroupement d'activités achevé de Cellebrite déposé auprès de la SEC le 5 août 2021 et dans d'autres documents déposés par Cellebrite auprès de la SEC, disponibles gratuitement sur www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés, dans la présente communication ou ailleurs. Cellebrite décline toute obligation de mettre à jour ses énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement, si les circonstances changent, sauf si les lois sur les valeurs mobilières et les autres lois applicables l'imposent.

Médias

Adam Jaffe

Vice-président des communications mondiales

+1 973 206 7643

adam.jaffe@cellebrite.com – ou –

RapidResponse@cellebrite.com

Investisseurs

Anat Earon-Heilborn

Vice-présidente des relations avec les investisseurs

+972 73 394 8440

investors@cellebrite.com