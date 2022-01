AS’i PRFoods 2021/2022. majandusaasta 2. kvartali ja 6 kuu esialgne konsolideeritud auditeerimata müügikäive

English Estonian

PRFoodsi 2021/2022. aasta teise kvartali auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 14,90 miljonit eurot vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12,5% (2kv 2021/2022: 17,03 miljonit eurot), sealhulgas vähenes värske kala ja kalafilee toodete müük 38,4% ning muude kalatoodete müük 10,1%. Suurenes suitsutatud toodete müük 4,4%. Võrreldes eelmise kvartaliga s.o esimese kvartaliga jooksval majandusaastal suurenes käive 3,50% (1kv 2021/2022: 14,40 miljonit eurot), sealhulgas suurenes müük jaekettides ja HoReCa sektoris vastavalt 6,7% ja 12,2%, ning müügi langus hulgimüügi sektoris vastavalt 29,7%.

Indrek Kasela, PRFoods juhataja kommentaar:

„2 kvartali ja 6 kuu käivet mõjutas enim otsus lõpetada Kokkola tehase tegevus ning sellega seotud värske kala müük Soomes nii jaekettidele kui hulgimüügis. Värske kala müük on suuremahuline, kuid madala marginaalsusega. Värske kala vahendus ja töötlemine, millest suurema osa moodustab lõhe, liigub 2022 algusest Eestisse ning sellega seoses näeme kulude kokkuhoidu ca 3 miljonit eurot aastas Soomes. Tehase sulgemisega seotud perioodil vähenes ajutiselt ka lõhe müük kogu grupi vaates. Nagu oleme ka eelnevalt öelnud, siis tehase sulgemise tagajärjel väheneb Soome vahenduskäive ca 10 miljoni euro võrra aastas, kuid eeldame, et seda korvab meie oma kala müük ning müügi taastamine Balti riikides. Lõhe hulgi- ja vahendusmüük Soomes on olnud kahjumlik tingituna ebaefektiivsest tootmisest ning antud otsus oli planeeritud juba eelmise majandusaasta lõpus. Edaspidi keskendume omakasvatatud kala müügile, oma kala müügis on ajalooliselt brutokasum olnud ca 30% võrreldes 3-5% lõhe vahendusmüügi puhul. Värske lõhe müük ja töötlemine jätkub 2022 aastast Eestis meie Saaremaa tehase baasil. Värske kala müük, sh lõhe, on Balti riikides traditsiooniliselt olnud kasumlik ning toetab meie Eesti tooteportfelli. Positiivne on näha, et meie omatoodangu mahud on kasvanud, ehk siis suitsutatud kalatooted, seda nii II kvartali kui 6 kuu tulemuste baasil. Me oleme saavutanud kasumlikkuse meie Eesti ja Soome tehastes alates oktoobrist, kuna oleme taas fokusseerinud tegevuse suurema lisandväärtusega toodetele. Seoses tehase sulgemisega on novembris ja detsembris ühekordsed kulud, mis mõjutavad II kvartali tulemusi.

Võrreldes eelmise aastaga näeme HoReCa kiiret taastumist aastal 2022. Samas oleme palju ettevaatlikumad sisenemaks taas samale turule, seda nii madala kasumlikkuse kui sektori heitlikkuse tõttu. 2021 lõpus oli näha nii sisendhindade kui müügihindade tõuse ning 2022 alguseks on juba kinnitatud märkimisväärsed hinnatõusud. Tõenäoliselt näeme ühtlast hinnatõusu kogu 2022 ulatuses, mida põhjustab taastunud nõudlus, kui sisendhinnad. Kokkuvõtvalt on selge, et töötlevad tööstused on koroonas kaotanud ja kalakasvatused võitnud. Seda näeme ka enda grupis, kus kalakasvastus teeb rekordilisi tulemusi, samas on töötlemine tingituna just suurest private label toodete osakaalust Soome turul, olnud kogu koroona perioodi kahjumis nii nagu ka peaaegu kõik teised Soome töötlevad tööstused. Sestap oleme võtnud suuna kalakasvatusele ning töötlev tööstus jääb teenindama oma kasvatusi."

Majandusaasta teises kvartalis suurenes käive suitsutatud toodete tooterühma lõikes võrreldes eelmise majandusaasta teise kvartaliga. Antud tootegrupi käive suurenes ka 6 kuu võrdluses. Suitsutatud toodete, mis moodustasid kogumüügist rohkem kui poole 55,64% (2kv 2020/2021: 46,63%), müügikäive suurenes majandusaastate võrdluses 4,4%. Värske kala ja kalafilee tooterühma, mis moodustas tooteportfellist 22,82% (2kv 2020/2021: 32,41%), käive langes 38,4% võrreldes eelmise majandusaasta teise kvartaliga.



Käive toodete lõikes, mln EUR 2kv 21/22 2kv 20/21 Muutus, EUR Muutus, % Värske kala ja kalafilee 3,40 5,52 -2,12 -38,4% Suitsutatud tooted 8,29 7,94 0,35 4,4% Muud kalatooted 3,21 3,57 -0,36 -10,1% Muu käive 0,00 0,00 0,00 -100,0% Kokku 14,90 17,03 -2,13 -12,5%

Käive toodete lõikes, mln EUR 6k 21/22 6k 20/21 Muutus, EUR Muutus, % Värske kala ja kalafilee 8,75 9,63 -0,88 -9,1% Suitsutatud tooted 15,44 14,24 1,20 8,4% Muud kalatooted 5,11 5,89 -0,78 -13,2% Muu käive 0,00 0,01 -0,01 -60,0% Kokku 29,30 29,77 -0,47 -1,6%





Kliendigruppide lõikes oli teises kvartalis müügilangus jaekettides 25,8% ja hulgimüügi sektoris 20,0%, HoReCa sektoris suurenes müük vastavalt 16,9%. Jaekettide osakaal kogumüügist moodustas majandusaasta teises kvartalis 48,12%, hulgimüük 18,5%, HoReCa 22,29%. Eelmise majandusaasta teises kvartalis olid osakaalud vastavalt 56,71%, 20,26% ja 16,7%.

Käive kliendigrupiti, mln EUR 2kv 21/22 2kv 20/21 Muutus, EUR Muutus, % Jaeketid 7,17 9,66 -2,49 -25,8% Hulgimüük 2,76 3,45 -0,69 -20,0% HoReCa 3,32 2,84 0,48 16,9% Muu käive 1,65 1,08 0,57 52,8% Kokku 14,90 17,03 -2,13 -12,5%





Käive kliendigrupiti, mln EUR 6k 21/22 6k 20/21 Muutus, EUR Muutus, % Jaeketid 13,89 17,08 -3,19 -18,7% Hulgimüük 6,70 5,33 1,37 25,7% HoReCa 6,26 5,87 0,39 6,6% Muu käive 2,45 1,49 0,96 64,4% Kokku 29,30 29,77 -0,47 -1,6%





Kolme suurema sihtturu käive majandusaasta teises kvartalis oli 11,81 miljonit eurot ja see moodustas 79,2% kogukäibest võrreldes eelmise aasta sama perioodi käibega 14,81 miljonit eurot ja osakaaluga 86,9%. Muudest riikidest on jätkuvalt kõige suurema osakaaluga müük Lätti.

Käive riigiti, mln EUR 2kv 21/22 2kv 20/21 Muutus, EUR Muutus, % Soome 7,39 11,00 -3,61 -32,8% Suurbritannia 3,26 2,73 0,53 19,4% Eesti 1,16 1,08 0,08 7,4% Läti 0,10 0,74 -0,64 -86,5% Muud riigid 2,99 1,48 1,51 102,0% Kokku 14,90 17,03 -2,13 -12,5%





Käive riigiti, mln EUR 6k 21/22 6k 20/21 Muutus, EUR Muutus, % Soome 16,81 18,83 -2,02 -10,7% Suurbritannia 5,90 4,74 1,16 24,5% Eesti 2,36 2,48 -0,12 -4,8% Läti 0,15 1,26 -1,11 -88,1% Muud riigid 4,08 2,46 1,62 65,9% Kokku 29,30 29,77 -0,47 -1,6%





