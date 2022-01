Osisko annonce les livraisons préliminaires du quatrième trimestre de 2021, et fournit une rétrospective de l’année 2021 et une mise à jour du portefeuille d’actifs

English French

MONTRÉAL, 10 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir de fournir une mise à jour sur ses livraisons, ses ventes et sa marge monétaire du quatrième trimestre de 2021, ainsi qu’un survol des progrès effectués au courant de l’année 2021 sur certains actifs qui continueront d’être des catalyseurs significatifs en 2022.



RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2021

Osisko a gagné approximativement 19 830 onces d’équivalent d’or1 attribuables au cours du quatrième trimestre de 2021, pour un total d’approximativement 80 000 onces d’équivalent d’or en 2021, conformément aux perspectives annuelles prévues de 78 000 à 82 000 onces d’équivalent d’or. Ces chiffres excluent 3 042 onces d’équivalent d’or reçues au quatrième trimestre (et 9 210 onces d’équivalent d’or reçues pour 2021) du flux diamantifère Renard.

Osisko a enregistré des produits préliminaires de 50,7 millions de dollars CA durant le quatrième trimestre et des coûts des ventes préliminaires (excluant l’épuisement) de 3,7 millions de dollars CA, résultant en une marge monétaire2 d’approximativement 47,0 millions de dollars CA, un record trimestriel pour les droits de redevances et de flux de métaux. La marge monétaire2 d’Osisko s’est élevée à environ 93 % durant le quatrième trimestre de 2021 (97 % en excluant le flux diamantifère Renard).

Osisko fournira tous les détails financiers et relatifs à la production par la publication de ses résultats du quatrième trimestre et de l’année 2021 après la clôture des marchés le jeudi 24 février 2022, suivi d’une conférence téléphonique le vendredi 25 février à 10h00 HNE.

Sandeep Singh, président et chef de la direction d’Osisko, a commenté : « Je suis très fier de ce qu’Osisko et ses partenaires ont accompli en 2021. Nous sommes heureux d’avoir atteint le point médian de nos perspectives de production annuelle d’onces d’équivalent d’or, malgré des perturbations continuelles de la chaîne d’approvisionnement, un roulement de la main-d’œuvre et des enjeux de sécurité, et d’autres défis auxquels le secteur minier est actuellement confronté.

Nous avons bénéficié de plusieurs éléments déterminants sur un bon nombre de nos actifs les plus importants l’an dernier et nous prévoyons encore un renforcement de notre base d’actifs en 2022, grâce à nos partenaires qui génèrent de la valeur par des succès en exploration, en accroissement de la durée de vie des mines et en expansion des activités. Nous avons également vu plusieurs de nos actifs être acquis par de plus importantes sociétés mieux capitalisées et nous envisageons que cette tendance se poursuivra en raison de la qualité de notre portefeuille d’actifs.

Nous avons ajouté des actifs de croissance de qualité tout en demeurant disciplinés envers l’allocation de capital. Nous avons priorisé le rendement pour les actionnaires en haussant notre dividende dans un contexte d’affaiblissement du marché aurifère et avons tiré profit de la volatilité des marchés en rachetant 2,1 millions d’actions ordinaires en circulation de la Société pour la somme de 30,8 millions de dollars CA. En résumé, ce fut une excellente année pour Osisko et sa base d’actifs, et nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre sur cet élan. »





PROGRESSION 2021 DES ACTIFS ET ÉLÉMENTS DÉTERMINANTS À VENIR

L’exploration à Malartic continue de générer de la valeur

Depuis la décision positive quant à l’investissement souterrain en février 2021, Yamana Gold Inc. (« Yamana ») et Mines Agnico Eagle Ltée (« Agnico Eagle ») ont continué de progresser à un rythme élevé sur la propriété de Malartic. Jusqu’à 13 foreuses ont été actives et axées sur la confirmation de l’extension, de l’épaisseur et de la teneur du gisement East Gouldie, et de plusieurs autres gisements qui seront rejoints via des rampes et le puits. La zone East Gouldie a été élargie d’au moins 1,5 kilomètre vers l’est et le forage intercalaire a continué de livrer d’excellents résultats au cœur du gisement East Gouldie.

En octobre 2021, l’équipe d’exploration de Canadian Malartic s’est vue remettre le prix « Découverte de l’année » lors du congrès annuel de l’Association de l’exploration minière du Québec, soulignant la découverte du gisement East Gouldie. La découverte a changé de façon importante le projet Odyssée en améliorant sa viabilité économique et en permettant l’élaboration d’un processus de développement accéléré.

Le 2 novembre 2021, Agnico Eagle a publié des résultats d’exploration positifs pour le projet souterrain Odyssey. Le forage intercalaire a retourné de larges intersections à haute teneur au cœur du gisement East Gouldie, avec des résultats de 6,8 g/t d’or sur 41,4 mètres à une profondeur de 1 069 mètres, incluant 10,2 g/t d’or sur 21,7 mètres à une profondeur de 1 064 mètres. L’extension Est du gisement a été plus amplement testée, le trou le plus à l’est retournant une teneur de 6,3 g/t d’or sur 4,8 mètres à une profondeur de 1 989 mètres de profondeur, 1,5 kilomètre à l’est des ressources minérales actuelles, démontrant ainsi l’excellent potentiel d’accroître de façon importante la taille du gisement East Gouldie.

Malartic a le potentiel de livrer de la production au-delà de ce qui a été déterminé dans l’étude économique préliminaire de 2020, tel que souligné dans l’énoncé de Yamana tiré de son communiqué de presse du 1er décembre : « L’exploration continue de livrer d’excellents résultats sur Odyssey et nous croyons que les succès obtenus en exploration permettront au Partenariat, en temps et lieu, de tirer avantage de la capacité de traitement inutilisée dans le but de maximiser la production souterraine au-delà des niveaux actuellement envisagés. L’ajout possible d’un deuxième puits et une production future issue de gîtes minéralisés moins profonds accédés par la rampe constituent des opportunités additionnelles qui méritent une analyse et une évaluation continue. »

Osisko détient une redevance en rendement net de fonderie (net smelter return ou « NSR ») de 5 % sur East Gouldie, Odyssey South, East Amphi et sur la moitié ouest d'East Malartic, et une redevance NSR de 3 % sur Odyssey North et la moitié Est d'East Malartic. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse de Yamana datés du 7 septembre et du 1er décembre 2021, et aux communiqués de presse d’Agnico datés du 8 juillet et du 2 novembre 2021, et déposés sur le www.sedar.com.

Figure 1 : construction du puits de production à Odyssey – Cliquez ici pour plus de détails

Figure 2 : forage intercalaire sur East Gouldie – Cliquez ici pour plus de détails





Fusion proposée de Mantos Blancos Merger avec Capstone

Le 30 novembre, Capstone Mining Corp. (« Capstone ») a annoncé un regroupement d’entreprises avec Mantos Copper (Bermuda) Limited (« Mantos ») visant à créer un nouveau producteur de cuivre intermédiaire détenant un portefeuille diversifié de grande qualité et des opérations à longue durée de vie dans les Amériques, incluant la mine de cuivre et d’argent Mantos Blancos située au Chili. La transaction est assujettie à certaines conditions, incluant l’approbation des actionnaires de Capstone et devrait être finalisée au premier trimestre de 2022.

Mantos Blancos effectue présentement une transition vers une opération de traitement de sulfures de 20 000 tonnes par jour grâce au projet de désengorgement du concentrateur de Mantos Blancos (« PDC-MB »). La construction a été complétée et l’accroissement de production est en cours. Les livraisons annuelles d’argent affiné à Osisko pour les cinq prochaines années devraient atteindre en moyenne environ 1,3 million d’onces. L’argent (Ag) payable sur la durée de vie de la mine devrait atteindre approximativement 14,9 millions d’onces.

Mantos et Capstone ont également indiqué que des études sont en cours pour une future expansion à Mantos Blancos (Phase II) qui augmenterait la capacité de traitement de l’usine à 27 000 tonnes par jour. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au communiqué de presse de Capstone daté du 30 novembre et déposé sur le www.sedar.com.

Osisko détient un flux argentifère de 100 % sur la mine Mantos Blancos pour lequel est requis un prix de transfert continu de 8 % du prix moyen de l’argent.





Accroissement de production continu de Victoria Gold à Eagle

Victoria Gold Corp. (« Victoria Gold ») a annoncé que la mine Eagle a produit 164 222 onces d’or en 2021. Quoiqu’en deçà des perspectives de production initiales de 180 000 à 200 000 onces d’or, Osisko est encouragée par l’accroissement de production de la deuxième moitié de l’année qui a mené à une production de 105 324 onces d’or. Des délais observés dans la chaîne d’approvisionnement au quatrième trimestre ont provoqué un délai de la production aurifère. Des pièces critiques (lignes d’égouttage) ont été reçues depuis et remplacées, et le processus normal de lixiviation a repris. Une portion importante de la production aurifère prévue, qui devait être récupérée au quatrième trimestre de 2021, sera récupérée au premier trimestre de 2022.

Victoria gold a annoncé le démarrage du « Projet 250 » visant à accroître la production aurifère annuelle moyenne de la mine Eagle à 250 000 onces d’or d’ici 2023. Les deux principales opportunités d’accroître la production sont de tamiser-scalper le minerai fin issu du circuit de broyage et d’ajuster le plan saisonnier d’empilement de minerai.

Victoria Gold a haussé le rythme d’exploration avec cinq foreuses actives à l’été et à l’automne 2021, lesquelles ont ciblé plusieurs zones afin d’accroître les ressources minérales sur la propriété Dublin Gulch. Les zones testées incluent un kilomètre du corridor Raven, de même que les cibles Lynx, Whiskey Wrinkles et Rex-Peso. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse de Victoria datés du 6 avril, du 12 septembre et du 16 décembre 2021, et déposés sur le www.sedar.com.

Osisko détient une redevance de 5 % NSR sur le projet Eagle de Victoria Gold.





Osisko Développement Corp.

Le 7 décembre, Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement ») a annoncé avoir complété la campagne de forage sur le projet aurifère Cariboo pour un total de 152 000 mètres. Les faits saillants de la campagne de forage incluent 12,6 g/t d’or sur 10,15 mètres sur la zone Shaft, 26,58 g/t d’or sur 5,05 mètres et 7,87 g/t d’or sur 10,25 mètres sur la zone Valley. D’autres résultats de forage ont aussi été annoncés le 11 août, incluant 1 965 g/t d’or sur 0,5 mètre sur Mosquito Creek. Une étude de faisabilité pour le projet aurifère Cariboo est prévue pour la première moitié de 2022. Une production à petite échelle est en cours sur le projet Bonanza Ledge Phase II, le traitement du minerai s’effectuant à l’usine QR.

Le 11 novembre, Osisko Développement a annoncé des résultats de forage sur le projet San Antonio. Un total de 27 000 mètres de forage ont été complétés sur l’exploration et le forage intercalaire des gisements Sapuchi, California et Golfo de Oro. Ces trois gisements représentent 900 mètres sur 3 000 mètres de corridor de type oxydes de fer-cuivre-or qui aboutit à la production historique du gisement de cuivre Luz de Cobre. Les faits saillants de la campagne à ce jour incluent 2,14 g/t sur 21,65 mètres et 1,03 g/t d’or sur 39,9 mètres et visent à accroître la minéralisation connue. Les empilements historiques de minerai aurifère sont empilés sur une nouvelle zone de lixiviation en tas et la production devrait débuter au début de 2022, au moment même d’une mise à jour de l’estimation des ressources minérales pour les trois gisements actuellement forés. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse d’Osisko Développement datés des 11 et 25 août, et du 7 décembre 2021, et déposés sur le www.sedar.com.

Osisko détient une redevance de 5 % NSR sur le projet aurifère Cariboo d’Osisko Développement et un flux aurifère et argentifère de 15 % sur le projet San Antonio.





Étude économique préliminaire Windfall, résultats de forage, découverte de Golden Bear et investissement stratégique

En avril 2021, Minière Osisko inc. (« Minière Osisko ») a publié une mise à jour de l’étude économique préliminaire (« ÉÉP ») pour le projet aurifère Windfall qui définit un taux de rendement interne après impôts de 39 % et une valeur actuelle nette après impôts de 1,5 milliard de dollars, en fonction d’un prix de l’or de 1 500 $ US par once. L’ÉÉP souligne une production aurifère annuelle moyenne de 238 000 onces pour la durée de vie de la mine de 18 années. Les sept premières années de pleine production atteindront en moyenne 300 000 onces par année à une teneur moyenne diluée de 8,1 g/t Au. Une mise à jour de l’estimation des ressources minérales est prévue pour 2022, suivie d’une étude de faisabilité.

Minière Osisko a publié plusieurs lots de résultats de forages issus de sa campagne de 360 000 mètres qui ont contribué à déterminer la nature à haute teneur des gisements à Windfall, incluant 3 979 g/t d’or sur 2,3 mètres, 2 181 g/t d’or sur 2,5 mètres et 632 g/t d’or sur 5,3 mètres sur Caribou et Lynx.

Le 14 septembre, Minière Osisko a rapporté que le forage avait confirmé la découverte de la zone Golden Bear (« D1 ») et l’identification de deux nouvelles zones minéralisées (« D2 » et « D3 »). Les trois zones présentent de l’altération, de la minéralisation sulfurée et de l’or visible, et les trois zones demeurent ouvertes vers la surface, en profondeur et latéralement. Le trou de forage OSK-UB-21-273 a retourné 67,10 g/t d’or sur 2,0 mètres. Cette intersection s’est produite 60 mètres au-dessus de l’intersection de la découverte publiée précédemment (27,40 g/t d’or sur 6,7 mètres). Une campagne de forage de 50 000 mètres est prévue sur Golden Bear en 2022.

Le 30 novembre, Minière Osisko a annoncé un financement avec Northern Star Resources Limited (« Northern Star ») de 154 millions de dollars sous forme de débentures convertibles. De plus, Minière Osisko et Northern Star ont accepté de négocier les termes d’une potentielle entente de coentreprise pour une participation pouvant atteindre 50 % dans le projet Windfall de Minière Osisko. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse de Minière Osisko datés du 7 avril, du 3 août, du 14 septembre, du 30 novembre et du 21 décembre 2021, et déposés sur le www.sedar.com.

Osisko détient une redevance de 2 % à 3 % NSR sur le projet Windfall de Minière Osisko.





Progression au camp Upper Beaver et Kirkland Lake

Le 28 septembre, Agnico Eagle et Kirkland Lake Gold Ltd. ont annoncé une transaction de fusion qui pourrait favoriser des synergies opérationnelles et stratégiques importantes pour Upper Beaver, Upper Canada, Amalgamated Kirkland (« AK ») et Anoki-McBean grâce à la mine Macassa et au complexe Holt.

En décembre 2021, Agnico Eagle a soumis une description de projet détaillée pour le projet minier Upper Beaver, définissant une opération combinée à ciel ouvert et souterraine dotée d’une durée de vie de 16 années et d’une capacité de production approximative pouvant atteindre 10 000 tonnes par jour. L’exploitation à ciel ouvert, qui devrait durer de quatre à cinq ans, sera suivie par une exploitation souterraine dont la production sera supportée par le puits. Le forage et les études d’ingénierie sont en cours et serviront à établir les hypothèses et la conception finale dévoilées en 2022. Plus de détails sur la description de projet peuvent être retrouvés au https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p82960/142393E.pdf

Le gisement AK comprend des ressources minérales indiquées de 1,3 Mt à 6,51 g/t d’or et des ressources présumées de 2,4 Mt à 5,3 g/t d’or, et est situé à quelques centaines de mètres des opérations souterraines actives de la mine Macassa.

De plus amples informations sont attendues en 2022 sur la manière dont ces gisements peuvent mieux mettre à profit les installations existantes du camp Kirkland Lake.

Osisko détient une redevance de 2 % NSR sur le projet Kirkland Lake d’Agnico Eagle, incluant Upper Beaver.

Figure 3 : position de terrain au camp Kirkland Lake – Cliquez ici pour plus de détails





Production imminente de Santana

Le 7 décembre, Minera Alamos Inc. (« Minera Alamos ») a fourni une mise à jour sur sa mine aurifère Santana, située à Sonora au Mexique. Jusqu’à la fin du mois de novembre 2021, plus de 7 300 onces d’or ont été placées sur la zone de lixiviation en tas. Les opérations minières continuent de progresser avec approximativement 100 000 tonnes de nouveau matériel minéralisé empilé sur la zone de lixiviation en tas au cours des mois d’octobre et de novembre. La récupération cumulative d’or issu du minerai sous lixiviation pour plus de 30 jours avoisine les 70 % (récupération additionnelle en cours). Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au communiqué de presse de Minera Alamos daté du 7 décembre 2021 et déposé sur le www.sedar.com.

Osisko détient une redevance de 3 % NSR sur le projet Santana de Minera Alamos.





Production imminente d’Ermitaño

Le 24 novembre, First Majestic Silver Corp (« First Majestic ») a annoncé qu’elle avait démarré la production sur le projet Ermitaño, situé à Sonora au Mexique. La société a également résumé les résultats d’une étude de faisabilité préliminaire définissant des réserves minérales prouvées et probables de 2,8 Mt à 3,69 g/t d’or et 54 g/t d’argent, pour 337 koz d’or et 4 880 koz d’argent. Le forage en cours vise à convertir des ressources présumées de 5,1 Mt à 2,7 g/t d’or et 64 g/t d’argent, pour 440 koz d’or et 10 510 koz d’argent. La production a débuté via un système de rampe double et le traitement du minerai est effectué à l’usine Santa Elena. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au communiqué de presse daté du 24 novembre 2021 et déposé sur le www.sedar.com.

Osisko détient une redevance de 2 % NSR sur le projet Ermitaño de First Majestic.





Croissance additionnelle prévue à Island Gold

Le 15 juin, Alamos Gold Inc. (« Alamos ») a publié les résultats du meilleur trou foré à ce jour à la mine Island Gold avec 71,2 g/t d’or (39,2 g/t coupé) sur 21,3 mètres d’épaisseur réelle. Ce trou se situe à l’extérieur des ressources existantes et étend la minéralisation vers les titres miniers assujettis à la redevance de 3 % NSR d’Osisko.

Le 11 novembre, Alamos a publié d’autres faits saillants d’exploration, incluant l’intersection de minéralisation à haute teneur à 300 mètres des ressources minérales existantes, dans le trou le plus profond foré à ce jour sur Island Gold. Ces intersections se retrouvent dans les limites des titres miniers assujettis à la redevance de 3 % NSR d’Osisko. Ces résultats sont situés à proximité du puits envisagé et mettent en valeur le potentiel énorme au-delà des limites déterminées dans l’étude d’expansion Phase III.

Les succès d’exploration de la dernière année ont permis l’ajout d’un autre million d’onces aux ressources et réserves minérales à Island et les résultats récents devraient favoriser la croissance de ces ressources minérales. Le gisement demeure ouvert latéralement et en profondeur soulignant le potentiel de croissance de l’expansion Phase III. La phase d’obtention des permis pour Phase III devrait être complétée en 2022 et les travaux préliminaires de fonçage du puits devraient débuter en milieu d’année 2022. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse d’Alamos datés du 15 juin et du 11 novembre 2021, et déposés sur le www.sedar.com.

Osisko détient une redevance de 1,38 % à 3 % NSR sur la mine Island Gold d’Alamos.





Potentiel d’accroissement de la durée de vie de la mine à Seabee grâce aux succès obtenus en exploration

Le 13 septembre, SSR Mining Inc. (« SSR ») a annoncé des résultats d’exploration positifs à Seabee. Les faits saillants du forage incluent 19,16 g/t d’or sur 6,98 mètres sur Gap Hanging Wall, 16,31 g/t d’or sur 3,56 mètres sur Santoy Hanging Wall et 25,97 g/t d’or sur 1,49 mètre sur la cible Joker. La société a indiqué que les résultats de forage de Seabee favorisent le potentiel d’accroissement de durée de vie de la mine et/ou une augmentation des débits de production. Les réserves minérales pour la zone Gap Hanging Wall et les ressources minérales pour la zone Santoy Hanging Wall sont prévues pour 2022. SSR analyse la possibilité d’augmenter les débits de production afin d’optimiser la capacité de l’usine à Seabee. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au communiqué de presse de SSR daté du 13 septembre 2021 et déposé sur le www.sedar.com.

Osisko détient une redevance de 3 % NSR sur la mine Seabee de SSR.





Eldorado complète la rampe et accroît plusieurs gisements au Québec

Le 22 février, Eldorado Gold Corporation (« Eldorado ») a publié un calcul de ressources minérales initial sur le gisement Ormaque incluant des ressources minérales présumées totales de 2,6 Mt à 9,53 g/t pour 803 000 onces d’or. La rampe d’accès de Triangle-Sigma de 3 200 mètres a été complétée en décembre. Cette rampe fournira l’accès souterrain pour le forage sur les gisements Ormaque, Plug 4 et Parallel, en plus de favoriser une production future plus importante de la mine Triangle, en fonction d’une augmentation continue des réserves minérales.

Le 7 avril, Eldorado a acquis QMX Gold, augmentant sa position de terrain dans le camp de Val-d’Or. Des résultats de forage importants ont été publiés, incluant 60,2 mètres à 6,0 g/t d’or sur le gisement Bonnefond situé à 20 kilomètres de la mine Sigma. Le forage sur la cible River, située à 5,5 kilomètres de l’usine Sigma, a inclus 19,6 mètres à 9,8 g/t d’or. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse datés du 22 février et du 27 septembre 2021, et déposés sur www.sedar.com.

Osisko détient une redevance de 1 % NSR sur les gisements Triangle, Plug 4, Parallel et Ormaque, et une redevance de 2,5 % NSR sur les gisements Bonnefond et River.





Acquisition de Back Forty par Gold Resource Corporation

Le 10 décembre, Gold Resource Corporation (« GORO ») a acquis Aquila Resources Inc. (« Aquila »). GORO opère actuellement la mine souterraine polymétalliques Don David au Mexique, laquelle comporte d’importantes similarités avec le projet Back Forty. GORO a déclaré qu’elle a l’intention de devenir un producteur détenant plusieurs mines, grâce à l’obtention des permis et la construction du projet Back Forty. Une étude de faisabilité révisée est prévue en 2022 et établira les bases à une stratégie révisée d’obtention de permis et de construction. GORO détient un solide bilan financier, des flux de trésorerie réguliers et un accès important à du capital nécessaire à remplir l’objectif de la société. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse de GORO datés du 7 septembre et du 10 décembre 2021, et déposés sur le www.sec.gov/edgar.shtml.

Osisko détient un flux aurifère de 18,5 % et un flux argentifère de 85 % sur le project Back Forty, situé au Michigan, É.-U.





Progression de G Mining Ventures sur Tocantinzinho

Le 9 août, G Mining Ventures Corp. (« G Mining ») a acquis d’Eldorado le projet aurifère Tocantinzinho, situé dans l’état de Para au Brésil. G Mining a amorcé une compagne de forage de 10 000 mètres visant à réduire les risques liés au début des opérations minières et à explorer en profondeur sous les limites existantes de la fosse projetée. Dans l’étude de faisabilité de 2019, Eldorado a démontré une production aurifère annuelle de 187 000 onces pour les huit premières années de la durée de vie de la mine. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse de G Mining datés du 9 août et du 8 novembre 2021, et déposés sur le www.sedar.com.

Osisko détient une redevance de 1,75 % NSR assujettie à une clause de réduction à 0,75 % NSR sur le projet Tocantinzinho.





Calibre acquiert Fiore

Le 25 octobre, Calibre Mining Corp. (« Calibre ») a conclu une entente définitive visant à acquérir Fiore Gold Corp. (« Fiore »). Calibre est un producteur de plus grande envergure et affiche des flux de trésorerie robustes qui devraient aider à supporter les accroissements de durée de vie à Pan et le développement du projet Gold Rock.

En mars 2021, Fiore Gold Ltd. (« Fiore Gold ») a annoncé les résultats de l’expansion des ressources minérales et du programme de forage d’exploration sur le projet Gold Rock situé au Nevada. Les trous au nord de la fosse North Pit incluent quelques-unes des intersections aux plus hautes teneurs observées à ce jour sur Gold Rock, incluant 45,7 mètres à 2,01g/t d’or. Fiore Gold prévoit compléter du forage additionnel dans cette zone. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse de Fiore Gold datés du 20 mars et du 21 octobre 2021, et déposés sur le www.sedar.com.

Osisko détient une redevance de 4 % NSR sur la propriété Pan et sur la portion nord de la fosse envisagée à Gold Rock.





Investissement de Rio Tinto dans Western Copper

Le 31 mai, Western Copper and Gold Corporation (« Western Copper”) a annoncé la réalisation d’un investissement stratégique de 25,6 million de dollars CA par Rio Tinto Canada inc. (« Rio Tinto ») visant à faire progresser le projet Casino situé au Yukon. La société a également publié les résultats d’une mise à jour de l’étude économique préliminaire qui démontre une production annuelle moyenne de 178 millions de livres de cuivre et 231 koz d’or pendant les 25 années de durée de vie de la mine. Western Copper a débuté la mise à jour d’une étude de faisabilité qui doit être complétée d’ici le deuxième trimestre de 2022. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse de Western Copper datés du 31 mai, du 22 juin et du 6 octobre 2021, et déposés sur le www.sedar.com.

Osisko détient une redevance de 2,75 % NSR sur le projet Casino.





Falco met à jour l’étude de faisabilité sur Horne 5

Le 24 mars, Ressources Falco Ltée (« Falco ») a publié les résultats de la mise à jour de son étude de faisabilité pour le projet aurifère Horne 5. À un prix de l’or de 1 600 $ US par once, la mise à jour de l’étude de faisabilité prévoit une valeur actuelle nette après impôts de 761 millions de dollars US, à un taux d’actualisation de 5 %, et un taux de rendement interne après impôts de 18,9 %. La production annuelle moyenne d’argent (Ag) payable au cours des 15 années de durée de vie de la mine est estimée à 1,8 million d’onces.

Le 28 juin, Falco a annoncé qu’elle avait conclu une entente de principe avec Glencore Canada Corporation (« Glencore ») établissant le cadre et les conditions en vertu desquels les parties concluraient une convention de licence d’exploitation et d’indemnisation principale (« LEIP ») par laquelle Glencore octroierait à Falco les droits requis pour développer et opérer le projet Horne 5. Il s’agit d’une étape importante vers les négociations finales d’une licence d’exploitation, le financement et la décision de construction du projet Horne 5. Falco et Glencore travaillent à compléter la LEIP. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse de Falco datés du 24 mars et du 28 juin 2021, et déposés sur le www.sedar.com.

Osisko détient un flux argentifère de 90 % sur le projet Horne 5 de Falco avec une option d’augmenter le pourcentage du flux a 100 %.





Décision de construction de King Island Scheelite

Le 5 septembre, King Island Scheelite Limited (« KIS ») a annoncé un financement par voie de prêt de 33 millions de dollars AU qui sera utilisé pour le redéveloppement du projet Dolphin Tungsten détenant toutes les autorisations, situé à King Island en Tasmanie. Le projet contient des réserves minérales conformes au code JORC de 4,43 Mt à une teneur de 0,92 % WO 3 et est doté d’un plan de développement actuel prévoyant une mine à ciel ouvert pendant huit années, suivi de six années d’exploitation souterraine. Le 24 novembre, KIS a annoncé un contrat de construction avec Gekko Systems Pty Ltd pour la conception, l’approvisionnement, la construction et la mise en service de l’usine de traitement et des infrastructures adjacentes, pour le redéveloppement de la mine Dolphin. Le contrat prévoit une mise en service des infrastructures au premier trimestre de 2023. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux communiqués de presse de KIS datés du 5 septembre et du 24 novembre 2021, et déposés sur le site web de la société au www.kingislandscheelite.com.au.

Osisko détient une redevance sur le revenu brut de 1 % sur le projet Dolphin Tungsten.





Mise à jour du flux Renard

La mine de diamants Renard, opérée par Stornoway Diamonds Canada Inc. (« Stornoway »), a redémarré ses opérations en septembre 2020 suite à une période d’entretien et de maintenance prolongée. Stornoway s’est concentrée sur la réduction des coûts pendant le redressement du marché des diamants. Au quatrième trimestre de 2021, Stornoway a procédé à deux ventes de diamants. Lors de la première vente, la société a vendu 248 710 carats à un prix moyen par carat de 104,29 $ US; lors de la deuxième vente, la société a vendu 242 343 carats à un prix moyen 128,49 $ US par carat, représentant une augmentation de 54 % du prix de vente comparativement à la même période l’année précédente. En 2021, la société a vendu 1 843 371 carats à un prix moyen de 93,65 $ US par carat.

Osisko détient un flux diamantifère de 9,6 % sur la mine Renard, mais a accepté de reporter les paiements qui lui sont destinés jusqu’en avril 2022. Les paiements pourront être effectués avant cette date si la situation financière de Stornoway le permet. Osisko détient également 35,1 % de participation en actions dans Stornoway.





Progression sur Amulsar

Le 21 décembre 2021, un organisme d’enquête en Arménie a cessé son enquête envers l’ancien ministère de la protection de la nature et d’octroi des permis pour le projet aurifère Amulsar. Ceci représente un autre pas vers l’avant pour le projet qui bénéficie d’un accès sans restriction au site depuis septembre 2020. Osisko travaille étroitement avec ses partenaires et le gouvernement de la république d’Arménie afin de préparer les conditions pour un redémarrage fructueux de la construction. Amulsar devrait devenir une opération de grande envergure et à faibles coûts avec une production annuelle moyenne anticipée de 204 000 onces d’or sur une durée de vie de la mine initiale de 12 années.

Osisko détient indirectement approximativement 36 % des actions dans le projet, une entente d’écoulement d’or de 81,91 %, un flux aurifère de 4,22 % et un flux argentifère de 62,5 % sur le projet, lesquels sont assujettis à des paiements de transferts respectifs de 400 $ US/oz et 4,00 $ US/oz.





NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

Osisko a acquis plusieurs lots de redevances prometteuses en 2021, lesquelles devraient permettre de générer des rendements importants.

FAITS SAILLANT ADDITIONNELS

Plusieurs des propriétés sur lesquelles Osisko détient des redevances ont fait progresser leur projet vers la phase de production ou ont obtenus des résultats d’exploration dignes de mention :

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’ANNÉE 2021, ET DÉTAILS RELATIFS À LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Osisko fournit également un avis de publication des résultats du quatrième trimestre et de l’année 2021 et les détails relatifs à la conférence téléphonique. Les participants devront entrer un code d’accès avant d’être admis à la conférence téléphonique, tel qu’indiqué ci-dessous :

Publication des résultats du quatrième trimestre et de l’année 2021 :



Jeudi, le 24 février 2022, après la fermeture des marchés Conférence téléphonique : Vendredi, le 25 février 2022, à 10h00 HNE

Code d’accès : 1981388 Numéros de téléphone : Sans frais en Amérique du Nord : 1-888-440-2180

Appels locaux et internationaux : 1-438-803-0536



Reprise (disponible jusqu’au 11 mars 2022 à 23h59 HNE): Sans frais en Amérique du Nord : 1-800-770-2030

Appels locaux et internationaux : 1-647-362-9199

Code d’accès : 1981388



Reprise également disponible sur notre site web au

www.osiskogr.com







Notes :

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse, incluant les produits et les coûts des ventes, n’ont pas été audités et pourraient être modifiés. Comme la société n’a pas encore terminé ses procédures de clôture de trimestre et de fin d’exercice, l’information financière anticipée présentée dans ce communiqué de presse est préliminaire, assujettie à des ajustements finaux de clôture et peuvent changer de façon importante.

(1) Onces d’équivalent d’or





Les onces d’équivalent d’or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d’écoulement. L’argent provenant d’ententes de redevances et de flux a été converti en onces d’équivalent d’or en multipliant le nombre d’onces d’argent par le prix moyen de l’argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en trésorerie ont été convertis en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’or pour la période. Les ententes d’écoulement ont été converties en utilisant l’équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l’or pour la période.

Prix moyen des métaux et taux de change

Trois mois terminés le 31 décembre



2021 Or(1) 1 796 $ Argent(2) 23 $ Taux de change ($ US/$ CA)(3) 1,2603

(1) Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association

(2) Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association

(3) Taux quotidien de la Banque du Canada





(2) Mesures non conformes aux IFRS



Osisko a inclus certaines mesures de performance dans ce communiqué de presse, lesquelles ne sont pas des mesures normalisées prescrites en vertu des International Financial Reporting Standards (IFRS), incluant (i) la marge monétaire en dollars et (ii) la marge monétaire en pourcentage. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS vise à fournir de l’information supplémentaire et ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS. Ces mesures ne suggèrent pas nécessairement des profits d’opérations ou flux de trésorerie issus des opérations, tel que déterminé selon les IFRS. Comme les opérations d’Osisko sont principalement axées sur les métaux précieux, la Société présente la marge monétaire parce qu’elle croit que certains investisseurs utilisent cette information afin d’évaluer la performance de la Société en comparaison avec d’autres sociétés minières de l’industrie des métaux précieux qui présentent les résultats de façon similaire. Toutefois, d’autres sociétés peuvent calculer ces mesures non conformes aux IFRS de façon différente.

La marge monétaire (en dollars) représente les produits moins les coûts des ventes (excluant l’épuisement). La marge monétaire (en pourcentage) représente la marge monétaire (en dollars) divisée par les produits.

Trois mois terminés le 31 décembre 2021 Tous les actifs Flux diamantifère

Renard Tous les actifs,

excluant le flux

diamantifère Renard Produits 50 673 $ 6 884 $ 43 789 $ Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) (3 646 $) (2 286 $) (1 360 $) Marge monétaire (en dollars) 47 027 $ 4 598 $ 42 429 $ Marge monétaire (en pourcentage des produits) 93 % 67 % 97 %





Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Redevances Osisko détient un portefeuille de plus de 160 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille de Redevances Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada.

Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2.

