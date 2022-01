Corbion draagt William Lin voor als lid van de Raad van Commissarissen

English Dutch

De Raad van Commissarissen van Corbion maakt bekend William Lin voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar ingaande na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) in mei 2022.

De heer Lin, die de Amerikaanse nationaliteit heeft, heeft uitgebreide, wereldwijd opgedane ervaring op zakelijk en operationeel vlak en brengt expertise op het gebied van duurzaamheid en kennis van de Aziatische markten in. Hij werkt al 26 jaar voor BP en is momenteel Executive Vice President Regions, Cities & Solutions en lid van de Executive Committee van BP. Eerder bekleedde hij de functie van Chief Operating Officer in het upstream-segment en daarvoor had hij diverse hogere managementposities verspreid over de hele wereld met verantwoordelijkheid voor de winst- en verliesrekening. Zijn loopbaan begon bij Consolidated Edison Corporation in New York en bij Nestlé USA in Californië. De heer Lin heeft Londen (VK) als standplaats.

Mathieu Vrijsen, voorzitter van de Raad van Commissarissen, gaf de volgende toelichting: “Wij zijn bijzonder ingenomen met de uitvoerige ervaring die William Lin inbrengt als lid van het executive team van een groot internationaal concern, en vooral met zijn huidige functie als leidinggevende van de nieuwe business entiteit die verantwoordelijk is voor de energietransitie van BP. Dit, gecombineerd met zijn multiculturele achtergrond en ervaring – geboren en getogen in de VS, gewerkt en gewoond in Azië, het Midden-Oosten en Europa – voegt grote waarde toe aan Corbion en draagt verder bij aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen van Corbion.”

Onder voorbehoud van goedkeuring door de AVA zal de benoeming van de heer Lin ingaan na afloop van de AVA, die op 18 mei 2022 wordt gehouden. Nadere details en de agenda van de AVA worden in april 2022 gepubliceerd.

Bijlage